【リーガロイヤルホテル小倉】代表取締役社長に野口 伸一が就任

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル小倉（北九州市小倉北区浅野）は、2026年6月16日付で、代表取締役社長に野口 伸一が就任することをお知らせいたします。なお、当ホテルにおいて開業当初から在籍する人材が代表取締役社長に就任するのは、今回が初めてのこととなります。

代表取締役社長 野口 伸一

野口 伸一は、1993年のリーガロイヤルホテル小倉開業と同時に入社。開業当初よりホテルとともに歩み、経験を重ねる中で、ブライダル課長、営業部次長、営業部長を歴任し、婚礼・宴会分野を中心に収益拡大に寄与してまいりました。

その後、2017年にホテル基幹部門である宿泊部長に就任し、客室改装（251室）を含む全館規模のリニューアルを推進し、ブランド価値の向上を実現。

2023年4月には副総支配人（兼 宿泊部長）、本年4月より総支配人を務めております。

この度、代表取締役社長に就任し、北九州を代表するリーディングホテルとしての役割を担うとともに、地域経済および観光振興への貢献を視野に入れ、ホテル経営全般を統括してまいります。

≪就任コメント≫

北九州市で生まれ育ち、当ホテルとともに歩みを重ねてまいりました。これまでご愛顧を賜りましたお客様、地域の皆様、ならびに日々ホテルを支えるスタッフの皆様に心より御礼申し上げます。

今後は地域に根ざしたホテルとしての役割を一層強化するとともに、これまで培ってきたおもてなしの価値を基盤として、持続的な成長とブランド価値の向上に取り組んでまいります。また、その価値を支える人材を重要な経営基盤と位置づけ、サービス品質のさらなる向上と、働きがいのある環境づくりを両立してまいります。

お客様に特別な時間と安心してご利用いただける価値を提供し続けるとともに、地域社会から信頼され、選ばれ続けるホテルを目指してまいります。

【新任代表取締役社長の経歴等】

■氏 名 野口 伸一(のぐち しんいち)

■生年月日 1969年11月30日

■出 身 地 福岡県北九州市

■学 歴 1988年 3月 北九州市立戸畑商業高等学校 卒業（現：北九州市立高等学校）

■略 歴 1993年 3月 株式会社リーガロイヤルホテル小倉 入社

2011年 5月 リーガロイヤルホテル小倉 営業部 ブライダル課長

2016年 2月 リーガロイヤルホテル小倉 営業部 次長

2016年 6月 リーガロイヤルホテル小倉 営業部長

2017年 11月 リーガロイヤルホテル小倉 宿泊部長

2023年 4月 リーガロイヤルホテル小倉 副総支配人（兼）宿泊部長

2026年 4月 リーガロイヤルホテル小倉 総支配人 就任【現】

2026年 6月 株式会社リーガロイヤルホテル小倉 代表取締役社長

【リーガロイヤルホテル小倉 施設概要】

■客室数295室 ■レストラン＆バー7店舗 ■宴会場：15会場 ■付帯施設：会員制フィットネスクラブなど

【お客様からのお問い合わせ先】

リーガロイヤルホテル小倉 TEL.093-531-1121（代表）