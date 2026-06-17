X・TikTok・Instagramのアカウントを無料でAI診断する「Itera SNS無料診断」を提供開始

BOOSTTECH株式会社

BOOSTTECH株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：武藤 尭行、URL：https://boosttech.jp/）は、X、TikTok、Instagramのアカウントを無料で分析・診断するツール「Itera SNS無料診断」を本日提供開始しました。本ツールは、診断したいアカウントのURLを入力するだけで、競合比較を含むアカウント分析を行い、改善すべきポイントとその改善方針をAIが提示します。

■ 開発の背景

詳細を見る :https://iterasnsdiagnosis.com

SNSは、中小事業者にとって重要な集客・販促チャネルとなっています。一方で、多くの事業者が「投稿は続けているが、成果につながっているか分からない」「競合と比べて何が足りないのかが見えない」「何を改善すればよいのか判断できない」といった課題を抱えています。

こうした課題の多くは、自社アカウントの現状を客観的に把握し、競合と比較したうえで、優先すべき改善点を見極められないことに起因します。専門の運用代行や分析ツールの導入はコストや専門知識の面でハードルが高く、現状の可視化そのものに踏み出せない事業者が少なくありません。

当社は、こうした「成果が出ているか分からない」という最初の壁を、誰でも無料で乗り越えられるようにするため、本ツールを開発しました。本ツールは、当社のミッション「成果の出せるマーケティングを、当たり前にする。」を、まず現状把握の段階から実現することを目指すものです。

「Itera SNS無料診断」の特長

1. アカウントURLを入力するだけのかんたん診断

診断したいアカウントのURLまたはIDを入力するだけで、AIがアカウントを分析します。専門知識は不要で、数分で診断結果を確認できます。

2. X・TikTok・Instagramの3つのSNSに対応

主要なSNSであるX、TikTok、Instagramに対応。事業者が運用する代表的なチャネルを横断して診断できます。

3. 競合比較を含むアカウント分析

自社アカウントの分析に加え、競合アカウントとの比較を行い、相対的な強み・弱みを可視化します。「競合と比べて何が違うのか」を客観的に把握できます。

4. 改善点と改善方針をAIが提示

分析結果に基づき、優先的に取り組むべき改善点と、その改善方針をAIが提示します。「次に何をすべきか」を具体的なアクションとして持ち帰ることができます。

無料で利用可能

本ツールの診断機能は無料で利用できます。

※ 各SNSの仕様・利用規約等により、取得・分析できる情報の範囲には制約があります。詳細はサービスサイトをご確認ください。

ご利用の流れ

今後の展望

- サービスサイトにアクセス- 診断したいアカウントのURL／IDを入力（必要に応じて競合アカウントも入力）- AIによる分析・診断結果を確認

当社は、本ツールを入口として、診断によって明らかになった課題の解決までを一気通貫で支援することを目指します。当社が提供するプロダクト群を通じて、SNS運用における投稿の制作・改善・運用の各プロセスを支援し、事業者が「成果の出せるマーケティング」を当たり前に実践できる環境の提供を進めてまいります。

BOOSTTECH株式会社

BOOSTTECHは「成果を、誰もが手にできるようにする」をミッションに掲げ、バーティカルAIエージェントの開発・提供や付随するB PaaS事業を展開しています。

縦型ショート動画AIエージェント「SHORTBOOSTER」は、縦型ショート動画のAI生成、切り抜き動画のAI生成、8媒体への一括配信、広告配信・分析を行い、認知拡大や集客向上を促進するサービスです。AIサイトビルダー「HP BOOSTER」は、AIチャット形式のLP生成からビジュアルエディターでのノーコード編集、アクセス解析・ヒートマップ分析・A/Bテストまでをオールインワンで行うサービスです。

成果の出るマーケティングが、当たり前になる世界。担当者によって成果に差が出るマーケティングをAIの力で解決し、マーケティングの属人化をなくし、企業の成長を加速させます。

社名：BOOSTTECH株式会社

代表者：代表取締役 武藤 尭行

設立：2025年12月

所在地：東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル2F

URL：https://boosttech.jp

代表プロフィール

大学卒業後、2014年にブランディングテクノロジー株式会社へ入社。SEMのセールスとしてキャリアを開始し、2年間で500以上のSEOプロジェクトに従事。3年目で責任者としてキュレーションメディアCMS構築・運用コンサルティングを行う新規事業を立ち上げ。30以上のメディア立ち上げに従事。その後、4年目でSEM営業部の部長に昇格し、動画広告、インフルエンサーマーケティング、店舗向けアプリなど、さまざまな新規サービスの立ち上げを実施。

2018年1月、店舗向けSaaS開発およびデジタルマーケティング支援を行う株式会社トライハッチを創業し、代表取締役に就任。2019年にGoogleビジネスプロフィール管理・分析ツール「MEOチェキ」を開発。リリース7年で国内外10万店舗近くへ導入されるSaaSへと成長を索引。

2023年3月、株式の70%をPR最大手、東証プライムのベクトル社へ売却し、グループイン。3年間の連結子会社経営を経験後、2026年2月にベクトル社と自身の保有する全株式をGMO TECH社に売却し退任。

その後、BOOSTTECH株式会社を創業し、代表取締役に就任。