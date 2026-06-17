OSAJI（オサジ）、「2026 AUTUMN MAKEUP COLLECTION」を2026年8月5日（水）、「SOLAR CLOCK COLLECTION」を2026年8月26日（水）に発売。

株式会社OSAJI

健やかで美しい⽪膚を保つためのスキンケアライフスタイルを提案する敏感肌ブランドOSAJI（オ

サジ）を展開する、株式会社OSAJI（本社：群馬県高崎市 代表取締役：茂田正和）は、「2026 AUTUMN MAKEUP COLLECTION」を2026年8月5日（水）、「SOLAR CLOCK COLLECTION」を2026年8月26日（水）に発売いたします。

発売日・LINE UP

「AUTUMN MAKEUP COLLECTION」2026年8月5日（水）全国発売

＊2026年7月29日（水）直営店舗・公式オンラインショップにてご予約受付開始

・オサジ ニュアンス アイシャドウ デュオ【全2種】4g / \4,620（税込）

・オサジ ニュアンス ソフトエッジィ リップスティック【新2色】 3g / \4,180（税込）

・オサジ ニュアンス チーク フリュイド【新3色】7g / \3,520（税込）

・オサジ ブロウシャドウ パレット【新2種】4g / \4,180（税込）

「SOLAR CLOCK COLLECTION」2026年8月26日（水）全国発売

＊2026年8月19日（水）直営店舗・公式オンラインショップにてご予約受付開始

・オサジ ニュアンス アイシャドウ【限定2色】 2g / \2,640（税込）

・オサジ ニュアンス リップグロス【限定2色】4.5g / \3,300（税込）

OSAJI 2026 AUTUMN MAKEUP COLLECTION

"HOME SWEET HOME"

自分だけの空間で

好きなものに囲まれてくつろぐひととき

よそ行きの表情じゃなくていいから、

心から笑い、安心できる

眼差しに、唇に、純度の高い魅力が浮かび上がる

大人と子どもの狭間でも

複雑な感情を抱えたままでも

誰に咎められることもない

わたしだけの時間

「 HOME SWEET HOME 」は、家のなかで過ごすリラックスした表情に、美しさを見出したコレクションです。

人の目を気にせず、自分の好きな場所で。

好きなことを考え、好きなものを食べ、見て、聴いているときは、その人のリラクシーな美しさが表情に宿っているはず。

素顔の延長のようで、凛とした装いの空気を作り上げる、絶妙なニュアンスカラーを集めました。

ひとりひとりの個性にさりげなくスポットを当て、魅力として描き出します。

商品概要

「AUTUMN MAKEUP COLLECTION」2026年8月5日（水）全国発売

＊2026年7月29日（水）直営店舗・公式オンラインショップにてご予約受付開始

オサジ ニュアンス アイシャドウ デュオ【全2種】4g / \4,620（税込）

異なる質感の掛け合わせで、

個性の拡張を楽しむアイシャドウパレット

レイヤードはもちろん、1色で使ってもアイメイクが完成するデュオカラーのアイシャドウパレット。濡れたような輝きをクリームに、陰影と血色感をパウダーに閉じ込め、ニュートラルな美しさを引き出します。エモリエントオイル*¹をベースとしたクリームカラーには、ソフトな弾力性でさらさらの伸びを実現する真球状のオーブパウダー*²と、高い密着を叶えるロングフィットパウダー*³を配合。パウダーカラーのベースにしてもよれにくく、輝きが浮かび上がります。メイクしている間、デリケートな目もとの肌を保護し、うるおいを守ります。

