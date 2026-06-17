【東京ステーションホテル】ロビーラウンジに新ブレックファストメニューが登場

日本ホテル株式会社モーニングプレートセット イメージ

東京駅より徒歩30歩。国指定重要文化財である東京駅丸の内駅舎の中に位置する東京ステーションホテル（東京都千代田区丸の内1-9-1）は、2026年7月1日（水）より1階ロビーラウンジにて、新たなブレックファストメニューの提供を開始いたします。ロビーラウンジは、高い天井と大きな窓から柔らかな自然光が差し込む優雅な空間。東京駅の喧騒を忘れさせる静かなひとときが流れる、知る人ぞ知る “駅ナカの隠れ家” です。新メニューの主役は、シェフが厳選した9種類ものオードヴルバリエ。季節の食材を取り入れた彩り豊かなラインアップを、一皿に美しく盛り込みました。フレッシュサラダや季節のスープとともに軽やかな朝食として楽しむのはもちろん、シャンパーニュを合わせて少し贅沢なブレックファストへとアップグレードすることも可能です。

旅の始まりに、ビジネス前のリフレッシュに、あるいは丸の内で過ごす休日の朝に。お客様それぞれのスタイルで、思い思いの時間をお過ごしいただけます。東京の玄関口にありながらゆったりとした時間が流れる東京ステーションホテルならではの朝のひとときを、ぜひご体験ください。

こだわりの朝食まとめページはこちら(https://www.tokyostationhotel.jp/stay/breakfast/)

ロビーラウンジのモーニングプレートセット

ホテル1Fに位置するロビーラウンジは、一日のスタートに最適なロケーション。アクセスも良く、お待ち合わせにも便利です。ネルドリップで丁寧に淹れたコーヒーや、厳選された茶葉を使った紅茶を味わいながら、今日という一日をどう過ごすか、ゆっくりと考える、ゆとりに満ちた時間をお過ごしください。

時間：8:00～9:30（L.O.）*前日12:00までの予約制

料金：5,700円

メニュー：

・9種のオードヴルバリエ

例：サラミとドライフルーツ/ピクルス/チーズ2種/きのこソテ/生ハム/カイザーハム/パテ/エッグタルト/サーモンポテトサラダ

・本日のスープ

・サラダ

・ヨーグルト

・ジュース（オレンジまたはアップル）

・パン

・コーヒーまたは紅茶

※ご予約・お問い合わせ：公式サイト(https://bit.ly/morning_ll) | 公式予約サイト(https://bit.ly/morning_ll_yoyaku) | 03-5220-1260（ロビーラウンジ直通10:00～18:00）

※画像はイメージです。

※表示料金は税金・サービス料込みです。

※食材の仕入れ状況により一部メニューが変更となる場合がございます。

ご宿泊の方は客室またはアトリウムでの朝食をお選びいただけます。

インルームダイニング

気持ちよく目覚めた朝、客室でゆったりと過ごしたい方には、インルームダイニングがおすすめです。軽めに済ませたいときには、フルーツたっぷりのコンチネンタルブレックファストを。しっかり食べたい方には、お好みの調理法で仕上げる卵料理を含むアメリカンブレックファストや、黒毛和牛をメインに据えたパワーブレックファストもご用意しております。和食派の方には、どれから手をつけるか迷うほど華やかな松花堂弁当をご提供。一日の始まりにふさわしい、心も体も満たされる朝食です。丸の内の街が活気を帯びていく様子を眺めながら、美しいドームのレリーフを独り占めしながら、あるいは、お気に入りの本を読みながら、贅沢な朝のひとときをお楽しみください。

コンチネンタルブレックファストアメリカンブレックファストパワーブレックファスト和食〈松花堂弁当〉

時間：6:15～11:00（前日の22:00まで予約受付可）

料金：

コンチネンタルブレックファスト 4,400円

アメリカンブレックファスト 5,800円

パワーブレックファスト 9,700円

和食〈松花堂弁当〉 6,000円

※宿泊ゲストのみご利用いただけます。

※画像はイメージです。

※表示料金は税金・サービス料込みです。

アトリウム

かつて屋根裏部屋だったアトリウムは、再開業時の全面改装により誕生しました。現在は、最大約9メートルの天井高と、一面を覆う天窓から差し込む柔らかな陽光が、穏やかで心落ち着く空間を演出しています。100種類以上のアイテムが並ぶブッフェでは、季節ごとの旬の食材をふんだんに使用し、全国各地から取り寄せたシェフこだわりの食材とともに、洋食・和食・中華など、多彩なバリエーションをご堪能いただけます。中でも、江戸時代から受け継がれてきた伝統的な「江戸料理」は、和食の魅力をあらためて感じていただけます。また、卵料理、ベーカリー、和食、スイーツの各セクションにはライブキッチンを設けており、作りたての美味しさをお届けしています。宿泊しないと味わえない朝食ブッフェ。”本当に美味しい朝食をお届けしたい”というシェフの想いが詰まった朝食です。

時間：6:30～11:00（L.O.10:30）

料金：6,400円 | 7～12歳までのお子さま 3,200円 | 6歳までのお子さま 無料

※宿泊ゲストのみご利用いただけます。

※朝食付き宿泊プラン：公式サイト(https://www.tokyostationhotel.jp/stay/plans/) | 公式予約サイト(https://bit.ly/bestrate_stay) | 03-5220-1112（宿泊予約）

※画像はイメージです。

※表示料金は税金・サービス料込みです。

東京ステーションホテル The Tokyo Station Hotel

東京ステーションホテルは1915年に東京駅丸の内駅舎の中に開業、壮麗な建築と当時最先端の設備で、国内外の多くの賓客をお迎えしてまいりました。2003年に国指定重要文化財となった駅舎の保存・復原事業に伴い2006年から一時休館、全施設を改装し、2012年にはヨーロピアンクラシックを基調とした150の客室、10のレストラン＆バー、フィットネス＆スパ、宴会場など、実用性を備えた都市型ホテルとして生まれ変わりました。百余年の歴史を受け継ぎながら「Classic Luxury 時代を超えて愛される、上質なひととき」をコンセプトに、お客さまの心に寄り添い“共感するおもてなし”で、ここにしかないホテルの過ごし方を提供しています。「重要文化財の中に宿泊できるホテル」であり、東京で現存するホテルとして 2番目に歴史のある東京ステーションホテルは、東京駅に隣接しており、首都圏はもちろん国内各地への移動にも便利で、他に類を見ない理想的なロケーションを誇ります。

■東京ステーションホテル公式Webサイト：https://www.tokyostationhotel.jp/

■東京ステーションホテル公式Facebook：https://www.facebook.com/tokyostationhotel/

■東京ステーションホテル公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyostationhotel/