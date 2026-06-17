創業当時の“初代和風さらだうどん”が復刻！父の日に合わせ、ビールやご家族で楽しめるキッズメニューのクーポンが半額！

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営するガストでは、2026年6月18日（木）より、創業当時の復刻メニュー『初代和風さらだうどん』を含む夏の新メニューを期間限定で展開いたします。また、お父さんも家族も嬉しいメニューが30品もお得になる「父の日クーポン」を配布いたします。

【詳細URL】

■夏メニュー：

https://www.skylark.co.jp/gusto/menu/fair3/index.html

■父の日クーポン：

https://www.skylark.co.jp/gusto/campaign/index.html

【 ガスト 夏の新メニュー おすすめポイント 】

１.【限定復刻】あの夏を思い出す“初代和風さらだうどん”が帰ってくる

1992年(※)から愛され、再現レシピも生まれるほど人気だった、

旨みがきいた懐かしのうどんです。

２.ごろっと甘～い白桃とアールグレイ香る桃尽くしの華やかなパフェが登場

今年はたっぷりのアールグレイ茶葉を使用した香ばしい紅茶クッキーを合わせ、

爽やかに仕立てました。

３.【父の日クーポン】ビールとハイボールは半額！全30品がお得に！

いつものありがとうを込めて、お酒に加え、

ハンバーグ・うな重などのガッツリメニューも多めにご用意。

※創業当時は「和風お食事サラダ」の名称にて販売

ガスト 夏の新メニュー 概要

■対象店舗

ガスト 全店

■対象期間

2026年6月18日（木）～

※対象期間は予定、予告なく終了する場合がございます

■対象メニュー

※10時30分からの販売となります

※22時から5時までのご注文には深夜料金として10％加算させていただきます

※0時以降は販売していないメニューがございます

※価格は店舗により異なります。詳しくはHPをご確認ください

34年前のあの味が帰ってきた！伝統のさらだうどんが約20年ぶりの復刻！

“復刻”

初代和風さらだうどん

849円（税込934円）～908円（税込999円）

1992年の創業当時、サラダを楽しんでいただきながらもお食事としても満足感を味わっていただけるよう「和風お食事サラダ」として販売していたメニューが、復刻いたしました。カツオと昆布をベースに数種類の節を使用しているつゆに、良質な脂のうまみが特徴のシーチキン、花かつお、刻みのり、7種類のお野菜をトッピング。コクと旨みたっぷりなガスト伝統のさらだうどんです。

実は創業当時から殆ど変わっていない“ガストのロングセラー”ドリンクバー

最初はデキャンタでコーヒーとお湯（ティーバックの紅茶＆お茶）のホットドリンク飲み放題をスタート。ゆっくりとくつろいでお過ごしいただきたい想いの詰まったメニュー。

山盛りポテトフライ

太さにこだわっており、ホクホクな食感をかんじられるポテト。現在は「マヨ&明太バター」「ハニーマスタード」「マヨケチャ」の3種のソースを追加することもできます。

ガーリックソース

にんにくとトマトのフレッシュ感にベーコンとオレガノの旨みを効かせた、トマトベースのどこか懐かしい濃厚な味です。

鉄板目玉ハンバーグ

ボリュームとコスパを兼ね備えたガストの定番ハンバーグ！柔らかジューシーな味わいが特長です。

夏のピーチがやってきた！ごろっとトッピングされた白桃がとろけるデザート3種

ごろっと白桃とアールグレイのパフェ

899円（税込989円）

ごろっと大きめカットの白桃をつかっています。ピーチソースからはじまり、白桃、ベルガモット香るアールグレイが入ったピーチティーゼリーまで、スプーンですくう度に色々な桃味と出会えるパフェです。アールグレイの茶葉入りのクッキーとともに華やかなハーモニーをお楽しみいただけます。

〈 パフェの中身 〉

紅茶クッキー／ピーチソース／ソフトクリーム／ミックスベリー／白桃／コーンフレーク

ホイップクリーム／ふわふわホイップ／ピーチティーゼリー／ヨーグルト

＼ミニデザートでもごろっとした“白桃“をお楽しみいただけます／

ごろっと白桃とピーチティーゼリー

299円（税込329円）

さっぱりしたピーチティーゼリーと爽やかなライムが隠し味のピーチソースが良く合います。夏にも食べやすいこと間違いなしです。

ごろっと白桃とアールグレイのサンデー

599円（税込659円）

コンパクトに白桃・紅茶クッキー・ソフトクリームがまとまった、食後にピッタリのデザートです。

※一部店舗ではソフトクリームをバニラアイスで提供しております

＼父の日もガストで／全30品のお得なクーポンが目白押し！

配布期間：

2026年6月18日（木） ～ 7月1日（水）

クーポン配布媒体：

すかいらーくアプリ／ガスト公式X（@gusto_official）すかいらーく公式Instagram

※価格は店舗により異なります。詳しくはHPをご確認ください

※20歳未満のお客さまへのアルコール販売はお断りいたします

※お車や自転車などを運転されるお客さまへのアルコール販売はお断りいたします

＼半額に！／

アサヒスーパードライ ジョッキ

【通常価格】

税込549～593円

【クーポン価格】

税込274～296円

＼半額に！／

ハイボール

【通常価格】

税込340～450円

【クーポン価格】

税込170～225円

＼税込100円お得！／

うな重（味噌汁・漬物・追いだれ付き）

【通常価格】

税込1,539円

【クーポン価格】

税込1,439円

＼税込100円お得！／

チキテキスパイス焼き

【通常価格】

税込824～989円

【クーポン価格】

税込724～889円

＼税込100円お得！／

チーズINハンバーグ

【通常価格】

税込714～824円

【クーポン価格】

税込614～724円

＼税込100円お得！／

山盛りポテトフライ

【通常価格】

税込428～472円

【クーポン価格】

税込328～372円

＼税込100円お得！／

若鶏の唐揚げ［5コ］

【通常価格】

税込417～494円

【クーポン価格】

税込317～394円

＼半額に！／

ラッキーマヨコーンピザセット

【通常価格】

税込824～879円

【クーポン価格】

税込412～439円

※画像はすべてイメージです

ガスト ブランド情報

●ガストホームページ URL：https://www.skylark.co.jp/gusto/

●すかいらーくアプリダウンロード URL：https://www.skylark.co.jp/cross_brand/coupon/index.html

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