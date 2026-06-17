昭和株式会社、訪日利用者にも分かりやすい製品情報整理を推進
昭和株式会社、訪日利用者にも分かりやすい製品情報整理を推進
昭和株式会社は、訪日利用者にも分かりやすい健康食品関連製品の情報整理を進めています。製品名、シリーズ区分、基本情報、確認すべき表示項目を整理し、日本語を中心に、必要に応じて多言語で参照しやすい資料づくりを検討します。
日本の健康食品に関心を持つ利用者にとって、製品の内容を正しく理解できる情報環境は重要です。同社は、昭和堂 大塚店での案内やオンライン上の情報発信と連携し、利用者が製品を比較検討しやすい形で情報を整備してまいります。
昭和株式会社は今後も、国内外の利用者に向けて、誤解の少ない、分かりやすい健康食品情報の提供に取り組んでまいります。
【会社概要】
昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。
【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、訪日利用者にも分かりやすい健康食品関連製品の情報整理を進めています。製品名、シリーズ区分、基本情報、確認すべき表示項目を整理し、日本語を中心に、必要に応じて多言語で参照しやすい資料づくりを検討します。
日本の健康食品に関心を持つ利用者にとって、製品の内容を正しく理解できる情報環境は重要です。同社は、昭和堂 大塚店での案内やオンライン上の情報発信と連携し、利用者が製品を比較検討しやすい形で情報を整備してまいります。
昭和株式会社は今後も、国内外の利用者に向けて、誤解の少ない、分かりやすい健康食品情報の提供に取り組んでまいります。
【会社概要】
昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。
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昭和株式会社 広報担当
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