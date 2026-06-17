【美容×AI利用実態調査2026】美容商品購買でのAI利用は1割にとどまるも、7割以上が「AIは美容商品選びの効率化・情報収集に役立つ」と高い期待

株式会社電通マクロミルインサイト

株式会社電通マクロミルインサイト（本社：東京都中央区、代表取締役社長：眞鍋 尚行、以下「電通マクロミルインサイト」）は、生活者の美容商品購入プロセスにおいて、AI技術がどのような変化をもたらしているかを明らかにするために「AI利用実態および美容購買行動調査」を実施しました。

調査の結果、一般の生活者全体における美容商品購買でのAI利用はまだ1割程度にとどまっており、依然として店頭やSNS、口コミが主流であるという点が浮き彫りになりました。しかし同時に、7割以上が「商品選びの効率化・情報収集に役立つ」と回答し、購買行動におけるAI利用の今後の拡大の可能性もうかがえる結果となりました。

Z世代をはじめとする若年層や、美容感度の高い層の美容におけるAI利用実態の本調査結果詳細は、2026年6月24日（水）に開催する、株式会社アイスタイル（本社：東京都港区、代表取締役社長 遠藤 宗）との共催無料ウェビナーにてご紹介いたします。

詳細・お申込みはこちら https://www.dm-insight.jp/seminar/seminar-260624/(https://www.dm-insight.jp/seminar/seminar-260624/?utm_source=dmi&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260624)

調査トピックス

AI・レビュー時代、ブランド・コスメ商品はどう選ばれるのか ―Z・ミレニアル・大人世代別 生活者のデータから読み解く最新購買行動 ―

1. 美容商品購入のためのAI利用はまだ約1割にとどまる黎明期であるものの、7割以上が「美容商品選びの効率化・情報収集に役立つ」と高い期待感

2.具体的な利用機能は「AIチャットでの検索・相談」が約7割と圧倒的。自発的な情報収集ツールとして活用

1：美容商品購入のためのAI利用はまだ約1割にとどまる黎明期であるものの、7割以上が「美容商品選びの効率化・情報収集に役立つ」と高い期待感

美容に関する商品やサービスを購入・利用する際に参考にする情報源や方法を、購入プロセス別に見てみると、「AIで調べる」と回答した割合は、「認知・興味」で10.2%、「比較・検討」で10.0%、「決定・購入」では7.1%という結果になりました。

一方、すべてのプロセスで50%以上を占めた「店頭」に加え、「SNSや美容インフルエンサーの投稿・動画」も認知・興味（50.0%）や比較・検討（40.2%）で高い割合であることがわかりました。美容品の認知から購入に至る情報源として、依然として「店頭」と「SNS」が強力な顧客接点となっていることがうかがえます。

また、特に「比較・検討」では「口コミ・比較サイト（＠cosme、LIPS、mybestなど）」が40.1%と、商品選定を行う際の重要な判断材料である様子がうかがえます＜図1＞。

＜図1＞「美容」に関する商品やサービスを購入・利用する際に参考にする情報源や方法

一方で、「AIは美容についての情報収集に役立つと思う」「AIを使うと効率よく商品選びができると思う」との回答がそれぞれ70%を超えており、AIに対する潜在的な信頼度の高さも見て取れます＜図2＞。

2. 具体的な利用機能は「AIチャットでの検索・相談」が約7割と圧倒的。自発的な情報収集ツールとして活用

＜図2＞美容におけるAI利用への意識

美容商品購入のプロセスにおいて実際にAIを利用した人に、どのようなサービスや機能を使ったかを尋ねたところ、「AIチャットでの検索・相談（ChatGPT、Geminiなど）」が68.0%と突出し、最も多く利用されていることが分かりました。 次いで「AIを使って口コミ・レビューをまとめて確認する（要約・分析など）」が32.6%、「AIによる商品案内・接客」が31.4%と続いています 。単なる自動おすすめ機能にとどまらず、AIチャットや要約機能を生活者が自発的に使いこなしながら情報収集を行う姿が推察されます＜図3＞。

調査結果をもとに「AI時代における」を解説するウェビナーを開催

＜図3＞美容関連のAIサービス利用実態

電通マクロミルインサイトでは、本調査結果を踏まえ、株式会社アイスタイルとともに、「AI利用実態および美容購買行動調査」についての解説ウェビナーを2026年6月24日（水）15時より開催します。

本ウェビナーでは、調査結果のデータを基に、美容商品の購買行動を世代別・美容感度別に分析します。

特にZ世代をはじめとする若年層や美容感度の高い層が、AIツールをどのように活用し購買に至るのか、その実態を解説するとともに、@cosmeのクチコミやデータも掛け合わせ、「AI時代でも、選ばれるためやるべきこと」をお話します。

ウェビナー概要

タイトル：

AI・レビュー時代、ブランド・コスメ商品はどう選ばれるのか ―Z・ミレニアル・大人世代別 生活者のデータから読み解く最新購買行動 ―

開催日時：

2026年6月24日（水）15:00～16:00

2026年6月25日（木）13:00～14:00

※録画配信となります

申込締め切り：

2026年6月23日（火）18:00

参加費：

無料

詳細・お申込み

https://www.dm-insight.jp/seminar/seminar-260624/(https://www.dm-insight.jp/seminar/seminar-260624/?utm_source=dmi&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260624)



このような方にオススメのウェビナーです

・今、生活者がどのように「AI」を活用し参考にしているのか知りたい方

・施策のマンネリ・限界を感じているブランドのマーケティング・PRご担当者

・新しいPRの切り口や、商品開発に関する情報を探している方

講師プロフィール

株式会社電通マクロミルインサイト マーケティング推進部 リサーチャー 村田 絵実子

製薬メーカーにて、医療用医薬品や一般消費財のマーケティングに10年以上携わるなかで「顧客理解」に魅せられ現職へ。これまでの経験を活かし、メディカル領域だけでなく、スポーツマーケティングやさまざまなブランドのマーケティングリサーチを幅広く手がけ、クライアントの意思決定をサポートしている。

アイスタイルデータコンサルティング株式会社 @cosmeリサーチプランナー 西原 羽衣子

美容市場における生活者の深い理解を目指し、＠cosme会員組織を活用したマーケティングリサーチの実施、および＠cosmeに蓄積されたクチコミをもとにユーザー特性や商品特性の調査分析を行う。読売新聞、日経MJ、日経TRENDY、光文社「bis」等、新聞・雑誌媒体への協力・出演や、宣伝会議等のセミナー講演、化粧品メーカーのPRイベント登壇、ラジオ出演等、多岐にわたって生活者の消費傾向・トレンド情報の発信に携わる。

■調査概要

調査名称：「AI利用実態および美容購買行動調査」

調査主体：株式会社電通マクロミルインサイト

調査方法：インターネット調査

調査対象：全国15歳～59歳 男女

サンプル数：1,300名

調査期間： 2026年4月15日～4月20日

【リリースに関する問い合わせ先】

株式会社電通マクロミルインサイト 広報チーム

Email：dmi_pr@ml.dm-insight.jp