物語運輸株式会社と業務提携

株式会社みらいワークス

株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」）は、物語運輸株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 五十嵐 勇、以下「物語運輸」）と伝統的工芸品の海外展開を担うプロフェッショナル人材育成、および海外販路開拓を目指す地域企業への営業支援に関する業務提携を締結したことをお知らせいたします。また、伝統的工芸品を世界に広める「プロデューサー育成プログラム」の募集を開始したことをお知らせいたします。

■ 背景

日本の伝統的工芸品の生産額は、1983年の5,410億円から2020年には約6分の1の870億円まで減少しています。従事者数も1979年の28.8万人をピークに、2020年には5.4万人まで減少しており、事業継承者や職人の担い手不足といった課題にも直面しています。その一方で、米国の越境EC市場（*1）は1.5兆円規模に達しており、訪日米国人の20%以上が伝統的工芸品を購入するなど、海外需要は底堅いものがあります。しかし、多くの地域企業は、海外への販路開拓や、魅力を伝えるノウハウを欠いているのが現状です。

こうした課題に対し、「物語の力で日本の伝統文化を世界へ轟かせる」をミッションに掲げる物語運輸は、独自のストーリーテリングのメソッドを持ち、英語対応の物語と動画の作成を一気通貫で行っています。また、当社は「日本のみらいの為に挑戦する人を増やす」をミッションに掲げており、プロフェッショナル人材が挑戦するきっかけを提供することで、都市部だけでなく、日本全体の企業の成長・発展に貢献することを目指しています。

今回の提携により、物語運輸が保有する海外展開ノウハウを体系化した「認定 海外展開プロデューサー」育成プログラムを、当社に登録する97,500人超のプロフェッショナル人材に有償で提供します。プロフェッショナル人材の多くは、地方創生やスタートアップ支援、さらには地域企業の海外事業展開を支援する取り組みを、自身の「ライフワーク」（*2）として捉え、社会的意義の高い挑戦に強い意欲を持っています。本プログラムを通じて「伝統産業×地方創生×海外展開」という新たな挑戦の機会を提示することにより、自身のスキルを拡張し地域伝統産業の活性化に貢献するという、新たなキャリアの道筋を示します。あわせて、海外への販路開拓を目指している地域企業に、当社から物語運輸の海外向け商品開発・販売支援サービスを紹介し、伝統工芸産業の持続的な発展を推進します。

■ 「プロデューサー育成プログラム」第１期概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16557/table/503_1_cd42bfbdcc3e226bc8b35a5e57e6b4de.jpg?v=202606171152 ]

▼カリキュラム

Phase 1 「インサイトと物語の核を作る」

１. 文化経済と海外市場の解読

-日本の伝統工芸の現状、海外ラグジュアリー市場のトレンド、高付加価値化の理論を体系的に理解する

２. 深層心理に触れるインタビュー術

-職人の真意を引き出すコーチング、現場視察での観察眼、文脈を捉える「訊く技術」を体得する

３. ストーリーデザイン（物語の設計図）

-神話の法則（ヒーローズ・ジャーニー）を用いた構成法、ブランドアイデンティティーの言語化力を養う

Phase 2「表現と市場実装」

４. エモーショナル・クリエーティブ

-スマホ1台でのシネマティック撮影や感情を動かす編集技術、グローバル市場に刺さるコピーライティング術を掌握する

５. グローバル・ローンチ戦略

-海外クラウドファンディング（Kickstarter等）活用法、SNSコミュニティー形成、越境ECのロジ・関税の基礎を網羅する

６. 総合実践・プロデュースプレゼン

-企業への提案シミュレーション、事業収益予測と持続可能なスキーム構築力を実装する

*1 越境EC市場とは、海外の顧客向けにオンラインショップを展開するEC事業のこと。

*2 ライフワークとは、自分にとって生きがい・やりがいのある仕事、夢や自分の好きなことを追い求めるための仕事、自己実現の仕事、自分の人生を賭けるに値する仕事のこと。

参考：日本工芸産地協会

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/syoukibokihon/2018/download/181012syoukiboKihon04.pdf

令和5年度 電子商取引に関する市場調査 報告書

https://www.meti.go.jp/press/2024/09/20240925001/20240925001-1.pdf

経済産業省説明資料 令和4年7月製造産業局伝統工芸品産業室

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/bunkazai/kikaku/r03/09/pdf/93743201_06.pdf

≪物語運輸株式会社について≫

所在地 ：東京都千代田区

代表者 ：代表取締役 五十嵐勇

設立 ：2022年8月

資本金 ：18,000千円

ＵＲＬ ：https://monoun.jp/

事業内容：・Made in Japanの魅力を世界に届けるECサイト「ナラティブ・プラットフォーム」

・伝統文化を習得し活かす「うつわソムリエ」

・インバウンド旅行者向け伝統文化体験サイト「ジャパンカルチャースタジオ」

≪株式会社みらいワークス 概要≫

所在地 ：東京本社：東京都港区

その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社

代表者 ：代表取締役社長 岡本祥治

設立 ：2012年3月

証券コード ：6563（東証グロース）

資本金 ：94,910千円（2026年3月31日時点）

ＵＲＬ ：https://www.mirai-works.co.jp/

事業内容 ：プロフェッショナル人材事業

フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員

登録プロフェッショナル97,500名、クライアント9,400社（2026年5月31日時点）

コンサルティング事業

実践型リスキリング事業

オープンイノベーション事業

地方創生事業

サステナビリティ経営支援事業

https://mirai-works.co.jp/service/

子会社 ：Greenroom株式会社

https://greenroom.eco/