＊1 ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）（保湿成分）

＊2（HDI ／トリメチロールヘキシルラクトン）クロスポリマー、シリカ（使用感調整成分）

＊3 メタクリル酸メチルクロスポリマー、（HDI ／トリメチロールヘキシルラクトン）クロスポリマー（化粧の仕上がり調整成分）

COLOR VARIATION

左から01、02

01 Kazenotayori〈風の便り〉：イエロー&グリーンパールを散りばめたクリアなクリームカラー×なめしたレザーのようにまろやかなモカベージュのパウダーカラー。

02 Sanka〈讃歌〉：ブルー&ホワイトパールを散りばめたシアーなベビーピンクのクリームカラー×赤みを抑えた奥行きのあるトープブラウンのパウダーカラー。

オサジ ニュアンス ソフトエッジィ リップスティック【新2色】 3g / \4,180（税込）

ラフに塗るだけで、装った印象に。

なめらかなエッジで唇のフォルムを整えるリップスティック

ひと塗りで存在感を放つ美しい発色のリップスティック。エッジが立ちすぎずなめらかになじむことで、唇そのものが変身したように、フォルムまで端正に仕上げます。シルキーな感触でするすると伸び、むちっとした質感とともにぴたっと密着。唇にハリとうるおいを与え、美しい仕上がりが持続します。肌のうるおい構造に似た仕組みをもつアミノ酸系保湿成分が、唇の荒れを防ぎ、使うたびにすこやかに整えます。

〈 特徴成分 〉

◼︎アミノ酸系保湿成分（ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル/オクチルドデシル））

肌のうるおい構造に似た仕組みをもつアミノ酸系保湿成分が唇を保湿し、

乾燥による荒れを防ぎます。

◼︎エモリエントペースト（ヘキサヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル）

抱水性に優れ、均一に唇上に広がり密着するため、うるおいの膜を保持。

なめらかな仕上がりと、長時間保湿された状態を維持できます。

◼︎アミノ酸パウダー（ラウロイルリシン）（付着性向上成分）

アミノ酸系板状粉体。しっとりとやわらかくシルキーな肌当たりを実現し、

唇へのフィット感も高めます。

◼︎ライトグロウオイル（テトライソステアリン酸ペンタエリスリチル）（付着性向上成分）

重みのあるリッチなテクスチャで、唇のハリ感となめらかさ、ツヤを演出します。

COLOR VARIATION

左から05、06

05 Sononagame〈その眺め〉：トフィーキャラメルにココアパウダーを練り込んだようなクリーミーブラウン。赤みと黄みを程よく含むため、血色感をもたせながらスタイリッシュな仕上がりに。

06 Houyounotoki〈抱擁のとき〉：素顔のようなテンションで「装う」が叶う、クリーミーなヌードピンク。白っぽさと透明感のバランスを追求した、コケティッシュな印象のカラーです。

オサジ ニュアンス チーク フリュイド【新3色】7g / \3,520（税込）

混ざり合い、浮かび上がる。

個性がふわっとにじみ出るリキッドチークカラー

肌に溶け込むようになじんで、血色感を浮かび上がらせるリキッドタイプのチークです。みずみずしくなめらかなテクスチャでム

ラなくなじみ、指やスポンジでラフに広げるだけで、自然な仕上がりを簡単に叶えます。色だけが前に出過ぎない、肌の延長にあ

るような大人のカラーを揃えました。

01 やわらかに光を反射し、肌印象まで美しく

ソフトな弾力性を持つ真球状のオーブパウダー*¹を配合。シルクのような洗練のクリーミーテクスチャで、スムースに肌表面の凹凸をカバー。やわらかな発色と月光のような光拡散効果で、肌をなめらかに演出します。

02 ふわっとなじんで、うるおいが持続

肌になじんでうるおいの蒸散を防ぐスクワラン、抱水性に優れたペーストオイル*²、角層の水分保持力をサポートする保湿成分*³をブレンド。しっとりとなじんで乾燥しやすい頬を守ります。また、皮脂吸着パウダー*⁴の配合と、汗・皮脂・擦れに強い設計で、美しい仕上がりを長時間キープします。

＊1（HDI ／トリメチロールヘキシルラクトン）クロスポリマー、シリカ（光拡散によるソフトフォーカス効果）

＊2 ダイマージリノール酸(フィトステリル/イソステアリル/セチル/ステアリル/ベヘニル）（保湿成分）

＊3 グリセリン、ジグリセリン、キシリトール（保湿成分）＊4 炭酸Ca（整肌成分）

COLOR VARIATION

左から03、04、05

03 Eisha〈映写〉：大人の肌に血色を投影するローズベージュ。生命力を感じるエレガントな表情に。

04 Yumenoiriguchi〈夢の入口〉：肌に消え入るように溶け込み、ロマンティックな体温を浮かび上がらせるヌードピンク。広範囲に使って肌トーンを整えても。

05 Tajuusou〈多重奏〉：ほんのりと色づくニュートラルなヌードピーチ。どんなメイクアップにもフィットするカラー。チークベースにも最適です。

オサジ ブロウシャドウ パレット【新2種】4g / \4,180（税込）

ワックス× パウダーで立体的な眉に。

自在に表情の方向性を決めるアイブロウパレット

2色のアイブロウパウダーに密着性の高いワックスをあわせた眉用のパレットです。2色のパウダーで立体感を、なめらかなワックスで眉の輪郭と毛流れをサポート。ヘッドの異なる2本のブラシで、ニュアンスと立体感のある眉メイクが簡単に叶います。

