6月21日はミッフィーの誕生日！人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」にて、ミッフィーの誕生日と浅草店7周年を記念したバースデーキャンペーンを6月19日(金)より開催

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ベネリック株式会社

※画像はイメージです

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)の運営する、オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」では、6月21日のミッフィーの誕生日とフラワーミッフィー浅草店の7周年を記念して、「フラワーミッフィー バースデーキャンペーン」を2026年6月19日(金)より開催いたします。



■「フラワーミッフィー バースデーキャンペーン」について

6月21日はミッフィーの誕生日です。1955年6月21日に最初の絵本2冊がオランダで出版され、一般社団法人 日本記念日協会より「ミッフィーの日」としても認定されています。


全国のフラワーミッフィーとフラワーミッフィーオンラインショップでは、ミッフィーの誕生日とフラワーミッフィー浅草店7周年のお祝いとして、6月19日(金)より「フラワーミッフィー バースデーキャンペーン」を開催いたします。


期間中、1会計につき8,800円(税込)以上お買い上げいただいたお客さまに、アジサイの彩りをイメージした4色展開の「フラワーミッフィー サコッシュ」(全4種・非売品)をプレゼントいたします。また同日より、人気のオリジナルぬいぐるみ、着せかえほわほわぬいぐるみをキーチェーンマスコットにした「Flower Miffy ほわほわマスコット コスモスパープル」や、カラフルな全3色の「エンボスマグカップ」など、フラワーミッフィーならではのミッフィーとお花や色彩をテーマにした新商品が登場し、ミッフィーの誕生日を華やかに彩ります。



■ノベルティプレゼントについて

内　容：「フラワーミッフィー サコッシュ」(全4種・非売品）をおひとつプレゼント


対　象：1会計につき8,800円(税込)以上お買い上げのお客さま


期　間：2026年6月19日(金)～ なくなり次第終了


対象店舗：全国のフラワーミッフィー、フラワーミッフィーオンラインショップ


備　考：1会計につきおひとつのお渡しです。お色は選べません。






■新商品詳細



コスモスをイメージしたパープルのお洋服が印象的な、フラワーミッフィーオリジナルのマスコットキーチェーンです。バッグやポーチに付けて持ち歩くことができ、日常の装いに花を添えるアイテムです。



商品名：Flower Miffy ほわほわマスコットキーチェーン コスモスパープル


価　格：2,970円(税込)


サイズ：約W95×H160mm


素　材：ポリエステル


備　考：おひとり様4点までの購入制限がございます。フラワーミッフィーオンラインショップでは、アートフラワーとセットでの販売(3,410円/税込)です。




ピンク

ブルー


イエロー

裏面柄イメージ


立体感のあるエンボス加工のマグカップです。ピンク、ブルー、イエローの3色展開で、毎日のティータイムやギフトにもおすすめです。口径が大きいため、お花を活けてフラワーアレンジメントとして飾ることもできます。



商品名：Flower Miffy エンボスマグカップ　ピンク／ブルー／イエロー


価　格：各3,190円(税込)


サイズ：φ90 x H85mm


素　材：磁器


備　考：フラワーミッフィーオンラインショップでは、アートフラワーとセットでの販売(各3,630円/税込)です。



販売店舗：全国のフラワーミッフィー、フラワーミッフィーオンラインショップ


発売日：2026年6月19日(金)



■フラワーミッフィーについて

オランダの人気絵本シリーズミッフィーのお花屋さん。女子心が弾むかわいいフラワーアレンジメントや、ここでしか買えないグッズなどを取り揃えています。ミッフィーのかわいらしいオリジナルドリンクをお楽しみいただける「フラワーミッフィー ジュースガーデン」も浅草店、大阪・天王寺ミオ店で展開しています。





公式サイト：https://benelic.com/flowermiffy/


X：https://x.com/FlowerMiffy


Instagram：https://www.instagram.com/flower_miffy_official/


フラワーミッフィー オンラインショップ：https://www.benelic-flower.com/



■店舗情報

店名：フラワーミッフィー サンシャインシティアルパ店


住所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティアルパ1Ｆ



店名：フラワーミッフィー 浅草店


住所：東京都台東区雷門2-19-7 相磯ビル1F


※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設



店名：フラワーミッフィー 天王寺ミオ店


住所：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ 本館6F　


※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設



店名：フラワーミッフィー ルクア大阪店


住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 8F



Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026　www.miffy.com