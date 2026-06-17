スペースデータCSO兵頭龍樹博士、土星リングの有力形成シナリオに再考を迫る論文を発表

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤航陽、以下「スペースデータ」）は、最高科学責任者（CSO）を務める兵頭龍樹博士（惑星科学／AI科学の大学教員を兼任）を主著者とする論文が、2026年6月4日、天体物理学の国際学術誌「The Astrophysical Journal」に掲載されたことをお知らせします。本研究は、土星のリング（環）が比較的「最近」に作られたとする有力な形成シナリオについて、破片同士の衝突破壊まで考慮した高精度のN体シミュレーション（多数の天体の運動を同時に計算する手法）で検証したもので、これまで広く想定されてきたメカニズムでは、現在見られるような土星リングはそのままでは作られにくいことを示しました。

■ 背景：土星リングは「若い」のか「古い」のか

美しい土星のリングは、太陽系でもっとも目を引く大規模構造のひとつです。NASAの土星探査機「カッシーニ」による精密な観測以降、「このリングはいつ、どのようにして作られたのか」は惑星科学の重要なテーマであり続けてきました。とりわけ、リングが約1億年前にできたとする「若い」説と、土星とともに40億年以上前に形成されたとする「古い」説が長く論争されてきました。

土星リングほどの大規模構造がどのように生まれたのかを明らかにすることは、太陽系で過去に起こった大きなイベントの解明に直結します。さらに、天体衝突は、月の形成や火星衛星の起源、惑星そのものの成長過程にも深く関わってきたと考えられています。衝突で生じた破片がどのように進化するのかを理解することは、地球を含む惑星がどのように形づくられ、生命を育む環境がどのように整っていったのかという、より大きな問いにもつながります。

■ 研究の概要：衝突で生じた「破片の運命」を世界で初めて直接追跡

本研究を主導した兵頭龍樹博士は、10年以上にわたってNASAのカッシーニ計画に関連する研究に携わり、土星リングの形成過程という難問に正面から取り組んできました。現在は、東京科学大学 地球生命研究所や立教大学大学院 人工知能科学研究科などで研究・教育に携わりながら、スペースデータの最高科学責任者（CSO）を務めています。今回の成果は、長年積み重ねてきた研究の延長線上に位置づけられるものです。

研究グループは、「過去に土星周囲を回っていた巨大衛星同士が衝突し、その破片が土星リングになった」とする有力なシナリオに注目しました。衝突後に生じる破片群がその後どのような軌道をたどるのかを、破片同士の衝突・破壊・再集積まで考慮したN体シミュレーションとして世界で初めて直接追跡しました。

図：巨大衛星同士の衝突直後に生じる破片群の軌道を表した模式図。衝突地点（赤い星印）を共有する2種類の軌道群（橙：衝突点が土星に最も近い点となる軌道、青：衝突点が土星から最も遠い点となる軌道）が存在し、中心の黒点は土星、外側の円はタイタンの軌道を示す。本研究では、これらの破片群が衝突・破壊を繰り返しながらどのように進化するのかを直接追跡した。（出典：Hyodo & Torii 2026, The Astrophysical Journal／CC BY 4.0）

その結果、リングの材料になると見積もられていた破片の多くは、現在リングが存在するロッシュ限界（天体が潮汐力で破壊されずにいられる限界距離）の内側で安定したリングを形成するのではなく、衝突が起きた軌道付近へ集まり、再び衛星サイズの天体へと成長していくことが示されました。これは、このシナリオのままでは現在の土星リングは作られにくいことを意味しており、有力とされてきた形成シナリオに対して、より厳密な検証から再考を促す重要な結果です。

なお、本研究は「巨大衛星同士の衝突によって新しい世代の衛星が形成される」という可能性についてはむしろ支持する結果を示しており、衛星同士の衝突という現象そのものを否定するものではありません。

■ 本成果の意義：土星にとどまらない、宇宙の衝突現象への波及

本成果の意義は、土星リングという一つの天体構造の起源解明にとどまりません。今回明らかになった「衝突によって生じた破片がどのように軌道進化し、最終的にどうなるのか」という知見は、宇宙で普遍的に起こる天体衝突・破壊現象の一般的な理解へと拡張できるものであり、土星以外のさまざまな衝突現象の解明への波及効果が期待されます。

■ 今後の展望

スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙の民主化を掲げ、誰もが宇宙にアクセスし、宇宙を理解できる社会の実現を目指しています。今回のような基礎研究は、宇宙で起こっている現象のより深い理解につながるものです。スペースデータは今後も、宇宙への根源的な問いに挑む研究の成果を社会へ届けてまいります。

■ 論文情報

掲載誌：The Astrophysical Journal（2026年6月4日オンライン掲載）

論文タイトル：Dynamical Evolution of V-shaped Collision Debris

著者：兵頭龍樹（株式会社スペースデータ／東京科学大学 地球生命研究所／立教大学大学院 人工知能科学研究科／パリ・シテ大学）、鳥居直也（東京科学大学 地球生命研究所）

DOI：10.3847/1538-4357/ae6e34

URL：https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ae6e34

※本論文はオープンアクセス（CC BY 4.0）で公開されており、どなたでも全文をご覧いただけます。

※本リリースは研究成果を一般向けにわかりやすく紹介するものです。専門的な詳細・前提条件については原著論文をご参照ください。

■ 株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とデジタル技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。

地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。詳細は https://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名：株式会社スペースデータ

代表：佐藤航陽

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金：15億1300万円

事業内容：宇宙開発に関わる投資と研究

HP：https://spacedata.jp

NEWS：https://spacedata.jp/news

X：https://x.com/spacedatainc

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects

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