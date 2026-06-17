石油・ガス業界、8兆3,260億ドル規模の市場全体でテクノロジー主導の事業運営とエネルギー転換戦略により成長モデルを再構築

石油・ガス業界、8兆3,260億ドル規模の市場全体でテクノロジー主導の事業運営とエネルギー転換戦略により成長モデルを再構築