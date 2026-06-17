デル・テクノロジーズ株式会社

2026年6月17日：

デル・テクノロジーズ株式会社は、コンテナ型データセンターを開発・運営し、再生可能エネルギーを活用したデータセンターの開発や運営を行っている、株式会社ゲットワークス（本社：東京都千代田区、代表取締役：中澤 秀則、以下、ゲットワークス）が生成AI時代に向けた取り組みの一環として、水冷コンテナデータセンターにデル・テクノロジーズの水冷GPUサーバー「Dell PowerEdge XE9680L」を導入したことを発表しました。これにより、生成AIの利活用を支える高性能なインフラを構築するとともに、大幅な省スペース化と省電力化を実現しました。

採用背景：

生成AIの利活用が急速に広がる中、GPUサーバーが発する大量の熱や消費電力が課題となっていました。特に、従来の空冷方式では高性能GPUの発熱を十分に冷却できず、効率的な運用が困難でした。

採用理由：

こうした課題を解決するため、ゲットワークスは水冷コンテナデータセンターの開発に着手しました。その中核となる製品として、最新の高性能のNVIDIAのGPUを最大8基搭載可能な水冷GPUサーバー「PowerEdge XE9680L」を採用しました。

水冷版GPUサーバーの供給が制約される市場で、デル・テクノロジーズはグローバルサプライヤーならではの製品供給力により迅速な製品供給を実現できることが、「PowerEdge XE9680L」導入の最大の決め手となりました。さらに、サーバー管理機能「iDRAC（Integrated Dell Remote Access Controller）」がゲットワークスの管理ツールとスムーズに連携し、水冷環境で特に重要となるサーバーの状態管理や温度監視をリアルタイムに実現できる点も採用理由の一つでした。

また、導入決定後もデル・テクノロジーズのサポートが大いに貢献しました。デル・テクノロジーズによる現地調査から設置に至る一貫した「Rack Integration Service (RIS)」により、重量のある水冷GPUサーバーの搬入や設置がスムーズに行われ、迅速な導入が実現しました。

導入効果：

「PowerEdge XE9680L」の導入により、以下のような効果が得られました。*1

- 省電力化：空冷GPUサーバーと比較して、システム全体の消費電力を最大約30％削減。加えて、コンテナ内の環境温度への影響が小さく、空調電力を約1/10に削減。- 省スペース化：サーバー設置スペースを空冷GPUサーバーの1/2以下に削減し、同一コンテナ内でより高密度なコンピューティング環境を実現。- 騒音の低減：空冷GPUサーバーと比較して騒音を約40％低減し、コンテナ内の作業性と居住性を向上。- 環境負荷の低減：ゲットワークスの施設特性である井戸水・河川水を活用した自然冷却と、「PowerEdge XE9680L」の省電力性能の組み合わせにより、環境負荷を軽減。

今後の展望：

ゲットワークスは、国内各地に水冷コンテナデータセンターを展開し、それらを仮想的に結ぶことで、柔軟で持続可能なデータセンター環境を構築することを目指しています。生成AIの利活用が進む中、同社は水冷GPUサーバー環境を迅速に提供できる体制を整え、顧客の多様なニーズに応えていきます。デル・テクノロジーズは、これらの取り組みを幅広い技術とサポートで支援し、生成AI時代のインフラ構築を共に推進していきます。

コメント：

株式会社ゲットワークス 執行役員 事業統括部長 林 竜太朗氏は、次のように述べています。「生成AIの進展に伴い、水冷コンテナデータセンターへのニーズはますます高まると考えています。コンテナデータセンター内の空間には限りがあるため、同じスペースにより多くのサーバーを設置できるのは非常に大きいと感じています。同じコンテナ1台分の場所でも、『PowerEdge XE9680L』なら、より多くのコンピューティングパワーを得ることができます。『PowerEdge XE9680L』は、高密度な実装や大幅な省電力・省スペース化を実現し、生成AI時代における新たな可能性を切り開いてくれました」。

デル・テクノロジーズ 執行役員 テレコムメディア営業統括本部長 毛利 祐介は、次のように述べています。「日本はAIの発展において転換期を迎えており、効率的に拡張可能なインフラストラクチャーが、この分野をリードする企業を決定づけると信じています。高度で効率的なAIインフラストラクチャーに対するニーズに迅速かつ確実に応えるというデル・テクノロジーズの取り組みを反映していただいた、このような液冷式GPU環境は、単なる技術的なマイルストーンではなく、生成型AIを大規模に利用可能にするための手段となっていくと思っています」。

＊1: ゲットワークス社内テストに基づく

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■デル・テクノロジーズについて

デル・テクノロジーズ（NYSE：DELL）は、企業や人々がデジタルの未来を築き、仕事や生活の仕方を変革することを支援します。同社は、AI時代に向けて、業界で最も包括的かつ革新的なテクノロジーとサービスのポートフォリオをお客様に提供しています。

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