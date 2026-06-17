人口減少・市場変化に直面する神戸の地場企業を「100億企業」へ。船井総合研究所、神戸市らと共催で「神戸NEXT STAGEフォーラム2026」を開催

株式会社船井総合研究所

中堅・中小企業を対象に専門コンサルタントを擁する経営コンサルティング会社の株式会社船井総合研究所（本社：東京都中央区、代表取締役社長：真貝大介、以下、船井総合研究所）は、7月6日(月)に神戸市と共催で「神戸NEXT STAGEフォーラム2026」を開催いたします。

当日は、神戸市内の次なる成長を目指す中堅・中小企業の経営者・経営幹部の方を対象に、「100億宣言※」を実施した先進事例や支援施策を通じて、地域に必要とされ続ける企業への成長戦略を提示します。船井総合研究所は、本フォーラムを通じて、人口減少や市場変化に直面する神戸市の地域経済において地場企業が変革へ踏み出すきっかけを提供し、持続的な発展と良質な雇用の創出に貢献してまいります。

※中小企業庁と独立行政法人中小企業基盤整備機構が推進している、中小企業が「売上高100億円」という高い目標を掲げ、その実現に向けた具体的な取り組みを行うことを自ら公表（宣言）する制度

神戸市による地場産業への事業成長支援の取り組み

神戸市は、経済産業省の「地域未来投資促進法」に基づく第2期基本計画（2028年度末まで）を策定しています。本計画のもと、地域の特性活用などの適用要件を満たした事業計画を策定し、兵庫県知事の承認を得ることで、売上5％以上・雇用2％以上の増加といった高い経済的効果が見込まれる事業に対し、国から多角的な支援が適用されます。市は先進医療やロボット関連などの成長分野において国や県と連携し、地域経済の核となる企業のさらなるスケールアップをバックアップしています。

船井総合研究所は、神戸市の取り組みに賛同し、今回のフォーラムを企画し、神戸市と共催するにいたりました。

本フォーラムの概要

本フォーラムでは、数多くの企業の100億企業化をサポートしてきた株式会社船井総合研究所の代表取締役社長 真貝大介とパートナー企業からの受託100%のビジネスモデルからDX・IoTソリューションによる新たな価値提供によって、市場のニーズを捉え、主体的に製品やサービスを開発・提供する「メーカー」への変革を遂げた旭光電機株式会社の代表取締役社長 和田貴志氏を交えたトークセッションを実施します。

・名称：神戸NEXT STAGEフォーラム2026

・開催日程：2026年7月6日(月) 13:00-15:30

・会場：神戸市産業振興センター 901会議室(神戸市中央区東川崎町１丁目８-４)

・対象者：神戸市内の次なる成長を目指す中堅・中小企業の経営者・経営幹部の方、支援機関等

・定員：100名

・参加費：無料

・共催：株式会社船井総合研究所、神戸市

・後援：公益財団法人こうべ産業・就労支援財団、大阪中小企業投資育成株式会社

・詳細・申し込み方法：WEBよりお申し込みください。

https://seminar-app.com/cer-0000000211

〈プログラム内容〉

・開催日程：2026年7月6日(月) 13:00-15:30

【1】13:00-13:15 開会挨拶

神戸市 経済観光局 部長 杉森荘太

【2】13:15-13:45 基調講演

『なぜ、いま100億か？～神戸から、次の挑戦を～』

株式会社船井総合研究所 代表取締役社長 真貝大介

【3】13:45-14:25 トークセッション(事例研究)

『神戸から目指す 100 億企業！成長のリアルと挑戦』

ゲスト：旭光電機株式会社 代表取締役社長 和田貴志氏

パネリスト：株式会社船井総合研究所 代表取締役社長 真貝大介

【4】14:25-14:45 休憩・名刺交換タイム

【5】14:45-15:15 手法解説

『持続的成長を実現する「100億企業」へのロードマップ』

株式会社船井総合研究所 マネージング・ディレクター 鈴木 圭介

【6】15:15-15:30 まとめ

株式会社船井総合研究所について

中堅・中小企業を対象に専門コンサルタントを擁する日本最大級の経営コンサルティング会社。業種・テーマ別に「月次支援」「経営研究会」を両輪で実施する独自の支援スタイルをとり、「成長実行支援」「採用・人的資本経営支援」「企業価値向上支援」「DX（デジタルトランスフォーメーション）支援」を通じて、社会的価値の高いサステナグロースカンパニーを多く創造することを目指している。その現場に密着し、経営者に寄り添った実践的コンサルティング活動は様々な業種・業界経営者から高い評価を得ている。

＜株式会社船井総合研究所 オフィシャルサイト＞

https://www.funaisoken.co.jp/

本件に関する報道関係者さまからのお問い合わせ先

株式会社船井総合研究所

コーポレートコミュニケーション室 広報 担当／國延（クニノベ）・西澤(ニシザワ)

TEL. 0120-958-270（9:45～17:30)

Mail. press@funaisoken.co.jp

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