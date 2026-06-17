ヘアスタイルで、自己表現は無限になる「SEBASTIAN PROFESSIONAL」よりアーティスティックな質感をデザインする3つのヘアケアアイテムが新たに登場　2026年7月16日(木)より販売開始

ウエラジャパン合同会社

ウエラジャパン合同会社(本社：東京都新宿区 社長：小室達明)は、一人ひとりが持つヘアスタイルの個性を創造し、自己表現の限りない可能性を叶えるライン『SEBASTIAN PROFESSIONAL(セバスティアン プロフェッショナル)』(以下、セバスティアン プロフェッショナル)より、新たにアーティスティックな質感が表現できる3つのヘアケアアイテム「ダークオイル スムース & シャインオイル」「ダークオイル シルキーヘアスプレー」「ノーブレーカー ボンディングミスト」を、2026年7月16日(木)に全国のヘアサロンにて発売開始いたします。

1972年、ロサンゼルスで創設されたセバスティアン プロフェッショナルは、誕生以来、革新的な製品を世に出しながら、プロフェッショナルヘア業界に根ざした確かな歴史を築き、ヘアスタイリストをブランドの未来を形作る中心に据えながら、美の概念そのものを再定義し続けてまいりました。そしてこの度、これまでスタイリング剤を発売していたセバスティアン プロフェッショナルより、新たにウェットなツヤ感からよりナチュラルで自然なツヤへと移り変わる日本のヘア市場における質感ニーズの変化を捉え、「質感をデザインする CARE BY SEBASTIAN」をコンセプトに、3つのヘアケアアイテムの日本上陸が決定いたしました。

すばやく髪に浸透し、ベルベットのようになめらかでシルクのような輝きと軽やかな質感を実現する「ダークオイル スムース & シャインオイル」、軽やかな仕上がりで、輝くツヤとなめらかさをあたえる「ダークオイル シルキーヘアスプレー」、そして髪の内側と外側を整えスタイリングをサポートする「ノーブレーカー ボンディングミスト」の3アイテムを新たに発売。SEBASTIANでしか表現できない質感と、五感に響くフレグランスの融合を追求し、洗練された穏やかな余韻を残す魅惑的な香りを採用しています。さらに新アイテム発売に伴い、既存の「シックファイフォーム」「ジェルフォルテ」「クラフトクレイ」の3アイテムのパッケージも新たにリニューアルいたします。

セバスティアン プロフェッショナルは、エッジの効いた洗練されたスタイルから気取らない自然なスタイルまで、多岐にわたるヘアデザインの際限なき表現性を叶え、個々の放つ美しさや潜在的な魅力を引き出すラグジュアリーケアブランドです。スリークな質感や計算されたデザインから、無造作なスタイルや自然でしなやかな動きまで様々なヘアスタイルをクリエイション。この世界であなただけが持つ素晴らしい個性の創造に寄与いたします。

『SEBASTIAN PROFESSIONAL』コンセプト

1972年のセバスティアン プロフェッショナルの誕生以来、個々の自由な自己表現の可能性を広げるために研究を続け、“アーティスティックな質感をデザインしたい。”という想いから、新しいヘアケアコレクションを創り上げました。

境界線のない美へのビジョンから生まれたセバスティアン プロフェッショナルは、ヘアスタイルにおける無限の自己表現のために、既存の枠にとらわれないクリエイションを提供します。スリークな質感や、計算されたデザイン、無造作なスタイル、あるいは自然でしなやかな動きを創り上げます。

Brand Manifesto

FRAGRANCE

いろんな香りを体験してきたあなたに。経験を超える、香りの余韻。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18329/table/59_1_a2089a1ae9456a24f0d11dcb72899206.jpg?v=202606171152 ]

Dark Oil：Argan Oil, Sandalwood & Cedarwood

アルガンオイルのやわらかな温もりに、サンダルウッドのなめらかで落ち着いたウッディノート、そこへセダーウッドの凛とした深みが重なります。

ナチュラルでありながら洗練された、穏やかな余韻が心地よく続く魅惑的なフレグランス。

No Breaker: Citrus Green, Floral, Woody Musk

フレッシュなシトラスとグリーンノートの軽やかな立ち上がりに、スズラン、アイリス、バラ、リンデンの花々が重なり合う、クリーンで洗練されたフローラルノート。

ラストは、温かみのあるウッディムスクが全体をやわらかく包み込み、穏やかな余韻を残します。フレッシュさと透明感を備えた、洗練されたフローラルシトラスのフレグランス。

新製品概要

NEW

ダークオイル スムース & シャインオイル

容 量：30mL/100mL

希望小売価格：2,860円（税込）/ 4,950円（税込）

すばやく髪に浸透し、ベルベットのようになめらかでシルクのような輝きと軽やかな質感を実現するアイコ ニックなスタイリングオイル。

ご使用方法 1～2プッシュを手に取り、タオルドライもしくは、乾いた髪の中間から毛先まで均一にのばします。いつものようにスタイリングしてください。髪になめらかさがほしい時に、いつでも重ね付けしていただけます。

NEW

ダークオイル シルキーヘアスプレー

容 量：200mL

希望小売価格：3,300円（税込）

軽やかな仕上がりで、輝くツヤとなめらかさをあたえるフィニッシングスプレー。

うねりやくせ、広がりが気になる髪を落ち着かせます。

ご使用方法 必ずよく振ってからご使用ください。頭部を上にし、髪から15～20cmほど離して適量をスプレーしてください。乾いた髪全体に均一にスプレーしてください。ブロー前やヘアスタイルをリフレッシュしたい時、スタイリングの仕上げにいつでもお使いいただけます。

NEW

ノーブレーカー ボンディングミスト

容 量：100mL

希望小売価格：4,950円（税込）

理想的なトリートメントとスタイリング効果を兼ね備えたヘアスプレー。切れ毛を防ぎ、なめらかさと自然なボリュームを与えます。毛髪補修成分のリンゴ酸配合。

ご使用方法 ご使用前によく振ってからお使いください。タオルドライした髪に根元から毛先まで15cmほど離して、8 ～10プッシュを均等にスプレーしてください。

洗い流さないでください。髪を乾かした後、いつものようにスタイリングしてください。

既存製品概要

PACKAGE RENEWAL

シックファイフォーム

容 量：190mL

希望小売価格：3,300円（税込）

くずれやすい髪質に弾力感を与えるトリートメントフォーム。重さのない、見た目も触り心地も自然なボリュームスタイルを演出。

PACKAGE RENEWAL

ジェルフォルテ

容 量：200mL

希望小売価格：2,640円(税込)

高いホールドカがありながら、髪を自由に動かせるジェル。マイクロクリスタルジェルが、ベタつきを残さず、ツヤやかな光沢を演出。

PACKAGE RENEWAL

クラフトクレイ

容 量：50g

希望小売価格：2,640円（税込）

高いホールド力のワックス。ナチュラルクレイ成分配合で、何度でもスタイルのつくり直しが可能。

ベタつきのない、ドライでマットな仕上がり。

その他、『セバスティアン プロフェッショナル』に関する情報はこちらから

▶︎ ブランドサイト：https://www.wella.co.jp/sebastianprofessional/

▶︎ 会社Website ：https://www.wella.co.jp/

▶︎ 公式Instagram：@wellapro_japan(https://www.instagram.com/wellapro_japan/)

会社概要

■会社名 : ウエラカンパニーグループ ウエラジャパン合同会社

■代表者 : 社長 小室達明

■所在地 : 〒163-1427 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー27階