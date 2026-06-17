「AXの壁を突破する！「AIを使いこなす組織」とは？」セミナーをオンライン無料開催

LRM株式会社

LRM株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役CEO：幸松哲也）とマネーフォワードｉ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：今井 義人）は2026年6月22日(月) 11時から、「AXの壁を突破する！「AIを使いこなす組織」とは？：AIを「脅威」から「競争力」にする方法を解説！」をテーマとしたセミナーをオンライン無料開催いたします。

Zoomでご視聴いただけますので、ぜひご参加ください。

▼ セミナー詳細ページを見る

https://www.lrm.jp/seminar/se_organizations_that_master_ai/

開催の背景

ヘルプデスクへの問い合わせ対応に追われ、本来の業務が進まない。不審メールへの対応が後手に回り、インシデントリスクが高まっている。システム担当・セキュリティ担当者が日々直面するこうした課題、AIを活用することで解決できます。

本セミナーでは、ヘルプデスク対応の負荷をどう減らすか、不審メールによるリスクをどう防ぐか、そして社員がAIを業務で使いこなせる組織をどう作るか、といった現場の課題に向き合い、実践的な考え方や取り組みのヒントをお伝えします。

AIを正しく・賢く使いこなす組織は、業務効率でも競争力でも他社に差をつけていきます。AX推進の第一歩を踏み出したいすべての担当者必見の内容です。

開催概要- セミナー名：AXの壁を突破する！「AIを使いこなす組織」とは？：AIを「脅威」から「競争力」にする方法を解説！- 登壇者：- - マネーフォワードｉ株式会社 取締役 CPO 村上 勝俊氏- - LRM株式会社 執行役員 / CCO 藤居 朋之- 日時：2026年6月22日(月) 11:00～12:00- 費用：無料 ※途中参加、途中退出可能です。- 形式：オンライン(Zoom)- 申込締切：開催日当日の開始時間までとなります。お申込み方法

下記ページより、必要事項をご記入の上お申し込みください。（20秒ほどで完了します）

https://www.lrm.jp/seminar/se_organizations_that_master_ai/

LRMについて

「Security Diet(R)」を企業理念に、情報セキュリティに関するプロの知見を提供するとともに、意識の向上から人や組織の行動変容を促すことで、持続可能な情報セキュリティ体制構築と企業価値向上に貢献します。



2,500社を超える導入実績があるセキュリティ教育クラウド「セキュリオ」事業、ならびに年間580社(※)・19年以上の支援実績がある情報セキュリティコンサルティング事業を展開し、日本で一番身近な情報セキュリティ会社となるために日々活動しています。

※ 2023年8月1日～2024年7月31日のコンサルティング支援社数



会社名：LRM株式会社

本社 ：兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10 読売神戸ビル5F

代表者：代表取締役 幸松哲也

設立 ：2006年12月

公式サイト ：https://www.lrm.jp/

事業 ：セキュリティ教育クラウド「セキュリオ」の開発提供、情報セキュリティコンサルティング支援