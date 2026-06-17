図面管理システム「ズメーン」イタリア市場への展開を開始

株式会社 Fact Base

図面管理システム「ズメーン」を運営する株式会社Fact Base（本社：東京都港区、代表取締役CEO：竹内将高、以下、Fact Base）は、2026年6月よりイタリア企業向けに「ズメーン」の提供を正式に開始することをお知らせします。あわせて、同月よりイタリア現地にカントリーマネージャーを配置し、現地でのサポート体制を整備します。

■ 欧州第2位の製造業大国・イタリアへ展開する背景

イタリアは自動車、精密機械、ファッション・繊維、食品加工などの分野で高い国際競争力を持ち、欧州で第2位、世界で第8位の製造業大国です※1。製造業はGDPの約15%を生み出し、輸出の95%以上を担う経済の根幹であり※2、企業の約99.9%が中小企業で構成されています※3。「産業地区（Distretto Industriale）」と呼ばれる地域密着型の中小企業クラスターが欧州全体のサプライチェーンを支えており、業務のデジタル化・効率化が企業の競争力に直結します。

こうした背景から、国家プロジェクト「トランジツィオーネ4.0（Transizione 4.0）※4」を軸に製造現場のデジタル化が推進される一方、現場では図面や書類の紙管理・属人的な技能継承が根強く残っており、デジタル化の恩恵が現場に届ききっていないのが現状です。

弊社が提供する図面管理システム「ズメーン」は、図面・工程指示書・見積履歴などをクラウド上で一元管理し、現場の管理業務を大幅に効率化します。図面管理の煩雑化や技能の属人化は、国を問わず製造現場に共通する課題です。すでに世界12カ国で導入実績を持つ「ズメーン」は、イタリアの製造現場における課題解決を通じ、サプライチェーン全体のデジタル化と製造DXの高度化を強力に推進してまいります。

■ イタリア カントリーマネージャー就任について

Andrea De Notarpietro氏（アンドレア・デ・ナトロピエトロ）

2026年6月、Andrea De Notarpietro氏（アンドレア・デ・ナトロピエトロ）がイタリアのカントリーマネージャーに就任しました。前職のKEYENCEではSales Directorとして、イタリア製造業の現場で豊富な営業・顧客開拓経験を積んできました。

【就任コメント 日本語訳】

Fact Base Inc.のイタリア・カントリーマネージャーとしてチームに加わることができ、大変嬉しく、また光栄に思っています。キーエンス・イタリア（Keyence Italia）で13年間を過ごし、リージョナル・プロダクト・セールス・ディレクター（地域製品営業ディレクター）へと専門的なキャリアを成長させることができました。その後、この新たな挑戦に身を投じることを決めたのは、Fact Baseが開発したテクノロジーの潜在能力と、それがイタリア企業にもたらす価値を強く信じているからです。



イタリアは、優れた産業、イノベーション、そして高いスキルに満ちた市場です。その一方で、現在の多くの企業は、データ管理、業務効率化、グローバル競争力といった、ますます複雑化する課題に直面しています。私の目標は、イタリア企業が自社の情報を最大限に活用できるようサポートし、データを「より迅速、効果的、かつ戦略的な意思決定を行うための具体的なツール」へと変えていくことです。



私を最も突き動かしているのは、クライアントやパートナーの皆様と密接に寄り添い、そのニーズに耳を傾けながら、確かなインパクトを生み出すソリューションを共に構築していけるという可能性です。イタリアにおけるFact Baseの存在感を高め、強固で永続的な関係を築くことで、イノベーションを起こし、より大きな自信を持って未来を見据えたいと願う企業にとっての「信頼できるパートナー」になれるよう尽力してまいります。

【就任コメント 原文】

Sono davvero entusiasta e onorato di entrare a far parte di Fact Base Inc. come Country Manager per l’Italia. Dopo 13 anni trascorsi in Keyence Italia, un percorso che mi ha permesso di crescere professionalmente fino al ruolo di Regional Product Sales Director, ho scelto di intraprendere questa nuova avventura perche credo fortemente nel potenziale della tecnologia sviluppata da Fact Base e nel valore che può portare alle aziende italiane.