COLOR VARIATION

左から06、07

06 Zenryaku〈前略〉：洗練のくすみ感で、表情になじむニュートラルな眉を描くベージュ×ブラウンのパレット。眉色やメイクアップのスタイルを問わずにお使いいただけるベーシックなパレットです。

07 Amaishayou〈甘い斜陽〉：赤みを帯びた夕陽の光に照らされたような、ローズピンク×ベージュブラウンのパレット。多幸感のあるミュートカラーのメイクアップや、抜け感のあるハンサムなスタイルに合わせたいときに。

「SOLAR CLOCK COLLECTION」

肌に重なり、個性と溶け合う

滲み出る色と温度に、感情が映し出される

目もとと唇の色をリンクさせる

SOLAR CLOCK COLLECTION

商品概要

「SOLAR CLOCK COLLECTION」2026年8月26日（水）全国発売

＊2026年8月19日（水）直営店舗・公式オンラインショップにてご予約受付開始

SHOUSETSUKA 〈小説家〉

自分自身の半生を、小説にする気持ちで振り返ってみると、

たくさんの、あるいはいくつかの、きらめきの瞬間が思い起こされる。

内側にしまわれ、大切にされてきた記憶は、毎日の表情に彩りを添えている。

オサジ ニュアンス アイシャドウ 2g / \2,640（税込）

EX26 Shousetsuka〈小説家〉

ゴールドパールを散りばめたピンクニュアンスのクリアベージュ。

アイシャドウとしてはもちろん、眉やチークに重ねてニュアンスを広げても。

ニュアンス アイシャドウ EX26

オサジ ニュアンス リップグロス 4.5g / \3,300（税込）

EX03 Shousetsuka〈小説家〉

ゴールドパールを散りばめたピンクニュアンスのクリアベージュ。

血色感をオンできる、シックかつイノセントなカラー。

ニュアンス リップグロス EX03

HIDOKEI 〈日時計〉

日時計は、すべての時計の起源。

太陽の動きにあわせて変わる影の形で時を刻んでいく。

これまでもこれからも地球は回り、日時計は時を刻み続ける。

同じ軌道を描いているようで、同じ日はひとつもない。

オサジ ニュアンス アイシャドウ 2g / \2,640（税込）

EX27 Hidokei〈日時計〉

まろやかな光沢感のキャメルベージュ。

こっくりとした深みとライトな発色で、アイシャドウとしてはもちろん、

眉やチークに重ねてニュアンスを広げても。

ニュアンス アイシャドウ EX27

オサジ ニュアンス リップグロス 4.5g / \3,300（税込）

EX04 Hidokei〈日時計〉

まろやかな光沢感のキャメルベージュ。

こっくりとした深みとライトな発色で、唇の色をスタイリッシュにミュートします。

ニュアンス リップグロス EX04

LOOK 01

＜Base＞

ニュアンス スキンプライマー UV 01

ニュアンス スキンスケッチ ファンデーション 01

ニュアンス リフレクション パウダー N 01

＜Eyebrow＞

ブロウシャドウ パレット 06 Zenryaku〈前略〉

＜Eye＞

ニュアンス アイシャドウ デュオ 01 Kazenotayori〈風の便り〉

ニュアンス レゾナンス アイライナー 05 Izanai〈いざない〉

ニュアンス ボリューム マスカラ 01 Utatte〈歌って〉

＜Cheek＞

ニュアンス チーク フリュイド 03 Eisha〈映写〉

＜Lip＞

ニュアンス ソフトエッジィ リップスティック 06 Houyounotoki〈抱擁のとき〉

＜Nail＞

アップリフト ネイルカラー 44 Itsumademo〈いつまでも〉

LOOK 02

＜Base＞

ニュアンス スキンプライマー UV 01

ニュアンス スキンスケッチ ファンデーション 01

ニュアンス リフレクション パウダー N 01

＜Eyebrow＞

ブロウシャドウ パレット 07 Amaishayou〈甘い斜陽〉

＜Eye＞

ニュアンス アイシャドウ デュオ 02 Sanka〈讃歌〉

