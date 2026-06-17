TOKIUM、ワークフローシステムにAI申請ドラフト機能を追加

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、TOKIUM上で利用できるワークフローシステムをアップデートし、見積書やユーザーの指示から申請の下書きを自動作成するAI申請ドラフト機能の提供を開始しました。

■背景

出張・購買・契約など、社内で支出が発生する場面では、決済者の承認を得るために稟議の申請が欠かせません。しかし、申請を頻繁に行わない社員にとっては、見積もりを見ながら金額や取引先名を入力する作業や適切なフォームの選択、申請文の作成が負担になっています。こうした負担を軽減し、申請にかかる時間を削減する機能が求められていました。

■AI申請ドラフト機能の特長

- AIが申請の下書きを自動作成

見積書などをアップロードして簡単な指示を入力するだけで、AIが申請フォームを選定し、金額、取引先、申請名や契約期間などの項目を自動で入力します。

■ワークフローシステムのその他の特長

- 業務に合わせて変更可能な柔軟なフォームが設計

申請フォームの項目は、購買申請や有給申請など、運用に合わせて柔軟に設定できます。

- 請求書と稟議を自動で紐づけて一元管理

受領した請求書と稟議を紐づけ、TOKIUMインボイス上でまとめて管理できます。

- 金額超過や費用負担差異を自動で検知

請求金額の超過や費用負担部署の不一致を自動で検知し、通知します。

- 予算の消化状況をリアルタイムで可視化

予算に対する承認を得た費用の消化状況や、請求書が未着の稟議を一覧で確認できます。

■お客様からの声

株式会社いい生活 コーポレートグループ コーポレート本部 経理部

瀬戸 豪様からのコメント

先行利用では複数の稟議申請パターンでAI申請ドラフト機能を試しましたが、見積書と簡単な指示だけで必要な項目が自動入力されるため、申請に不慣れな社員でも迷わず稟議を作成できるようになると感じています。作成した稟議は請求書と紐づけて管理できるため、稟議と請求書の照合の手間を減らせると実感しています。

また、TOKIUMインボイスと取引先マスタが共有されているため、取引先が登録済みかどうかを一覧から確認する必要がなく、新規取引先の申請から登録までを一連の流れで進められるようになりました。今後は申請から支払いまでの業務全体の効率化につなげていきたいと考えています。

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。出張手配や承認、明細入力、照合といった定型作業からビジネスパーソンを解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent?utm_campaign=46615683-aishinnsei_draft_20260617&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0615)

■経理AXプロジェクト「Move AX」を推進中

TOKIUMは、あらゆる経理"作業"から人々を解放することを目的に、経理AXプロジェクト「Move AX」を立ち上げ、推進しています。AIによって経理業務に残るアナログ作業を自動化し、誰もが本来注力すべき業務に向き合える環境の実現を目指します。AIエージェントの開発・提供にとどまらず、実態調査、導入事例やウェビナーなどを通じて、経理業務のAXを支援してまいります。

詳細はこちら：https://www.keihi.com/move-ax/(https://www.keihi.com/move-ax/?utm_campaign=46615683-aishinnsei_draft_20260617&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=moveax_0615)

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎 賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：1億円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=46615683-aishinnsei_draft_20260617&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0615)