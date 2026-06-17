【ロフト】日本の水族館の魅力に触れる銀座ロフトの人気企画「旅する水族館2026」開催

株式会社ロフト

銀座ロフトは、2026年6月20日(土)～7月30日(木)の期間、日本の水族館の魅力を紹介する人気企画「旅する水族館 2026」を開催します。7回目の開催となる今回は、全国9か所の水族館が参加。ぬいぐるみやブックマーカーなどのオリジナルグッズを展開します。また、NHKの人気番組「ダーウィンが来た！」のオリジナルグッズや、さまざまなクリエイターが手がけた海の生き物のアイテムがそろいます。さらに期間中、お買上げいただいたお客さまに先着で「旅する水族館オリジナルステッカー」のプレゼントも予定しています。

※会期中、前期と後期で参加する水族館が入れ替わります

designed byマエダ特殊印刷

＜銀座ロフト【旅する水族館2026】概要＞

■期間：前期6月20日(土)～7月9日(木)、後期7月10日(金)～7月30日(木)

※最終日は午後6時閉場予定

■会場：銀座ロフト 1階 特設会場・5階 文具売場

■商品数：約1,000種類 ※前期・後期合わせて

■商品例：

【全国９か所の水族館オリジナルアイテム】 ※価格はすべて税込み、各施設と販売価格が異なる場合がございます

《通期参加》

1）宮島水族館(広島県)

●ブックマーカーダイカットカワウソ 681円 ●15周年A4トートバッグ 2,500円

左・ブックマーカーダイカットカワウソ、右・15周年A4トートバッグ

2）マリンワールド海の中道(福岡県)

●マリンワールド海の中道×NAMIKO 図鑑ノート 770円 ●マリンワールド海の中道×にこやまポッケ ずっと一緒リロくんぬいぐるみ 3,960円

左・マリンワールド海の中道×NAMIKO 図鑑ノート、右・マリンワールド海の中道×にこやまポッケ ずっと一緒リロくんぬいぐるみ

3）沖縄美ら海水族館(沖縄県)

●アクリルクリア御守ジンベエザメ 759円 ●ふわふわジンベエザメM～LL 2,200円～

左・アクリルクリア御守ジンベエザメ、右・ふわふわジンベエザメM～LL

《前期参加》

4）男鹿(おが)水族館GAO(秋田県)

●オリジナルカルタ 3,003円 ●シロクマ×なまはげ マスコット 3,100円

左・オリジナルカルタ、右・シロクマ×なまはげ マスコット

5）島根県立しまね海洋館アクアス(島根県)

●ほぁほぁシロイルカS 1,370円 ●シロイルカ親子ぱっちん 2,200円

左・ほぁほぁシロイルカS、右・シロイルカ親子ぱっちん

《後期参加》

6）鶴岡市立加茂水族館(山形県)

●おでかけアンドンクラゲ 2,049円 ●自画自賛Tシャツ(食物連鎖) 2,550円

左・おでかけアンドンクラゲ、右・自画自賛Tシャツ(食物連鎖)

7）神戸須磨シーワールド(兵庫県)

●オルシー さがらポーチ 2,801円 ●コットンクラウディ白シャチ特大 7,156円

左・オルシー さがらポーチ、右・コットンクラウディ白シャチ特大

8）太地町立くじらの博物館(和歌山県)

●マスキングテープ(丸鯨) 440円 ●フルカラートートバッグ 2,640円

左・マスキングテープ(丸鯨) 、右・フルカラートートバッグ イメージ

9）いおワールドかごしま水族館(鹿児島県)

●オリジナルTシャツ 大人サイズ 3,300円 ●甘えごろアザラシ 3,850円

左・オリジナルTシャツ 大人サイズ、右・甘えごろアザラシ

【東京深川のシール印刷所がはじめたブランド「STICKER ＆ DESIGN STORE」】

東京都深川にある凸版シール印刷所「マエダ特殊印刷」が手がけるステッカーとデザインのブランド。凸版印刷ならではの版画のようなデザインが特徴。新作のステッカーやTシャツを展開。

●ステッカー 各500円

ステッカー

●Tシャツ 各6,600円

Tシャツ

【さまざまなクリエイターが手がける海の生き物アイテム】

クリエイターコミュニティ「クリエイターズラッシュ！！」による、個性的なアイテムが勢ぞろい。

また、昨年に引き続き、サメ好きのクリエイターの作品を特集した『サメフィーバー 夢ならサメないで』を開催します。

●アトリエシャーク サメ革マルチツールのワトソン君 5,830円

アトリエシャーク サメ革マルチツールのワトソン君

■参加クリエイター：こまち、3DSolutioner、碧野屋、アトリエシャーク、orca.creation、さめのよる、Gulling、なぎこあら ※順不同、敬称略

【「ダーウィンが来た！」のオリジナルグッズ】

前人未到の秘境から身近な街の中に至るまで、世界中の生きものたちに密着し、驚きと感動の物語を届けてきた、NHK の自然ドキュメンタリー番組。今年 4 月に放送開始から 20 周年を迎えたことを記念してグッズを発売。

●クリアファイル ダーウィンが来た！ 550円

クリアファイル ダーウィンが来た！

●めじるしアクリルチャーム マヌ～ルのゆうべ 605円

めじるしアクリルチャーム マヌ～ルのゆうべ

【手仕事の技が光る 海の生き物たちのアイテム】

細やかな手仕事が生み出す海の生き物たちの飴やアクセサリーを集積します。

●ODOLL POP(オドル ポップ)飴細工 イルカ 各972円

ODOLL POP 飴細工 イルカ

● coucou suzette(クク シュゼット)Hair Accessory 1,650円～

coucou suzette Hair Accessory

● elio(エリオ)オウムガイとアンモナイトのピアス 2,530円

elio オウムガイとアンモナイトのピアス

【ひとふでがき作家 minaco sakamotoさんのアイテム】 5階 文具売場

一筆書きで愛らしい動物たちや海の生き物たちを描く、ひとふでがき作家minaco sakamotoさんのグッズを販売します。

●海のいきものステッカー 各種440円

海のいきものステッカー

●箔押しリングノート 770円

箔押しリングノート

【ロフプリ×旅する水族館 自分だけのオリジナルグッズを作ろう】 5階 文具売場

ひとふでがき作家minaco sakamotoさんが描いた海の生き物たちのイラストを、配置や背景色をカスタマイズして、コースターやPVCポーチなどにプリント加工できます。

■価格：1,540円～

コースター イメージ

【刺繍が織りなす海の世界「ga.la(ガラ)」のブローチ】 5階 文具売場

刺繍作家・長野訓子さんによる刺繍ブランド「ga.la」の海の生き物のブローチを展開。

●ブローチ 各種3,300円

ブローチ

【旅する水族館オリジナルステッカープレゼント】

会期中「旅する水族館」の商品を合計税込4,000円以上お買上げのお客さまに先着で、今回のメインビジュアルを手がけた「STICKER ＆ DESIGN STORE」(マエダ特殊印刷)のオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

旅する水族館オリジナルステッカー

※柄は前期・後期で異なります ※なくなり次第終了