ニュアンス レゾナンス アイライナー 05 Izanai〈いざない〉

ニュアンス ボリューム マスカラ 08 Hitominooku〈瞳の奥〉

＜Cheek＞

ニュアンス チーク フリュイド 04 Yumenoiriguchi〈夢の入口〉

ニュアンス チーク フリュイド 05 Tajuusou〈多重奏〉

＜Lip＞

ニュアンス ソフトエッジィ リップスティック 05 Sononagame〈その眺め〉

Nail

アップリフト ネイルカラー 47 Sesshoku〈接触〉

LOOK 03

「SOLAR CLOCK COLLECTION」

＜Base＞

ニュアンス スキンプライマー UV 03

ニュアンス スキンスケッチ ファンデーション 04

＜Eyebrow＞

ブロウシャドウ ペンシル 01

＜Eye＞

ニュアンス アイシャドウ EX27 Hidokei〈日時計〉

ニュアンス レゾナンス アイライナー 01 Uminoyami〈海の闇〉

＜Cheek＞

ニュアンス フェイスカラー 01 Sugata〈姿〉

ニュアンス ブラッシュ d01 Zanzou〈残像〉

＜Lip＞

ニュアンス リップグロス EX04 Hidokei〈日時計〉

＜Nail＞

アップリフト ネイルカラー 33 Sunaarashi〈砂嵐〉

Photo / Sophie Isogai（KiKi inc.）

Sylist / Kumiko Sannomaru

Hair＆Makeup / Aya Murakami

Model / Nao（Gunn’s）

■OSAJI MAKEUP COLLECTION CONCEPT

"あなたに添える色"

顔立ち、表情、佇まい。

さりげなく際立つ、その魅力。

光は意思を、色は温度をつたえていく。

どんな人のなかにも、すでにたくさんの色が潜んでいる。

可能性が、めざめるのを待っている。

もとからそこにある個性に光をあて、美しさへとさりげなく進化させていく。

OSAJIが考えるメイクアップは「添えることで、魅力を増幅させるもの」。

いつもの自分の延長にあたらしい表情を発見する、大人のためのニュアンスカラーです。

・肌や顔立ちの個性はさまざまだから。

人生を重ねるたび、表情にはその人の生きざまがあらわれていきます。OSAJIのカラーはその個性を覆い隠すのではなく、重ね合わさることで魅力へと変えていきたい。たとえば表情の癖から生まれるシワや、年齢の変化がもたらすくすみが、愛しいと思えるように。

・敏感肌を、美しく。

OSAJIは「敏感肌のためのスキンケア」を提案するブランドです。だからこそ、肌のうるおいを守ること、極力アレルゲンの可能性を排除していくことに注力してメイクアップ製品を開発しています。

■OSAJI MAKEUP COLLECTION DIRECTOR

AYANA／Beauty Writer

コラム、エッセイ、インタビュー、ブランドカタログなど広く執筆。化粧品メーカー企画開発職の経験を活かし、

ブランディングや商品開発にも関わる。著書にエッセイ集『「美しい」のものさし』『仕事美辞』（双葉社）『美を、うけ容れる』（三笠書房）がある。OSAJI協賛のPodcast「にあう色が知りたい(https://open.spotify.com/show/3mb6qnU5wRVvqfEZsw8hGL?si=6bbb948cff4a41d7)」を配信中。

■OSAJI

江戸時代、大名や将軍に仕える医師を、匙を使って薬を調合するすがたになぞらえ「お匙（おさじ）」と呼びました。皮膚が体の免疫を司る重要な器官と考えられる今、スキンケアの役割は美容のためだけのものにとどまりません。オサジは健やかで美しい皮膚を保つためのライフスタイルをデザインする、現代の「お匙」でありたいと考えます。

皮膚の構造や機能、そして、皮膚はどのようにして健康と美しさを保つのか。その一つひとつに真摯に向き合い、アレルギーに対してリスクのある成分は極力入れないようにしています。フェイシャル、ボディ、ヘア、メイクアップ、フレグランスを取り扱っています。

https://osaji.net