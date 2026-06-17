急成長で組織拡大が進む東京電力グループ・TEPCOホームテックが「Smart相談室」を導入

株式会社Smart相談室

株式会社Smart相談室（本社：東京都港区、代表取締役・CEO：藤田 康男）が運営する、法人向け社外相談窓口サービス「Smart相談室」が、TEPCOホームテック株式会社(本社：東京都墨田区、代表取締役社長：青木 貴洋、以下「TEPCOホームテック」)に導入されました。

■業務課題と「Smart相談室」導入理由

TEPCOホームテックは東京電力グループの一員として、「省エネをすべての家に」をスローガンに、住宅用太陽光発電や蓄電池、エコキュートなどの省エネ設備の設計・施工、および初期費用0円の定額利用サービス「エネカリ」を展開しています。2050年カーボンニュートラルの実現に向けた社会的潮流を追い風に、大きく事業拡大しており、それに伴い、必要な人材の確保と組織の継続性の担保が、これまで以上に重要な経営課題となっていました。また、事業拡大に伴う社員数の増加や組織体制の変化により、人材の流動化が進む中で、従業員が安心して働ける環境づくりや、組織の安定的な運営を支える仕組みの構築も重要な課題となっていました。

TEPCOホームテックでは、従来から法令や規程に基づく社内相談窓口を設けていたものの、社内窓口であるがゆえに相談への心理的ハードルを感じる従業員も多く、十分に活用されているとは言えない状況でした。また、身近な管理職への相談は管理職個人のスキルや相性に左右され、全従業員に対して公平な相談機会を提供できているとは言い難い状況でした。さらに、メンタルヘルスをはじめとする高度な専門性を要する相談への対応力強化や、相談対応における客観性・中立性の確保といった面からも、従来の体制の見直しが必要となっていました。

そこで、メンタルヘルスやキャリアにとどまらず、プライベートや健康など幅広い悩みについて、外部の専門家に匿名で相談できる「Smart相談室」の導入を決定しました。

「Smart相談室」の導入により、従業員は社内外の人間関係を気にすることなく、匿名で外部の専門家に相談できる環境が整いました。メンタル不調やキャリアだけでなく、プライベートや健康まで幅広いテーマを扱えるため、「深刻な相談」と身構えることなく、日常の延長線上で気軽に利用できる点が特徴です。これにより、問題が表面化する前の段階で、適切なサポートを受けられる予防的なケアが可能になります。また、外部の専門家からフラットな立場で客観的なアドバイスを得られることは、従業員一人ひとりの主体的なキャリア形成や成長支援にもつながり、モチベーションやエンゲージメントの向上にも寄与することが期待されています。

今後も当社は、誰もが気軽に相談できる環境の提供を通じて、従業員の心理的安全性の確保と、企業の持続的な成長に貢献してまいります。

■「Smart相談室」に期待すること

社員一人ひとりが安心して本音を話せる“もう一つの居場所”としての役割を期待しています。組織が拡大するなかでも、立場や部署に関係なく気軽に相談できる環境を整えることで、心理的安全性の向上と自律的な成長を後押しし、「この会社で働き続けたい」と思える組織づくりにつなげていきたいと考えています。

TEPCOホームテック株式会社

取締役 片山 俊 様

経営管理本部 リスク管理担当 兼 総務・人事グループ長補佐 後藤 千恵子 様

導入事例記事はこちら :https://smart-sou.co.jp/case/u6Mkz3fX

■社外相談窓口サービス「Smart相談室」の概要

「Smart相談室」は、誰でも・いつでも・なんでも気軽に相談できる、法人向けの社外相談窓口サービスです。カウンセリングや医師相談に加え、法令対応を実現するストレスチェックやハラスメント窓口から人材の開発・育成につながるコーチングや個別研修など、幅広い機能を備えています。200名以上の専門家が在籍し、一人ひとりの悩みや課題に丁寧に寄り添います。不調になる前のささいな悩みや不安の芽を、早期に解消へ導くことで、メンタル不調の未然防止を実現し、企業の健康経営と働く人の心の健康に貢献します。

「Smart相談室」サービスサイト：https://smart-sou.co.jp/counseling

◼ 株式会社Smart相談室について

資料請求はこちら :https://smart-sou.co.jp/ebook/service?utm_source=press&utm_medium=organic&utm_campaign=prtimes■「Smart相談室」の機能- カウンセラー相談- 医師相談- コーチング- 個別研修- ハラスメント窓口- セルフストレス診断- ストレスチェック- 産業医面談調整- 意見箱- eNPS- ご利用ガイド

「働く人の『モヤモヤ』を解消し、『個人の成長』と『組織の成長』を一致させる」をミッションに、法人向けオンライン対人支援プラットフォームを開発、運営しています。2021年2月、医療系事業会社で10年間、新規事業開発と組織マネジメントに従事した藤田康男が代表として設立し、メンタル不調の未然防止により企業の健康経営を後押しする社外相談窓口サービス「Smart相談室」と、個人の可能性を最大化し企業の人的資本経営を加速させるコーチングサービス「Smartマイコーチ」を展開しています。Smart相談室はSmartHRのグループ会社です。

■会社概要- 社名：株式会社Smart相談室- 代表取締役・CEO：藤田 康男- 設立：2021年2月1日- 所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー- 企業URL：https://smart-sou.co.jp/company- 事業内容：企業向けオンライン対人支援プラットフォームの開発、運営- - Smart相談室 https://smart-sou.co.jp/counseling- - Smartマイコーチ https://smart-sou.co.jp/coaching

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