L’Italia e un mercato ricco di eccellenze industriali, innovazione e competenze. Allo stesso tempo, molte aziende si trovano oggi ad affrontare sfide sempre più complesse legate alla gestione dei dati, all’efficienza operativa e alla competitivita globale. Il mio obiettivo e aiutare le imprese italiane a sfruttare al meglio le proprie informazioni, trasformando i dati in uno strumento concreto per prendere decisioni più rapide, efficaci e strategiche.

Ciò che mi motiva maggiormente e la possibilita di lavorare a stretto contatto con clienti e partner, ascoltandone le esigenze e costruendo insieme soluzioni che generino un impatto reale. Sono determinato a far crescere la presenza di Fact Base in Italia e a costruire relazioni solide e durature, diventando un partner affidabile per le aziende che vogliono innovare e guardare al futuro con maggiore fiducia.

■ 今後の展望

Fact Baseは今後、イタリア現地のカントリーマネージャーを起点に、国内展開を強化していきます。また、イタリアを欧州展開のファーストステップと位置づけ、中長期的に欧州全体への展開を見据えています。

▼ 積極採用中！欧州展開を共に切り拓くメンバーを求めています ▼

採用サイトはこちら：https://fact-base.jp/recruit

募集ポジション一覧はこちら：https://hrmos.co/pages/fact-base/jobs

■ 図面管理システム「ズメーン」

「ズメーン」は、中小企業・町工場のDXを実現するために生まれた図面管理システムです。 多くの製造現場では、いまだに紙の図面や関連資料が業務の中心となっており、情報管理が煩雑で、蓄積された図面データを十分に活用できていません。その課題を解決するため、Fact Baseは「ズメーン」を開発しました。 図面と紐づく多岐にわたる関連資料をクラウドで一元管理することで、煩雑な図面管理を格段に効率化。製造業の現場における業務効率化・データ活用の第一歩として、多くの町工場や中小製造業に導入が広がっています。

■ 株式会社Fact Baseについて

Fact Baseは「ものづくりをシームレスにする」をミッションに掲げ、2022年9月に創業した製造業向けSaaSスタートアップです。

主力事業である図面管理システム「ズメーン」は、中小企業や町工場のDXを実現するために開発されました。製造現場では依然として紙の図面や関連資料が業務の中心となっており、管理の煩雑さから蓄積されたデータを十分に活用できていないのが現状です。

「ズメーン」はこれらの課題を解決するため、図面と関連資料をクラウドで一元管理し、煩雑な管理業務を大幅に効率化。製造業におけるデータ活用の第一歩として、多くの町工場や中小製造業への導入が進んでいます。



コーポレートサイト：https://fact-base.jp/

採用サイト：https://fact-base.jp/recruit

図面管理システム「ズメーン」：https://lp.zume-n.com/

※1 欧州第2位・世界第8位の製造業大国（Confindustria Industry 2025 Report）

https://www.confindustria.it/en/news/industry-report-2025-how-competitive-is-italian-manufacturing/(https://www.confindustria.it/en/news/industry-report-2025-how-competitive-is-italian-manufacturing/)



※2 製造業のGDP・輸出への貢献（Confindustria Industry 2025 Report）

https://www.confindustria.it/en/news/industry-report-2025-how-competitive-is-italian-manufacturing/(https://www.confindustria.it/en/news/industry-report-2025-how-competitive-is-italian-manufacturing/)



※3 中小企業比率（ISTAT）

https://www.shedyr.com/en/blogs/notizie/lindustria-italiana-un-confronto-tra-grandi-aziende-e-pmi-nel-contesto-europeo(https://www.shedyr.com/en/blogs/notizie/lindustria-italiana-un-confronto-tra-grandi-aziende-e-pmi-nel-contesto-europeo)



※4 トランジツィオーネ4.0

https://www.mimit.gov.it/(https://www.mimit.gov.it/)

