【カンファレンス登壇のお知らせ】A8.net、「Web Marketing Summit 2026」に6/25(木)に登壇決定

株式会社ファンコミュニケーションズWeb Marketing Summit 2026

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司 東京証券取引所プライム市場：2461）が運営する、国内最大級のアフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」 は、6月25日（木）にブルースクレイ・ジャパン株式会社・株式会社ガラパゴス主催の大型カンファレンス「Web Marketing Summit 2026」に登壇いたします。

■お申込みはこちら

https://bruceclay.jpn.com/conference_260624/?_bq_user_custom_field_546=fancs

【Web Marketing Summit 2026 とは】

GoogleのAI概要や「ゼロクリック・サーチ」の台頭により、Webマーケティングはサイト流入減という大きな転換期を迎えています。単一手法での生存が困難な今、ブルースクレイ・ジャパンとAIR Design（ガラパゴス）が共同で「Web Marketing Summit 2026」を開催。各領域から計23社が登壇し、2日間でAI検索時代の「全ファネルの最適解」を徹底議論します。

【A8.net登壇】AI検索時代の集客戦略「自社のみの施策に限界を感じていませんか？」

Webマーケティングがサイト流入減という大きな転換期を迎える中、「広告は見られているのに売れない」「以前より流入が落ちている」といった課題が顕在化しています。

SEOやAI検索の進化により、従来の「自社からの発信だけ」ではユーザーに届かない時代となりました。

当社セッションでは、これから重要となる「第三者の発信を活用した選ばれる導線設計」に焦点を当てます。

アフィリエイトを単なる広告枠としてではなく、売上を伸ばすための集客構造として再定義し、明日から実践できる具体的な施策を解説します。

■登壇者

プラットフォーム推進部 マネージャー 松田 一彦

新卒でJR系交通広告を取り扱う広告代理店にて広告営業に従事。

2006年に株式会社ファンコミュニケーションズへ入社。

当社主力のアフィリエイトサービス「A8.net」において、新規広告主の導入支援やプランニングを担当。現在は営業現場とチームマネジメントの両面をリードし、これまでに1,200社以上の広告主導入を支援。EC事業をはじめとする幅広い企業の事業成長に貢献している。

【開催概要】

・名称

Web Marketing Summit 2026 ～AI検索「ゼロクリック時代」の勝算ルート～

・日時

2026年6月24日(水) 10時10分～15時35分 ※入退室自由

2026年6月25日(木) 10時10分～16時05分 ※入退室自由

※A8.netは25日（木）13時00分～13時25分に登壇します。

・会場：オンライン開催（参加無料）

・主催：ブルースクレイ・ジャパン株式会社・株式会社ガラパゴス（AIR Design）

・お申し込み：

https://bruceclay.jpn.com/conference_260624/?_bq_user_custom_field_546=fancs

【「A8.net」について】

「A8.net（エーハチネット）」 は、2000年6月にサービス開始し、今年26周年を迎えたASP（アフィリエイトサービス・プロバイダー）です。PC・スマートフォン・タブレットに対応しており、累計広告主数約27,000社以上、アフィリエイトメディア数約366万と日本最大級の規模（2026年5月現在）となっています。また、NPO法人アフィリエイトマーケティング協会主催の「アフィリエイト・プログラムに関する意識調査」ではASP満足度15年連続1位*を受賞するなど、多くのアフィリエイトメディアにご支持いただいています。

*【アフィリエイト・プログラムに関する意識調査2025年】有効回答数1,374件・国内主要ASP24社中

■本リリースに関するお問い合わせ先

・株式会社ファンコミュニケーションズ マーケティングチーム

・a8marketing@fancs.com

【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズ は、「プロシューマー・ハピネス」をビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」 を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」 、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」 を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

設立日：1999年10月1日

代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）

資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。