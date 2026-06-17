Hikvision、商業施設向け「コマーシャルオーディオ」シリーズを2026年より本格展開

HIKVISION JAPAN株式会社

■ 概要

このたび、Hikvisionは、店舗、オフィス、レストラン、公共施設など、幅広いビジネス環境向けに設計された新シリーズ 「コマーシャルオーディオ（商用オーディオ製品）」の製品ラインナップと概要を発表いたしました。

本シリーズは、単なる情報伝達のための拡声装置（PAシステム）と、高品質な音楽鑑賞を目的とするプロ専用オーディオの中間に位置する、「雰囲気作り」と「明瞭な伝達」を両立した次世代音響システムです。2026年6月下旬より順次発売予定です。

1. コマーシャルオーディオの特長：既存課題を解決する高信頼システム

従来の商業施設向け音響システムには、「音質が悪い」「管理が複雑」「カスタマイズ性が低い」「機器が不安定」「コストが高い」といった5つの主要な課題が存在しました。Hikvisionの新シリーズは、これらの課題を徹底的に分析し、以下の重点機能で解決します。

高音質と雰囲気創出:

単に音を大きくするだけでなく、空間に溶け込むクリアでバランスの取れた音質を実現。BGMによる顧客の滞在時間延長や購買意欲の向上に貢献します。 データで見る効果: 調査によると、良い音楽が流れていると79%の人がより長く滞在し、58%の人が音楽を聴くために追加購入を行うと回答しています。

直感的な管理: ユーザーフレンドリーなインターフェース（Hikvision業務用オーディオアプリ、Web管理画面）を採用し、専門知識がなくても音量調整やソース切替が容易に行えます。

高いカスタマイズ性: 店舗のエリアや営業時間に合わせて、音楽のスタイルや音量を細かく調整可能。 堅牢性とコストパフォーマンス: 業務使用に耐える安定したハードウェア構成と、初期投資から維持管理までを抑えたトータルコストを実現します。

2. 新製品システムの特長：PAシステムとプロオーディオ双方の強みを融合

本シリーズの最大の特徴は、「PAシステム（拡声装置）」と「プロ専用オーディオ」の中間領域を埋める製品設計にあります。

PAシステムの弱点を克服: 従来のPAシステムは「情報の明瞭な伝達・大音量」に特化しており、音楽を流すと音質が粗く、雰囲気作りに不向きでした。本製品は、音楽の豊かさを損なわない高解像度な音質処理を施しています。

プロオーディオのハードルを下げる: 一方、プロ専用オーディオは音質は最高ですが、システム構成が複雑で高価、かつ運用が難しい傾向にありました。本製品は、ビジネス現場ですぐに導入できるよう、セットアップの簡易化と拡張性を両立しています。

【柔軟なシステム構成】

用途に合わせて2つのトポロジーを選択可能です。

1.アナログスピーカー構成: 既存の配線を活かしつつ、高性能な「業務用プレイボックス」や「業務用ネットワークアンプ」を組み合わせることで、Bluetooth、Wi-Fi、USB、ネットワークストリーミングなど多様なソースに対応。

2.ネットワークスピーカー構成: AES67規格に対応したネットワークスピーカーとPoE+給電を活用し、配線コストを削減。中央管理によるきめ細かいゾーン制御を実現します。

3. 多彩な活用シーン：空間価値を高めるサウンドソリューション

Hikvisionのコマーシャルオーディオは、その多様性から以下のシーンで真価を発揮します。

- レストラン・カフェ: 食事の邪魔にならない適度な音量と、洗練されたBGMで顧客の滞在時間を延長。エリアごとに音量を調整し、カウンターとテーブル席で異なる雰囲気を演出可能です。- 小売店舗: 購買意欲を刺激するアップテンポな音楽から、リラックスできるジャズまで、時間帯やキャンペーンに合わせてプレイリストを自動変更。- ホテル・ロビー: 来客を歓迎する上質な音空間を構築。緊急時にはページング機能により、明瞭なアナウンスへ即座に切り替わります。- オフィス・コワーキングスペース: 集中力を高める環境音楽や、休憩時間のリラックスミュージックをゾーン別に配信。- ジム・フィットネスクラブ: トレーニングのテンポに合わせたダイナミックなサウンドで、利用者のモチベーションを向上させます。

Hikvisionは、本コマーシャルオーディオシリーズを通じて、日本の商業施設における音空間の価値向上に貢献するとともに、快適で魅力的な空間づくりをサウンド面から支援してまいります。

お問い合わせ先

HIKVISION JAPAN株式会社

〒108-0075 東京都港区港南3丁目8-1 住友不動産品川港南ビル４F

お問い合わせ：0120-759-295

公式サイト：https://www.hikvisionjapan.com/