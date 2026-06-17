ゴンチャの夏の定番が今年もやってきた！「ピーチフルピーチ」6月25日(木)より期間限定販売
株式会社ゴンチャ ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：角田淳、以下ゴンチャ）は、2026年6月25日(木)より、桃のしあわせをぎゅっと詰め込んだデザートティー「ピーチフルピーチ」を期間限定で販売します。じゅわっと広がる桃の果実感、シャキシャキ食感の果肉入りピーチゼリー、とろける甘みとキュンとした酸味。桃のしあわせを感じられる、夏にぴったりの一杯をお届けします。
ゴンチャの夏の定番、ピーチシリーズが今年も登場。今年は「ピーチフルピーチ」として、福島県産「あかつき」のピーチピューレを使った果肉入りピーチゼリーに、甘くみずみずしい白桃ソースと、甘酸っぱい黄桃ソースを合わせたダブルピーチソースを使用。シャキシャキ、ぷるぷる食感とともに、桃をまるごと頬張ったようなおいしさを楽しめます。
ベースティーには、フルーティーな阿里山ウーロンティーをセレクト。桃のおいしさを引き立てながら、すっきりとした後味に仕上げました。
ラインナップは、まろやかなミルクティー、爽やかなティーエード、シャリッとなめらかなジェラッティー(R)、シュワッと爽快なスパークリングティーの4種類です。今年はミルクティーとティーエードに待望のLサイズも登場。暑い季節に、桃のおいしさをもっとたっぷりゴクゴク楽しめます。
ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、お客様の日常に「幸せなお茶の時間」をお届けします。
【こだわりポイント】
１.しあわせのシャキシャキ食感「果肉入りピーチゼリー」
甘みの濃い福島県産「あかつき」のピーチピューレを使ったゼリーに、ピーチ果肉をごろっと贅沢に合わせました。まるで果実をまるかじりしたような、シャキシャキ食感が魅力です。
２.ジューシーな白桃×甘酸っぱい黄桃「ダブルピーチソース」
福島県産「あかつき」のピーチピューレを使った甘くみずみずしい白桃ソースと、甘酸っぱい黄桃ソースを合わせた、ダブルピーチソース！ひと口ごとに2つのソースがお茶ととろ～り絡み合い、味わいを豊かに変えていきます。
３.桃のおいしさ、すっきり引き立つ「阿里山ウーロンティー」
今年のベースティーには、フルーティーな阿里山ウーロンティーをセレクト。甘酸っぱいジューシーな桃のおいしさを引き立てながら、すっきりと香る、この季節にぴったりのお茶です。
【商品情報】
■ピーチフルピーチ ミルクティー（ICED/M・L）
桃のおいしさを丸ごと味わうミルクティー。福島県産「あかつき」を使った白桃ソースと、黄桃ソースのダブルピーチソースが、阿里山ウーロンティーとミルクにとろけるように絡み合います。今年からたっぷり楽しめるLサイズも登場です。
■ピーチフルピーチ ティーエード（ICED/M・L）
桃のおいしさを阿里山ウーロンがすっきり引き立てる、夏にぴったりのフルーツティー。みずみずしい白桃ソースと甘酸っぱい黄桃ソースのバランスが絶妙で、贅沢な果肉入りピーチゼリーで満足感もたっぷり。今年からLサイズも楽しめます。
■ピーチフルピーチ ジェラッティー(R)（FROZEN/M）
桃のおいしさが詰まった、シャリっとなめらかなフローズンティーです。白桃と黄桃のダブルピーチソースに、果肉入りピーチゼリーと阿里山ウーロンティーを合わせています。濃厚な桃の味わいと、食感のハーモニーをお楽しみください。
■ピーチフルピーチ スパークリングティー（ICED/L）
桃がシュワッと香り立つ、爽快感あふれるスパークリングティー。白桃ソースと黄桃ソース、果肉入りピーチゼリーに、すっきりとした阿里山ウーロンティーを合わせました。飲み心地さわやか。たっぷりLサイズでゴクゴクどうぞ。
■果肉入りピーチゼリー
福島県産「あかつき」のピーチピューレを使ったゼリーに、ピーチ果肉をごろっと贅沢に合わせました。まるで果実をまるかじりしたような、シャキシャキ食感が魅力です。
●サイズ／販売価格 ピーチフルピーチ ミルクティー（ICED/M）670円
ピーチフルピーチ ミルクティー（ICED/L）760円
ピーチフルピーチ ティーエード（ICED/M）670円
ピーチフルピーチ ティーエード（ICED/L）760円
ピーチフルピーチ ジェラッティー(R)（FROZEN/M）700円
ピーチフルピーチ スパークリングティー（ICED/L）760円
果肉入りピーチゼリー トッピング 100円
※記載価格はすべて税込みです。
●販売店舗 国内ゴンチャ全店
※一部商品を販売していない店舗がございます。
●発売日 2026年6月25日(木)
モバイルオーダー先行販売：6月22日(月)～ 商品取り扱い全店にて
先行販売：6月18日(木)～ ららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店
※トッピングのみ全店で6月25日(木)より販売します。
●カスタマイズ ピーチフルピーチ スパークリングティー
・追加トッピングは1つまで可能です。
ピーチフルピーチ ミルクティー／ ティーエード／ ジェラッティー(R)
・追加トッピングは2つまで可能です。
●公式サイト https://campaign.gongcha.co.jp/peach-2026/index.html
ゴンチャおすすめ！「果肉入りピーチゼリー」カスタム
「果肉入りピーチゼリー」を使った、ゴンチャおすすめのカスタマイズを紹介。お茶とトッピングを自由に組み合わせる、ゴンチャらしい楽しみ方です。
- マンゴー阿里山 ティーエード+果肉入りピーチゼリー
マンゴーと果肉入りピーチゼリーが絡み合う、果実感たっぷりのジューシーな一杯。マンゴーのやさしい甘みとピーチの風味が重なり合う、この季節にぴったりの組み合わせです。
ゴンチャについて
台湾発祥の「ゴンチャ（Gong cha）」は、世界約30か国で2,000店以上を展開するグローバルティーカフェです。日本には2015年に上陸し、全国で約200店舗を出店しています。上質な茶葉から湯温・抽出時間にこだわりながらお店で丁寧に淹れたおいしいお茶と、ワクワクする店舗体験を通して、お客様に「いいお茶の時間」をお届けします。
■会社概要
社名 ：株式会社ゴンチャ ジャパン
代表者 ：代表取締役社長 角田 淳
本社所在地：東京都港区新橋4-11-1 A-PLACE新橋6階
設立日 ：2015年3月25日
業務内容 ：ティーカフェ事業の運営(商品開発、直営店・FC店運営)
URL ：https://www.gongcha.co.jp
※本リリース内容は予告なく変更する場合があります。
※画像は全てイメージです。