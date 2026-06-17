【重版決定】『今さら聞けない 名古屋の超基本』がシン・都市の雑学本として話題！

株式会社朝日新聞出版

朝日新聞出版は、2026年3月19日に発売した書籍『今さら聞けない 名古屋の超基本』の重版を決定しました。本書は、累計200万部を超える人気の実用書「超基本」シリーズ初の地域版で、「読むと誰かに話したくなる、都市再発見本」をコンセプトにした、街の雑学が満載の内容となっています。長く名古屋、東海地方にお住いの方はもちろん、転勤や進学で名古屋に住み始めた方や、名古屋でビジネスを成功させたいマーケティング担当者にもおすすめの一冊です。スギちゃんの「読めば名古屋のトリコになるぜぇ」という帯と、ビビッドなオレンジカラーが目印です。

重版記念！ 河村たかし氏に名古屋クイズを挑むショート動画をリリース

今回は重版を記念して、前名古屋市長で衆議院議員の河村たかし氏に、本書の内容から突撃クイズを敢行しました。親しみやすい名古屋弁でおなじみ、名古屋通の河村氏に挑むため、編集部は本書から10個の難問クイズを用意して永田町へ。果たして結果は！？ ぜひショート動画をチェックしてください。

【10日連続更新中！ ショート動画の視聴はこちらから】

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本書の特徴

あまりの難問に、思わず名古屋弁のツッコミがさく裂！ ショート動画でチェックを

図解とニュースで、名古屋のことがよくわかる！

図解やニュース、データを駆使して、具体的にわかりやすく名古屋のリアルに迫ります。少し難しいテーマでも、かわいいご当地モチーフのキャラクター（名古屋コーチンや小倉トーストなど）の解説で、すいすい読み進めることができます。

4つのテーマで街が立体的に把握できる！

本書は、地理・歴史・カルチャー・タウン（個性豊かな街）といった4つのテーマ（章）、全101のトピックで構成。この一冊で名古屋の過去、現在、未来を、さまざまな角度から知ることができます。

掲載テーマ例

・ “見えそうで見えない”理由があった！ 葛飾北斎が描いた幻の富士山

・ “名古屋飛ばし”は今は昔 東海道新幹線ものがたり

・ 京都だけじゃなかった！ 名古屋に残る安倍晴明伝説

・ 平和と希望を乗せて―― 東山動植物園の「ゾウ列車」

・ 子どもの夢を支え続ける 名古屋は駄菓子どころ

・ 全国の人は理解不可能 名古屋の「学校あるある」

付録も充実！

巻頭折込付録は、視点の違う2種類の地図！

・美しい鳥瞰イラスト＆クイズの「名古屋の空からバードビュー」

・自由にらくがきしても楽しい、書き込み式「名古屋の“私的”超基本MAP」

巻末付録は、名古屋ライフが楽しく快適になるTIPS集！

・名古屋の街テク

（地下鉄で足の踏ん張りが必要な区間、など）

書誌情報

書名：今さら聞けない 名古屋の超基本

編著：朝日新聞出版

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年3月19日（初版）

発売元：朝日新聞出版

公式ページ：https://publications.asahi.com/product/25889.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/402334172X