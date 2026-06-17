桃づくしの夏がスタート！　とろけるご褒美、シュワッと爽快、ごろっと満足、3種のビバレッジが2026年6月24日(水)より登場

スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役 最高経営責任者 CEO：森井 久恵）は、2026年6月24日(水)より、食感や飲み心地の異なる3つのスタイルで楽しめる3種の桃のビバレッジを発売します。

※画像はイメージです

1つ目は、とろける果肉にミルクをあわせ、なめらかで芳醇なピーチの風味とともに贅沢なひとときを楽しめる『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ(R)』、2つ目は、シュワッとはじけるソーダとジューシーなピーチ果肉により、リフレッシュ感のある『チラックス ソーダ ピーチ』、3つ目は、ごろっと入った満足感のある果肉とキレのあるブラックティーで、すっきりと洗練された味わいを楽しめる『クラフト ジューシー ピーチ ティー』をお届けいたします。

むしっとした暑さの中で、心地よい一杯を選びたくなるこの季節。その日の気分やシーンに合わせて選べる一杯で、ひと口ごとにほどけていく心地よさをお楽しみください。

■ とろけるピーチの果実とミルクが織りなす『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ(R)』※画像はイメージです

2015年の発売以来、ピーチテイストのフラペチーノ(R)は、夏の訪れを感じさせる定番フレーバーとして、多くのお客様に親しまれてきました。今年は、とろけるピーチ果肉に、なめらかなピーチミルクが合わさり、軽やかな飲み心地を楽しめる『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ(R)』が登場します。フラペチーノ(R)のボディには無脂肪乳を使用し、ミルキーでなめらかな質感でありながらも、重たくなりすぎないすっきりとした後味に仕上げました。白桃ならではのフルーティーな香りとやさしい甘みが心地よく広がり、暑い季節にも楽しみやすい味わいです。また、ひと口ごとにジューシーな甘みと果実感を引き立てる底に忍ばせたピーチ果肉がなめらかなピーチミルクと合わさることで、ピーチの風味が広がる軽やかな味わいに仕上がりました。ミルキーなコクと軽さを両立した、今年ならではのピーチ体験をお楽しみください。ホワイトモカフレーバーシロップやシトラス果肉を追加し、自分好みにカスタマイズするのもおすすめです。

■ ピーチのみずみずしさとシュワッと弾ける“香るソーダ”を楽しむ『チラックス ソーダ ピーチ』※画像はイメージです

昨年より展開しご好評をいただいている“チラックス ソーダ”シリーズから、今年もピーチフレーバーが登場します。 気分を切り替えたいときに寄り添う一杯として、華やかな香りと心地よい炭酸で、Chill & Relaxなひとときを演出します。本商品は、みずみずしいピーチ果肉ソースとソーダに、スターバックスオリジナルのグリーンシトラスフレーバーシロップを合わせたビバレッジです。“チラックス ソーダ”のために開発したグリーンシトラスの香りにシュワッと弾ける炭酸とジューシーなピーチの甘みと重ねることで、軽やかな飲み心地に仕上げました。リフレッシュ感がほしいときや、ひと息つきたい夏のシーンにもぴったりです。さわやかで晴れやかな、リラックスタイムを彩る一杯をお楽しみください。おすすめのカスタマイズはシトラス果肉で、追加いただくことにより、さらに贅沢感のあるすっきりとした桃の味わいをご堪能いただけます。

◼ ごろっと入ったピーチ果肉のジューシーな味わいを存分に楽しめる大人のティービバレッジ『クラフト ジューシー ピーチ ティー』※画像はイメージです

昨年の発売以降、その果肉の贅沢感とすっきりとした味わいでご好評いただいた『クラフト ジューシー ピーチ ティー』が、今年も登場します。ピーチシロップにキレのあるブラックティーを合わせたボディは、軽い飲み心地の中にやさしい甘みと華やかな香りをもたらし、底に満たしたごろごろとしたピーチの果肉と重ねることで、すっきりとしながらも満足感のある味わいに仕上げています。このビバレッジに入れたピーチの果肉は、今回発売する3種のビバレッジの中で最大量が入っており、ピーチそのものを味わうような贅沢な果実感を楽しめます。暑い季節にもすっとなじむ上質で満足感のある味わいをご堪能ください。

◼ 白桃の果実感を堪能する『白桃&アールグレイタルト』も同日発売！

毎年、夏の時期にご好評をいただいている、桃が主役のケーキを今年もご用意しました。みずみずしい白桃は、大きめのカットと小さめのカットを隙間がないように重ねてトッピング。どこを食べても白桃のジューシーな甘みを感じられ、まるで果実を頬張っているかのような満足感を楽しめます。ジューシーでやさしい甘さの白桃に、相性の良いアールグレイを使った香り豊かなムースをあわせ、爽やかで奥行きのある味わいに仕上げました。果実の贅沢感と軽やかな口当たりの、夏のご褒美タイムにふさわしい一品です。

■商品名／価格 （表示価格は税込の総額表示となります）

『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ(R)』 ※Tallサイズのみ

＜お持ち帰りの場合＞707円 ＜店内ご利用の場合＞720円

『チラックス ソーダ ピーチ』

＜お持ち帰りの場合＞Tall 579円 / Grande 624円 / Venti(R) 668円

＜店内ご利用の場合＞Tall 590円 / Grande 635円 / Venti(R) 680円

『クラフト ジューシー ピーチ ティー』

＜お持ち帰りの場合＞Tall 618円 / Grande 663円 / Venti(R) 707円

＜店内ご利用の場合＞Tall 630円 / Grande 675円 / Venti(R) 720円

『白桃&アールグレイタルト』

＜お持ち帰りの場合＞570円

＜店内ご利用の場合＞580円

■販売期間：2026年6月24日（水）～

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。

■取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

◼ モバイルオーダーなどスターバックス(R) リワード会員を対象に6月22日(月)より先行販売

ロイヤルティプログラム「Starbucks(R) Rewards（スターバックス(R) リワード）」会員を対象に、『クラフト ジューシー ピーチ ティー』を 発売日に先駆けて一足早くお楽しみいただける先行販売を実施いたします。

◆期間：6月22日（月）～ 6月23日（火）

◆対象商品

・クラフト ジューシー ピーチ ティー ※Tallサイズのみ

◆ご利用方法

以下のいずれかの方法でご注文いただけます。

・Mobile Order & Payで注文

※Starbucks(R) Rewards 会員のみご利用可能（ゲスト利用・App Clipは対象外）

・レジでスターバックス公式アプリ内の購入用二次元コードを提示

会員の皆さまに、ひと足先に『クラフト ジューシー ピーチ ティー』の果肉の贅沢感とすっきりとした味わいをお楽しみいただける特別な機会です。

ぜひ発売前にご利用ください。

◆ スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 https://www.starbucks.co.jp/

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、1996年に東京・銀座に日本第1号店を開業。全世界約80のマーケットで約40,000店舗以上、日本全国47都道府県において2,116店舗 (2026年3月末時点、ライセンス店舗を含む）のコーヒーストアを展開しております。約6万人のパートナー(従業員)が、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しております。2019年2月28日には、世界5拠点目となる「スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京」をオープンしました。全国に広がる、人・社会、地球環境、地域とつながりを育むストーリーは、「STARBUCKS STORIES JAPAN」で紹介しております。