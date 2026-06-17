【JACK PURCELL】アーカイブの世界観はそのままに、日常における質と実用性を探求した新シリーズ「JACK PURCELL CL」登場

コンバースジャパン株式会社

CONVERSE（コンバース）は、「JACK PURCELL（ジャックパーセル）」の新シリーズとなる「JACK PURCELL CL（ジャックパーセル CL）」と「JACK PURCELL CL SLIP-ON（ジャックパーセル CL スリップオン）」の2型を、2026年6月30日より、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い各店舗にて順次発売いたします。

2025年に生誕90周年を迎えた「JACK PURCELL 」のアーカイブを尊重しつつ、現代の日常における質と実用性を探求したのが、この「JACK PURCELL CL」シリーズです。歴史に裏打ちされたオーセンティックな魅力を、より多くの人のライフスタイルに寄り添う「日常のマスターピース」として提案します。

JACK PURCELL CL(https://converse.co.jp/products/33301510)

1935年の誕生から紡がれてきた象徴的な世界観をベースに、現代のライフスタイルにおける「日常のマスターピース」となる新シリーズ。「JACK PURCELL」が持つストイックな美学を継承し、ツヤ加工を施した生成りのトウキャップやテープ、風合いのあるコットンシューレースを組み合わせることで、シンプルながらも素材の良さが際立つヴィンテージライクな表情に仕上げています。さらに、トウのスマイルやヒールラベルなど、アーカイブを尊重したクラシックな佇まいはそのままに、クッション性に優れた高密度ウレタンフォームのインソールを採用するなど、現代の歩行体験に最適化。クラシックな佇まいと実用性を両立した一足です。カラーは、定番カラーとして継続展開するホワイトとブラックに加え、2026年秋冬シーズナルカラーとしてグリーンとパープルを展開します。

商品名：JACK PURCELL CL（ジャックパーセル CL）

価格：13,200円（税込）

サイズ：23.0～28.0、29.0、30.0cm

カラー：ホワイト、ブラック、グリーン、パープル

素材：アッパー：キャンバス アウトソール：ラバー

発売日：2026年6月30日

JACK PURCELL CL SLIP-ON(https://converse.co.jp/products/33301520)

1993年に登場した「ジャックパーセル スリップオン」をベースにしたアレンジモデル。レースレス仕様による着脱のしやすさに加え、トウに配されたスマイルやヒールラベル、ライトブルーのアウトソールなど、ジャックパーセルを象徴するディテールを採用しています。ミニマルなデザインでありながらスタイリングに取り入れやすく、デイリーに活躍する一足です。カラーは、アーカイブモデルに見られるカラーリングのブラックとレッドの2色展開。

商品名：JACK PURCELL CL SLIP-ON（ジャックパーセル CL スリップオン）

価格：12,100円（税込）

サイズ：23.0～28.0、29.0、30.0cm

カラー：ブラック、レッド

素材：アッパー：キャンバス アウトソール：ラバー

発売日：2026年6月30日

■JACK PURCELL CL SPEC

１.洗い加工を施したアッパーを採用

２.経年変化したような外観を再現するトウキャップ・テープの艶出し加工を採用

（自然に経年したようなややマットな質感の艶出し加工）

３.肉厚でふっくらした風合いのコットンシューレースを採用

４.光沢の強いハトメを採用

５.クッション性に優れた高密度ウレタンフォームの踵部にPUウェッジヒールを組み合わせたインソールを採用

ラストの形状に合わせたモールデッドPUウェッジヒールを採用することで安定感のある履き心地を実現

６.トウスプリングを低めに設定したクラシックなシルエットのラストを採用

※JACK PURCELL CL SLIP-ONは、１.２.５.６.のみ採用

■ JACK PURCELL CL（ジャックパーセル CL）とは

アーカイブが紡いできた世界観はそのままに、日常における質と実用性を探求する新シリーズ「JACK PURCELL CL」。

1935年の誕生以来、多くの人々に愛されてきたアイコニックでストイックな美学を継承し、シンプルでありながらも素材の佇まいが際立つオーセンティックな表情を追求。

歴史に裏打ちされたクラシックなアイデンティティを尊重しながら、現代のライフスタイルへ気負わず、心地よく溶け込んでいく。これからの時代を共にする、新たな「日常のマスターピース」として普遍的な価値を提案する。



■CONVERSE（コンバース）とは

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とするライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

【お問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217 月～金曜日(土日・祝日を除く)9:00～18:00

https://converse.co.jp/