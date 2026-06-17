【ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜】旅の記憶を日常へ。オリジナルエコバッグを新発売

リゾートトラスト株式会社

Timeless Luxury - 時を忘れ、時を越え、時を刻む - をブランドコンセプトにする、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜（所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-3 / 総支配人：阿部 泰年）では、THE KAHALA Collectionにて2026年7月4日（土）より、オリジナルエコバッグの販売を開始いたします。

ホテルでの体験を日々の暮らしへとつなぐアイテムとして「滞在のひとときに感じた心地よさや高揚感。その余韻を、日常の中でも感じていただけたら。」そんな思いで企画した本商品は、実用性の中にさりげない美意識を宿し、使用するたびにホテルで過ごした時間を思い起こさせる存在を目指しました。ゆとりある底マチが生み出す安定感と、軽やかな使い心地を兼ね備えたエコバッグ。日常使いに十分な収納力を持ちながら、無駄を削ぎ落としたシンプルなフォルムが洗練された印象を与えます。折りたたんでコンパクトに持ち運べる仕様で、日々のさまざまなシーンに寄り添います。

日常に寄り添う小さなアイテムを通して、滞在の余韻をお届けいたします。

■オリジナルエコバッグ販売概要

【場所】THE KAHALA Collection（ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜 1階）

【販売開始】2026年7月4日（土）～

【時間】9:00～20:00

【料金】各 2,500円（税込）

【カラー】ブラック / ライトブルー

【素材】ナイロン

【サイズ】縦 約30cm×横 約40cm×マチ 約15cm / 持ち手 約46cm

【URL】https://thekahala.jp/yokohama/event/6325(https://thekahala.jp/yokohama/event/6325)

【お問い合わせ】045-522-0055（THE KAHALA Collection 10:00～18:00）

■THE KAHALA Collectionその他のおすすめ商品のご案内

＜バッグチャーム＞

手のひらに収まるサイズ感の中に、ブランドのエッセンスを凝縮いたしました。表面にはブランドカラーに白の箔押しで、裏面にはエンボス加工でホテルのシンボルマークをあしらいました。控えめでありながらも印象に残る存在感が、バッグや鍵にさりげない華やぎを添えます。

【料金】2,300円（税込）

【カラー】ライトブルー

【素材】素材：ポリウレタン、真鍮、鉄、アルミ合金

【サイズ】チャーム本体 直径 3.5cm / ロゴプレート 縦 1.9cm×横 3.7cm

＜オリジナルポーチ＞

オアフ島の土地や海、文化の保存に貢献するザ・カハラ・ホテル＆リゾート ホノルル・ハワイの活動「KISCA（Kahala’s Initiative for Sustainability, Culture and the Arts）」を受け継ぎ、横浜の文化や 魅力を発信する取り組みの一環として、横浜発祥ブランド「キタムラ（Kitamura）」とのコラボレーション商品をご用意。取り外し可能な持ち手付で持ち運びにも便利です。

【料金】各 9,790円（税込）

【カラー】ブルーグレー / ローズ / ベージュ / ダークブルー / ホワイト

【素材】牛革（シュリンク加工）

【サイズ】縦 約12.5cm×横 約23cm×マチ 約7cm / 持ち手 約35cm

【仕様】内ポケット×1（キタムラロゴ付）/ ファスナー開け閉め

【URL】https://thekahala.jp/yokohama/facility/?boutique(https://thekahala.jp/yokohama/facility/?boutique)

【お問い合わせ】045-522-0055（THE KAHALA Collection 10:00～18:00）

■ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜について

ハワイ・ホノルルで60年以上にわたり世界各国の要人に愛され続けている「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート」のグローバル展開第1弾として2020年9月に横浜・みなとみらいで開業。「Timeless Luxury 時を忘れ、時を超え、時を刻む。」をブランドコンセプトに、豊かさの本質とは何かを余すことなく追求し、皆様を“OHANA（私達の大切な仲間）”としてお迎えいたします。

光と影をモダンに表現した「クリスタルモダン」をデザインコンセプトに、横浜・みなとみらい地区では最大級の47平方メートル 以上を誇る広々としたスタンダードルームを含む全146室の客室、活気あふれる3つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える宴会施設、極上の空間で心身をリフレッシュさせるSPAなど、充実した施設を備えています。

URL：https://thekahala.jp/yokohama/

Instagram：https://www.instagram.com/kahalaresort_yokohama/

Facebook：https://www.facebook.com/thekahalahotelandresortyokohama/

※写真はイメージです。

※仕入れ状況等により、内容・提供期間が変更となる場合がございます。