6月21日はミッフィーの誕生日！人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」にて、ミッフィーの誕生日と浅草店7周年を記念したバースデーキャンペーンを6月19日(金)より開催

ベネリック株式会社※画像はイメージです

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)の運営する、オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」では、6月21日のミッフィーの誕生日とフラワーミッフィー浅草店の7周年を記念して、「フラワーミッフィー バースデーキャンペーン」を2026年6月19日(金)より開催いたします。

■「フラワーミッフィー バースデーキャンペーン」について

6月21日はミッフィーの誕生日です。1955年6月21日に最初の絵本2冊がオランダで出版され、一般社団法人 日本記念日協会より「ミッフィーの日」としても認定されています。

全国のフラワーミッフィーとフラワーミッフィーオンラインショップでは、ミッフィーの誕生日とフラワーミッフィー浅草店7周年のお祝いとして、6月19日(金)より「フラワーミッフィー バースデーキャンペーン」を開催いたします。

期間中、1会計につき8,800円(税込)以上お買い上げいただいたお客さまに、アジサイの彩りをイメージした4色展開の「フラワーミッフィー サコッシュ」(全4種・非売品)をプレゼントいたします。また同日より、人気のオリジナルぬいぐるみ、着せかえほわほわぬいぐるみをキーチェーンマスコットにした「Flower Miffy ほわほわマスコット コスモスパープル」や、カラフルな全3色の「エンボスマグカップ」など、フラワーミッフィーならではのミッフィーとお花や色彩をテーマにした新商品が登場し、ミッフィーの誕生日を華やかに彩ります。

■ノベルティプレゼントについて

内 容：「フラワーミッフィー サコッシュ」(全4種・非売品）をおひとつプレゼント

対 象：1会計につき8,800円(税込)以上お買い上げのお客さま

期 間：2026年6月19日(金)～ なくなり次第終了

対象店舗：全国のフラワーミッフィー、フラワーミッフィーオンラインショップ

備 考：1会計につきおひとつのお渡しです。お色は選べません。

■新商品詳細

コスモスをイメージしたパープルのお洋服が印象的な、フラワーミッフィーオリジナルのマスコットキーチェーンです。バッグやポーチに付けて持ち歩くことができ、日常の装いに花を添えるアイテムです。

商品名：Flower Miffy ほわほわマスコットキーチェーン コスモスパープル

価 格：2,970円(税込)

サイズ：約W95×H160mm

素 材：ポリエステル

備 考：おひとり様4点までの購入制限がございます。フラワーミッフィーオンラインショップでは、アートフラワーとセットでの販売(3,410円/税込)です。

ピンクブルーイエロー裏面柄イメージ

立体感のあるエンボス加工のマグカップです。ピンク、ブルー、イエローの3色展開で、毎日のティータイムやギフトにもおすすめです。口径が大きいため、お花を活けてフラワーアレンジメントとして飾ることもできます。

商品名：Flower Miffy エンボスマグカップ ピンク／ブルー／イエロー

価 格：各3,190円(税込)

サイズ：φ90 x H85mm

素 材：磁器

備 考：フラワーミッフィーオンラインショップでは、アートフラワーとセットでの販売(各3,630円/税込)です。

販売店舗：全国のフラワーミッフィー、フラワーミッフィーオンラインショップ

発売日：2026年6月19日(金)

■フラワーミッフィーについて

オランダの人気絵本シリーズミッフィーのお花屋さん。女子心が弾むかわいいフラワーアレンジメントや、ここでしか買えないグッズなどを取り揃えています。ミッフィーのかわいらしいオリジナルドリンクをお楽しみいただける「フラワーミッフィー ジュースガーデン」も浅草店、大阪・天王寺ミオ店で展開しています。

公式サイト：https://benelic.com/flowermiffy/

X：https://x.com/FlowerMiffy

Instagram：https://www.instagram.com/flower_miffy_official/

フラワーミッフィー オンラインショップ：https://www.benelic-flower.com/

■店舗情報

店名：フラワーミッフィー サンシャインシティアルパ店

住所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティアルパ1Ｆ

店名：フラワーミッフィー 浅草店

住所：東京都台東区雷門2-19-7 相磯ビル1F

※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設

店名：フラワーミッフィー 天王寺ミオ店

住所：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ 本館6F

※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設

店名：フラワーミッフィー ルクア大阪店

住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 8F



Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com