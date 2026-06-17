厚切り牛たんと牛皿を一度に楽しめる、夏の人気御膳『牛たん・牛皿御膳』が6月18日（木）11時より販売開始

株式会社吉野家ホールディングス

株式会社吉野家（本社：東京都中央区、代表取締役社長：成瀬哲也）は、6月18日（木）11時より、全国の吉野家店舗にて、期間限定商品『牛たん・牛皿御膳』を販売します。『牛たん・牛皿御膳』は、昨年も多くのお客様にご好評いただいた、夏の人気商品です。今年も期間限定・数量限定で販売します。

※一部店舗では販売価格が異なります。また、一部店舗では販売していません。テイクアウトにはみそ汁は付きません。

商品詳細：https://www.yoshinoya.com/lp/gyutan_2606

食べ応えのある厚切り牛たんを、一枚一枚香ばしく焼き上げました。外は香ばしく、中はジューシーに仕上げており、噛むほどに牛たんのうまみが広がります。厚切りならではの弾力ある食感もお楽しみいただけます。

さらに、吉野家秘伝のたれで仕上げた牛皿を合わせることで、牛たんの美味しさを引き立てる御膳に仕上げました。別添のねぎ塩たれは、牛たんと相性の良いさっぱりとした味わいで、ご飯がすすみます。また、単品の「とろろ」を追加し、牛たんと一緒にお召し上がりいただくのもおすすめです。ねばりのあるとろろが牛たんのうまみを引き立て、暑い季節でもさっぱりとお召し上がりいただけます。

牛たん4切を盛り付けた『牛たん・牛皿御膳（4切）』と、牛たんをたっぷり楽しめる『牛たん・牛皿御膳（8切）』の2種類をご用意しました。厚切り牛たんの満足感と、吉野家自慢の牛皿を一度に楽しめる、この夏限定の商品です。毎年楽しみにしてくださっているお客様はもちろん、初めてのお客様にもぜひお召し上がりいただきたい御膳です。店内飲食に加え、テイクアウトでもご利用いただけます。

■商品概要

〇牛たん・牛皿御膳（4切）

本体価格1,098円

店内税込価格1,207円

テイクアウト税込価格1,185円

※テイクアウトにはみそ汁は付きません。

食べ応えのある厚切り牛たんを4切盛り付けた、牛たんを気軽に楽しめる御膳です。香ばしく焼き上げた牛たんは、外は香ばしく中はジューシー。噛むほどに牛たんのうまみが広がります。さらに、吉野家秘伝のたれで仕上げた牛皿を合わせ、一度に二つの美味しさをお楽しみいただけます。別添のねぎ塩だれでさっぱりとした味わいの変化もご堪能ください。

○牛たん・牛皿御膳（8切）

本体価格1,598円

店内税込価格1,757円

テイクアウト税込価格1,725円

※テイクアウトにはみそ汁は付きません。

厚切り牛たんをたっぷり8切盛り付けた、牛たんを存分に楽しめる贅沢な御膳です。一枚一枚香ばしく焼き上げた牛たんは、弾力のある食感とジューシーなうまみが特長です。吉野家自慢の牛皿とともにお召し上がりいただくことで、満足感のある一品に仕上げました。別添のねぎ塩だれや、とろろを追加して味わいの変化を楽しむのもおすすめです。

株式会社 吉野家

吉野家はお客様に本物の「うまさ」をご提供することをこだわるとともに、お客様の日々の生活によりそい「うまい、やすい、はやい」の価値を提供できるよう努めてまいります。