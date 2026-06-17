1.5万DL突破の「&Fanfun」、地域共創による新しい推し活支援を本格化。第一弾・静岡県島田市でのバスツアー実績をもとに、全国への展開を目指す

株式会社Hexabase

株式会社Hexabaseが提供する「&Fanfun」は、累計1.5万ダウンロードを突破いたしました。

私たちはこれまでアプリを通じてファンの遠征タスク管理を支援してまいりましたが、最近では「デジタルの枠を超え、リアルの遠征体験も豊かにしたい」という想いから、地域企業との連携を強化しています。その象徴的な取り組みとして、この度、静岡県島田市で実施した『地域密着型』バスツアーの活動レポートを公開いたします。

【背景】ライブも観光も諦めない。地方の魅力に染まる、新しい「移動の最適化」モデルへの挑戦

地方開催のライブにおいて、会場周辺には魅力的な観光地や聖地が点在しています。しかし、実際には不慣れな土地での二次交通（駅から先の移動手段）の確保が難しく、またライブ開演時間に合わせたタイトなスケジュール管理が大きな壁となります。その結果、多くのファンが「せっかく遠征したのに、どこにも立ち寄れず駅と会場を往復するだけで精一杯だった」という、もどかしい経験をしています。

デジタルでのタスク管理を支援してきた「&Fanfun」だからこそ、この「移動と時間の物理的な制約」という最後のハードルを取り払い、限られた時間でもその土地の魅力に触れ、思い出を最大化できる環境を作りたい。そう考えたことが、この企画のきっかけでした。

【共創】静岡の街を熟知するプロと実現した、わずか4.5時間の「濃縮型」バスツアー

この想いに、静岡の街を熟知し、地域と共に歩まれてきた静鉄ジョイステップバス様、そして島田市の魅力を知り尽くした島田市観光協会様が深く共感してくださったことで、本企画が実現しました。アプリが生み出すファンのリアルな熱量と、地域の深い知見を掛け合わせることで、移動の不安を取り除き、推し活の合間のわずか4.5時間でもその土地を深く楽しめる「サクッと観光」となりました。

【実績】参加者の100%が「また参加したい」と回答。デジタル管理の枠を超えた“リアルな繋がり”の価値

- 「サクッと」でも濃い聖地巡礼・観光体験： 地元を熟知したプロの運行により、ライブまでの限られた時間をフル活用。自分一人では辿り着けない「行きたかったあの場所」を効率よく巡り、人気土産のプレゼントなど、地元企業との連携ならではの「欲張りな思い出づくり」をサポート。- 同じ「推し」を持つ仲間との出会い： 共通の目的を持つファン同士が移動を共にすることで、一人での遠征が「仲間との旅」に変わる。バスツアーならではのコミュニティ体験が、遠征の楽しさをさらに広げます。- 地域経済への貢献： 本企画は、アプリのユーザー基盤を活かして地域へ直接送客することで、地元の観光消費を活性化させる「三方良し」のモデルを目指して実施されました。当日は、参加者が島田市内の各スポットで観光や飲食、お土産の購入を積極的に楽しむ姿が見られ、遠征民の強い「現地の魅力に触れたい」という想いが、そのまま地域経済への貢献へとつながる受け皿となりました。

実際にツアーに参加したファンの皆様からは、企画の意図通り「自分一人では難しかった観光が叶った」「遠征の時間が特別になった」という喜びの声が寄せられました。

【進化】ユーザーの利便性を向上する、アプリの機能アップデートも実施

- 参加満足度：平均 4.2 / 5.0- 再参加意向：100%（全員が「また参加したい」と回答）- 良かった点（上位）：1. 「蓬莱橋」などの聖地・観光地を効率よく巡れた2. ライブ会場まで快適に移動できた3. 同じ「推し」を持つファン同士で交流し、仲良くなれた- 参加者のリアルなコメント：「自分一人では辿り着けない場所へ行けて、ライブまでの時間の使い方が魅力的でした。同じグループ好き同士仲良くなれて嬉しかったです。」「人見知りですが、思いのほか楽しく参加出来ました。移動中もぬい（ぬいぐるみ）と一緒に楽しく過ごせました。」- ツアーレポート：https://andfanfun.com/bus-tour/tour-report/20260421_1548/

バスツアーでリアルの体験価値を高めると同時に、より快適で熱量高く「推し活」を楽しんでいただけるよう、アプリ本体も以下の機能アップデートを順次実施いたしました。

- デザインの刷新による操作性向上：公演情報、会場一覧、参戦リスト等のデザインをより見やすくリニューアルしました。- お気に入り機能の改善：公演情報ページから直接アーティストの登録・解除ができるようになり、使い勝手を向上させました。- 外部カレンダー連携：Googleカレンダーと連携し、推しのスケジュールを予定ページに自動表示できるようになりました。生成された画像をSNSでシェア！

また、今後は「お気に入りアーティストのメディア情報表示サービス」や、過去の参戦履歴を集計して自分だけの推し活を振り返る「推し活まとめ（仮称）の自動生成機能」など、さらなる機能拡充を予定しています。

【展望】静岡から全国へ。地方自治体・地場企業との連携で「遠征を地域の彩りに変える」循環を拡大

デジタル（アプリ）とリアル（バスツアー）の両面から推し活を支えることで、1.5万人のコミュニティはさらなる拡大を続けています。今後は静岡県での事例をもとに、札幌・仙台・新潟など、ライブイベントの多い地方都市への拡大を計画しています。各地の志ある地元企業や自治体との連携を強化し、全国の推し活民の「一歩」をサポートしてまいります。

【&Fanfun（アンドファンファン）について】

対応OS：iOS/android 各アプリストアより無料DL

提供元：株式会社Hexabase

公式サイト：https://andfanfun.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/andfanfun

公式Instagram：https://www.instagram.com/andfanfun/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@andfanfun_official

【Hexabaseについて】

Hexabaseは、「システム開発に関わるすべての人へ成功体験を届ける」をミッションとして、AIとクラウド技術を融合させた新たな開発モデルを提案・支援しています。

所在地：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2丁目3-12 12KANDA 701

設立：2016年1月

代表者：代表取締役 CEO 岩崎 英俊

事業内容：AIエージェント実行基盤「Captain.AI」、次世代コンテナ基盤「Kubo」、現場で学ぶ、AI駆動開発伴走支援「AI駆動開発セミナー」

URL：https://www.hexabase.com

- AIエージェント実行基盤「Captain.AI」「使うAI」から「働いてもらうAI」へ。業務システムに直結し、業務を自律的にこなす「デジタル社員」を実現する基盤です。「Captain.AI」サービスサイト：https://www.hexabase.com/product/captain-ai- 次世代コンテナ基盤「Kubo」すべての人のための次世代コンテナ基盤。インフラの専門知識がなくても、UIやプロンプトで操作可能なAI駆動デプロイ（No Ops）を提供し、ベンダーロックインなしの運用を可能にします。「Kubo」サービスサイト：https://www.hexabase.com/product/kubo- 現場で学ぶ、AI駆動開発伴走支援「AI駆動開発セミナー」既存の人材をAIネイティブへと変革する伴走型リスキリングソリューション。実案件のPoC開発を通じ、AIを設計し自在に使いこなす「AIアーキテクト」を育成します。圧倒的な開発スピードを実現し、企業の内製化と事業創出を根本から支援します。「AI駆動開発セミナー」サービスサイト：https://www.hexabase.com/service/ai-dev

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Hexabase マーケティング担当

Email：marketing@hexabase.com