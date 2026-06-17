千葉市内の小学6年生向け教材で、グループ会社「土壌環境リサーチャーズ」の取り組みが紹介されました
株式会社環境管理センター（本社：東京都八王子市、代表取締役社長：水落憲吾、以下「当社」）は、グループ会社である株式会社土壌環境リサーチャーズ（本社：千葉県千葉市、以下「土壌環境リサーチャーズ」）が、小学校のキャリア教育副教材「発見たんけん千葉県 わくわくお仕事しらべ隊（千葉市用）」に協賛し、同社の取り組みが紹介されましたので、お知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352586/images/bodyimage1】
土壌環境リサーチャーズは、当社と株式会社フィールド・パートナーズの合弁にて設立された、土壌・地下水分析に特化した分析機関です。
環境分析は、普段の生活の中では目にする機会が少ない仕事ですが、地域の環境を守るうえで重要な役割を担っています。
「発見たんけん千葉県 わくわくお仕事しらべ隊」は、地元企業の仕事を紹介する小学生向けキャリア教育の副教材です。子どもたちが身近な仕事を知り、将来の夢や目標について考えるきっかけづくりを目的として発行されており、千葉市内の公立小学校108校の小学6年生を対象に、9,000部が無償配布されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352586/images/bodyimage2】
本教材への協賛を通じて、児童の皆さんが環境に関わる仕事を身近に感じ、自らの将来の夢や進路について考える一助となることを願っております。
【発行概要】
・仕様：A4版 フルカラー
・発行部数：9,000部
・発行：株式会社地域新聞社
【株式会社環境管理センター 概要】
・名称：株式会社環境管理センター
・所在地：東京都八王子市散田町3-7-23
・代表者：代表取締役社長 水落 憲吾
・事業内容：環境調査・分析、環境コンサルティング、アグリ事業開発等
・資本金：8億8,539万円
・設立：1971年7月
・ホームページ：https://www.kankyo-kanri.co.jp/
【株式会社土壌環境リサーチャーズ 概要】
・名称：株式会社土壌環境リサーチャーズ
・所在地：千葉県千葉市緑区おゆみ野5-44-3
・代表者：代表取締役社長 藤澤 寛生
・事業内容：環境計量証明業等（土壌・地下水汚染に係る分析等）
・資本金：3,000万円
・設立：2018年5月
・ホームページ：https://geo-er.co.jp/
配信元企業：株式会社環境管理センター
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352586/images/bodyimage1】
土壌環境リサーチャーズは、当社と株式会社フィールド・パートナーズの合弁にて設立された、土壌・地下水分析に特化した分析機関です。
環境分析は、普段の生活の中では目にする機会が少ない仕事ですが、地域の環境を守るうえで重要な役割を担っています。
「発見たんけん千葉県 わくわくお仕事しらべ隊」は、地元企業の仕事を紹介する小学生向けキャリア教育の副教材です。子どもたちが身近な仕事を知り、将来の夢や目標について考えるきっかけづくりを目的として発行されており、千葉市内の公立小学校108校の小学6年生を対象に、9,000部が無償配布されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352586/images/bodyimage2】
本教材への協賛を通じて、児童の皆さんが環境に関わる仕事を身近に感じ、自らの将来の夢や進路について考える一助となることを願っております。
【発行概要】
・仕様：A4版 フルカラー
・発行部数：9,000部
・発行：株式会社地域新聞社
【株式会社環境管理センター 概要】
・名称：株式会社環境管理センター
・所在地：東京都八王子市散田町3-7-23
・代表者：代表取締役社長 水落 憲吾
・事業内容：環境調査・分析、環境コンサルティング、アグリ事業開発等
・資本金：8億8,539万円
・設立：1971年7月
・ホームページ：https://www.kankyo-kanri.co.jp/
【株式会社土壌環境リサーチャーズ 概要】
・名称：株式会社土壌環境リサーチャーズ
・所在地：千葉県千葉市緑区おゆみ野5-44-3
・代表者：代表取締役社長 藤澤 寛生
・事業内容：環境計量証明業等（土壌・地下水汚染に係る分析等）
・資本金：3,000万円
・設立：2018年5月
・ホームページ：https://geo-er.co.jp/
配信元企業：株式会社環境管理センター
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