ケーブル持ち歩きはもう不要。77cm巻取り式ケーブル内蔵でPCもスマホも充電できるハイブリッドタップ発売

株式会社京ハヤ

株式会社京ハヤ（本社：東京都港区、代表取締役：張本 慶）は、巻取り式のUSB-Cケーブル77cmを内蔵した30W出力のUSB OAタップ CHARGE GEAR HYBRID REEL 30 を2026年6月17日（水）より発売します。

CHARGE GEARINTEG HYBRID REEL 30は、巻取り式のUSB-Cケーブル77cmを内蔵し、これ1つでUSB-C機器の充電ができる最大30W出力の急速充電器です。





【製品特長】

USB-C巻取ケーブル内蔵 急速充電器

USB-C巻取ケーブルを充電器本体に内蔵していますので、この充電器一つあれば、コンセントに差し込むだけで、USB-C端子搭載機器の充電が可能になる便利な充電器です。

コネクターを起こして引き出すだけの簡単操作

ケーブルの引き出し方は、充電器に磁力でくっついているコネクタを起こして引き出すだけの簡単操作です。使い終わったら、ケーブルを少し引くとケーブルは自動で本体に巻き戻りますのでコネクタを充電器本体に近づけてくっつけます。

最長77cmケーブル長

巻取ケーブルは全て引き出すと最長77cmで、使用のシーンに合わせて5cm間隔で長さ調節が可能です。

ノートPCも充電可能な最大30W出力の急速USB充電器

手の中に収まる程の大きさながらMacBook Air等のノートPC ※1 の充電も可能な最大30W出力の急速USB充電器です。 もちろんスマートフォン等への急速充電も可能なので、それぞれの充電器を2つも持つ必要がなくなります。

※PD30W充電対応機器のみ

従来のPD急速充電に比べ、より効率的に安全な充電が可能な PD PPS対応

Programmable Power Supplyの略語で、USB Power Delivery 3.0の拡張規格です。接続機器に応じて出力を小刻みに調整できるので、発熱・過充電を防ぎつつも、高速かつ安全に充電します。

ごちゃごちゃしたコンセント周りを、スッキリ解決

コンセントが3口（表面1個口/側面2個口）/ USBポートが3個口あるハイブリッドタップを使用すれば、余計な電源タップやUSBアダプターを使わなくて済むので、多数の機器をスッキリ接続/充電できます。

AC電源合計最大1400Wまで対応

ACコンセントは3口合計で1400Wまで対応していますので、消費電力の高い家電製品でも使用可能です。





【製品仕様】

- 入力：AC100-240V（50/60Hz） 15A- AC出力：100V 1400W（TOTAL）- USB-C1/C2ポート単独出力：（PD） DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A （30W MAX） PPS ： 5-11V/2.75A 5-16V/1.85A （30W MAX）- USB-A1ポート単独出力：（QC3.0） DC 3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A （18W MAX）- USBポート 2～3ポート同時出力：DC 5V-3A （15W MAX）- ポート数：コンセント 3個口 / USB 3個口- ポートタイプ：USB Type-C / USB Type-A- 内蔵巻取USB-Cケーブル長：77cm- 対応規格：Power Delivery 3.0 / Quick Charge 3.0- 保護回路：過電流保護 / 過電圧保護 / 過充電保護 / 短絡保護- プラグ：トラッキング防止対策スイングプラグ- 外装素材：本体/PC ケーブル/ABS- 認証：PSE- 商品サイズ：幅52×奥行31×高さ102mm- 商品重量：約150g- 参考価格：4,480円（税込）- 販売方法：全国の家電量販店と自社直販サイトにて販売





【製品ページ】

https://www.kyohaya.co.jp/products/chargegear-hybrid-reel-30.html



【自社直販サイト】

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3TWL7SM/)B0H3TWL7SM/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3TWL7SM/)

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/kyohaya/jk(https://item.rakuten.co.jp/kyohaya/jktp30r1/)tp30r1/(https://item.rakuten.co.jp/kyohaya/jktp30r1/)

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