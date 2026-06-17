【ロフト】日本の水族館の魅力に触れる銀座ロフトの人気企画「旅する水族館2026」開催
銀座ロフトは、2026年6月20日(土)～7月30日(木)の期間、日本の水族館の魅力を紹介する人気企画「旅する水族館 2026」を開催します。7回目の開催となる今回は、全国9か所の水族館が参加。ぬいぐるみやブックマーカーなどのオリジナルグッズを展開します。また、NHKの人気番組「ダーウィンが来た！」のオリジナルグッズや、さまざまなクリエイターが手がけた海の生き物のアイテムがそろいます。さらに期間中、お買上げいただいたお客さまに先着で「旅する水族館オリジナルステッカー」のプレゼントも予定しています。
※会期中、前期と後期で参加する水族館が入れ替わります
designed byマエダ特殊印刷
＜銀座ロフト【旅する水族館2026】概要＞
■期間：前期6月20日(土)～7月9日(木)、後期7月10日(金)～7月30日(木)
※最終日は午後6時閉場予定
■会場：銀座ロフト 1階 特設会場・5階 文具売場
■商品数：約1,000種類 ※前期・後期合わせて
■商品例：
【全国９か所の水族館オリジナルアイテム】 ※価格はすべて税込み、各施設と販売価格が異なる場合がございます
《通期参加》
1）宮島水族館(広島県)
●ブックマーカーダイカットカワウソ 681円 ●15周年A4トートバッグ 2,500円
左・ブックマーカーダイカットカワウソ、右・15周年A4トートバッグ
2）マリンワールド海の中道(福岡県)
●マリンワールド海の中道×NAMIKO 図鑑ノート 770円 ●マリンワールド海の中道×にこやまポッケ ずっと一緒リロくんぬいぐるみ 3,960円
左・マリンワールド海の中道×NAMIKO 図鑑ノート、右・マリンワールド海の中道×にこやまポッケ ずっと一緒リロくんぬいぐるみ
3）沖縄美ら海水族館(沖縄県)
●アクリルクリア御守ジンベエザメ 759円 ●ふわふわジンベエザメM～LL 2,200円～
左・アクリルクリア御守ジンベエザメ、右・ふわふわジンベエザメM～LL
《前期参加》
4）男鹿(おが)水族館GAO(秋田県)
●オリジナルカルタ 3,003円 ●シロクマ×なまはげ マスコット 3,100円
左・オリジナルカルタ、右・シロクマ×なまはげ マスコット
5）島根県立しまね海洋館アクアス(島根県)
●ほぁほぁシロイルカS 1,370円 ●シロイルカ親子ぱっちん 2,200円
左・ほぁほぁシロイルカS、右・シロイルカ親子ぱっちん
《後期参加》
6）鶴岡市立加茂水族館(山形県)
●おでかけアンドンクラゲ 2,049円 ●自画自賛Tシャツ(食物連鎖) 2,550円
左・おでかけアンドンクラゲ、右・自画自賛Tシャツ(食物連鎖)
7）神戸須磨シーワールド(兵庫県)
●オルシー さがらポーチ 2,801円 ●コットンクラウディ白シャチ特大 7,156円
左・オルシー さがらポーチ、右・コットンクラウディ白シャチ特大
8）太地町立くじらの博物館(和歌山県)
●マスキングテープ(丸鯨) 440円 ●フルカラートートバッグ 2,640円
左・マスキングテープ(丸鯨) 、右・フルカラートートバッグ イメージ
9）いおワールドかごしま水族館(鹿児島県)
●オリジナルTシャツ 大人サイズ 3,300円 ●甘えごろアザラシ 3,850円
左・オリジナルTシャツ 大人サイズ、右・甘えごろアザラシ
【東京深川のシール印刷所がはじめたブランド「STICKER ＆ DESIGN STORE」】
東京都深川にある凸版シール印刷所「マエダ特殊印刷」が手がけるステッカーとデザインのブランド。凸版印刷ならではの版画のようなデザインが特徴。新作のステッカーやTシャツを展開。
●ステッカー 各500円
ステッカー
●Tシャツ 各6,600円
Tシャツ
【さまざまなクリエイターが手がける海の生き物アイテム】
クリエイターコミュニティ「クリエイターズラッシュ！！」による、個性的なアイテムが勢ぞろい。
また、昨年に引き続き、サメ好きのクリエイターの作品を特集した『サメフィーバー 夢ならサメないで』を開催します。
●アトリエシャーク サメ革マルチツールのワトソン君 5,830円
アトリエシャーク サメ革マルチツールのワトソン君
■参加クリエイター：こまち、3DSolutioner、碧野屋、アトリエシャーク、orca.creation、さめのよる、Gulling、なぎこあら ※順不同、敬称略
【「ダーウィンが来た！」のオリジナルグッズ】
前人未到の秘境から身近な街の中に至るまで、世界中の生きものたちに密着し、驚きと感動の物語を届けてきた、NHK の自然ドキュメンタリー番組。今年 4 月に放送開始から 20 周年を迎えたことを記念してグッズを発売。
●クリアファイル ダーウィンが来た！ 550円
クリアファイル ダーウィンが来た！
●めじるしアクリルチャーム マヌ～ルのゆうべ 605円
めじるしアクリルチャーム マヌ～ルのゆうべ
【手仕事の技が光る 海の生き物たちのアイテム】
細やかな手仕事が生み出す海の生き物たちの飴やアクセサリーを集積します。
●ODOLL POP(オドル ポップ)飴細工 イルカ 各972円
ODOLL POP 飴細工 イルカ
● coucou suzette(クク シュゼット)Hair Accessory 1,650円～
coucou suzette Hair Accessory
● elio(エリオ)オウムガイとアンモナイトのピアス 2,530円
elio オウムガイとアンモナイトのピアス
【ひとふでがき作家 minaco sakamotoさんのアイテム】 5階 文具売場
一筆書きで愛らしい動物たちや海の生き物たちを描く、ひとふでがき作家minaco sakamotoさんのグッズを販売します。
●海のいきものステッカー 各種440円
海のいきものステッカー
●箔押しリングノート 770円
箔押しリングノート
【ロフプリ×旅する水族館 自分だけのオリジナルグッズを作ろう】 5階 文具売場
ひとふでがき作家minaco sakamotoさんが描いた海の生き物たちのイラストを、配置や背景色をカスタマイズして、コースターやPVCポーチなどにプリント加工できます。
■価格：1,540円～
コースター イメージ
【刺繍が織りなす海の世界「ga.la(ガラ)」のブローチ】 5階 文具売場
刺繍作家・長野訓子さんによる刺繍ブランド「ga.la」の海の生き物のブローチを展開。
●ブローチ 各種3,300円
ブローチ
【旅する水族館オリジナルステッカープレゼント】
会期中「旅する水族館」の商品を合計税込4,000円以上お買上げのお客さまに先着で、今回のメインビジュアルを手がけた「STICKER ＆ DESIGN STORE」(マエダ特殊印刷)のオリジナルステッカーをプレゼントいたします。
旅する水族館オリジナルステッカー
※柄は前期・後期で異なります ※なくなり次第終了