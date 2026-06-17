「ミニプルドポークバーガー」を6/24(水)より期間限定で発売　～バーベキュー風味のプルドポークをミニバーガーで楽しめる～

井筒まい泉株式会社



井筒まい泉株式会社（本社：東京都港区、代表：千 大輔）は、「ミニプルドポークバーガー」を6月24日(水)より期間限定で発売します。

やわらかくほぐした豚肉をはさんだミニバーガー

まい泉の新商品「ミニプルドポークバーガー」は、じっくりと加熱してやわらかくした豚肉を手作業でほぐし、まい泉専用のバンズにはさみました。バーベキュー風味の甘辛い味わいと、しっとりしたバンズがマッチする一品です。手軽に食べられるサイズながら、プルドポークの味わいをしっかりとお楽しみいただけます。軽食やおやつ、お弁当のプラス一品としてはもちろん、お土産や差し入れにもおすすめです。

■商品名：ミニプルドポークバーガー

■価 格：270円（税込）

■発売日：2026年6月24日（水）～9月29日（火）予定

■販売店：全国のまい泉直営店全店および主要スーパーなど

※店舗検索はこちら https://mai-sen.com/shop/#shopsearch

〈プルドポークとは〉

アメリカ南部発祥の料理であるプルドポークは、豚肉をじっくりと時間をかけて加熱し、やわらかくほぐしたものです。じっくり火を通すことで、繊維がほどけるようなやわらかさと、しっとりとした食感を引き出しています。豚肉のうま味が凝縮された奥行きのある味わいが特長で、現地ではバーベキュー料理として広く親しまれています。そのままはもちろん、パンにはさんだり、さまざまなスタイルで楽しまれています。

まい泉のこだわり

豚肉 世界中から取り寄せた豚肉を毎日毎日チェックして、合格した豚肉のみを使用。筋を引き、叩いて肉の繊維をほぐします。手間隙のかかる作業ですが手抜きはできません。1本の筋の切り損ないが揚げた時の肉の形を崩し、またお召し上がり頂く際の食感を変えてしまうからです。

パン粉と揚げ油 パン粉は、指定レシピで焼いたパンから毎日作った生パン粉を使用しています。市販のものとは中身・大きさ・形状が異なる、まい泉独特のパン粉です。そして揚げ油もまい泉の特注品。加熱時間を調節しながら、丁寧に揚げていきます。艶があり、カラッと、そしてふわっと花が咲くような衣の広がり、これをまい泉では『剣立ち』と呼び、まい泉のとんかつの自慢です。

ソース まい泉では現在、甘口・辛口・サンド用・黒豚用の4種類のソースを製造しています。

基本的なレシピは創業当時のまま、新鮮な野菜や果物を材料に、創業者のこだわりを受け継いだ熟練の職人が丁寧に味を確認しながら調合しています。

井筒まい泉株式会社について

とんかつ まい泉は1965年の創業以来、「箸で切れるやわらかなとんかつ」にこだわり、お子様からご年配の方まで皆様に美味しく召し上がっていただくための努力を続けてまいりました。「お客様の美味しい笑顔のために」を企業理念とし、全国のデパ地下やエキナカの直営販売店約70店、レストラン13店のほか、卸事業、ケータリング事業、EC販売も展開しています。

【会社概要】

社名：井筒まい泉株式会社

本社所在地：東京都港区北青山2丁目12-5 KRT青山2階

設立：1965年11月

代表取締役：千 大輔

事業内容：レストラン事業、百貨店・商業施設等での直営販売事業

デリバリー事業、卸販売、通販事業、海外事業