PHILIPSのレコードプレーヤー「FT1」＆スピーカー「FA3」がOTOTEN 2026に出展
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、2026年6月19日(金)・20日(土)・21日(日)に東京国際フォーラムで開催される「OTOTEN 2026」（主催：一般社団法人 日本オーディオ協会）にて、今夏クラウドファンディングを公開予定のPHILIPS製レコードプレーヤー「Philips Fidelio FT1」、スピーカー「FA3」を参考出展いたします。
ぜひ、ガラス棟 7F G701「GREEN FUNDING」ブースまでお立ち寄りください！
PHILIPS Fidelio FT1 テザーサイトはこちら：https://greenfunding.jp/portals/pages/FidelioFT1_9411
開催概要
イベント名：OTOTEN 2026 AUDIO ＆ HOME THEATER FESTIVAL
開催期間：2026年6月19日(金)・20日(土)・21日(日)
時間：6月19日(土)13:00～19:00、6月20日(日) 10:00～19:00、6月21日(日) 10:00～17:00
入場料：無料(事前登録制) ※19日のみプレミアムデーのため入場料1,100円(税込)
会場：東京国際フォーラム
出展ブース：ガラス棟 7F G701 株式会社ワンモア(GREEN FUNDING)
OTOTEN公式サイト：https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場 PHILIPSオーディオビジュアル公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/philips-avs/
Instagram：https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp/
LINE：https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true)
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。
-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-
私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。
お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。