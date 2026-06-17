ロックウェル・オートメーション、製造業DXの機会創出に焦点を当てた年次イベント「ROKLive Japan 2026」を7月8日に開催
コスト低減・立上げ短縮・現場課題の解決を加速、実践事例と最新技術が一堂に集結
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352527/images/bodyimage1】
産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル･オートメーションの日本法人、ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：矢田 智巳、以下「ロックウェル･オートメーション」) は、2026年7月8日 (水) に東京都港区の赤坂インターシティコンファレンスにて、年次イベント「ROKLive Japan 2026」を開催します。
現在の市場環境においては、中長期的な理想像や将来ビジョンへの投資に加え、コスト削減や立ち上げ期間の短縮など、短期・中期で明確な経済効果をもたらす施策への関心が一層高まっています。こうした変化を踏まえ、ROKLive Japan では、従来の将来志向のビジョン提示にとどまらず、「現実的かつ喫緊の経営課題にどう応えるか」という観点から、より実践的で即効性のある価値をご紹介します。
■ ROKLive Japanについて
ROKLive Japanは、ロックウェル・オートメーションが主催する国内最大級のユーザ向けイベントであり、製造業におけるDX推進の最前線を共有する場として毎年開催しています。個々の製品機能の紹介にとどまらず、ユーザ課題に対するDX戦略や導入事例、現場での活用ノウハウを中心に構成し、来場者が自社に持ち帰り実行できる知見を提供します。本年は特に、「今すぐ成果を出す製造改革」に重点を置き、以下3つの軸で構成しています。
● いかに短期的な操業コストの最適化を実現できるのか
● いかに新規工場や生産ラインの立ち上げを迅速化できるのか
● 現場や経営が直面する課題に対して、どのように「今すぐ効く」打ち手を提供できるのか
■ プログラム
当日は、製造業DXを多角的に捉えるプログラムを通じて、戦略から実装までの一貫した視点を提供します。
プログラムの詳細は公式サイト (*1) にて公開しています。
基調講演：有識者や業界リーダが登壇し、製造業DXの最新潮流と競争優位を確立する攻防双方の戦略を提示
ユーザ講演：DXを実際に推進する企業が、導入背景や成果、現場での課題と克服プロセスを共有
パートナ／当社セッション：OTとITの融合がもたらす機会と課題に焦点を当て、先進技術やソリューションを紹介
製品・ソリューション展示：実機およびデジタルソリューションの動態展示により、導入後の活用イメージを可視化
懇親会：来場者・講演者・パートナ間の交流を促進
(*1) https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/events/roklive-japan-2026.html
■ 開催概要
イベント名：ROKLive Japan 2026
日時：2026年7月8日 (水) 10:00～19:00 (途中入退場自由)
会場：赤坂インターシティコンファレンス (東京都港区赤坂1-8-1) (*2)
参加費：無料 (事前登録制)
参加登録：参加をご希望の方はウェブサイト (*3) にて事前登録をお願いします。
対象：製造部門･生産管理･生産技術･品質保証･DX推進･IT推進･業務改革部門の経営者、部門長、担当者の皆様
主催： ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社
(*2) https://aicc.tokyo/access/
(*3) https://events.rockwellautomation.com/profile/214568
■ 代表コメント
ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社 代表取締役社長 矢田智巳
「ROKLive Japanでは、『今このタイミングで導入する意義』および『導入を先送りすることによるリスク』を直感的にご理解いただけます。同時に、ロックウェル オートメーションの強みである、ハードウェア・ソフトウェア・情報層が連動する統合的なアプローチを、重要な価値としてご紹介します。単一製品ではなく、複数のソリューションが連携することで実運用に耐えうる成果が生まれる、その本質を具体的に実感いただける機会です。急速に変化する市場環境の中で、『いま顧客にとって最も意味のある選択肢とは何か』、その答えを共に考え、次の一歩へと繋げるきっかけがここにあります。ROKLive Japanが、新たな可能性に出会う場となることを願っています。」
■ 報道関係者へのご案内
取材をご希望の報道関係者の皆様は、企業名、媒体名、お名前、ご連絡先をご明記の上、ロックウェル･オートメーション広報 (rockwellautomation-pr@actioinc.jp) までご連絡ください。
ロックウェル･オートメーションについて
ロックウェル･オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、2025年度末現在約26,000名の社員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com/ja-jp
＜イベントに関するお問い合わせ先＞
イベント事務局 竹田 美香子
E-mail: mtakeda@rockwellautomation.com
配信元企業：ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352527/images/bodyimage1】
産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル･オートメーションの日本法人、ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：矢田 智巳、以下「ロックウェル･オートメーション」) は、2026年7月8日 (水) に東京都港区の赤坂インターシティコンファレンスにて、年次イベント「ROKLive Japan 2026」を開催します。
現在の市場環境においては、中長期的な理想像や将来ビジョンへの投資に加え、コスト削減や立ち上げ期間の短縮など、短期・中期で明確な経済効果をもたらす施策への関心が一層高まっています。こうした変化を踏まえ、ROKLive Japan では、従来の将来志向のビジョン提示にとどまらず、「現実的かつ喫緊の経営課題にどう応えるか」という観点から、より実践的で即効性のある価値をご紹介します。
■ ROKLive Japanについて
ROKLive Japanは、ロックウェル・オートメーションが主催する国内最大級のユーザ向けイベントであり、製造業におけるDX推進の最前線を共有する場として毎年開催しています。個々の製品機能の紹介にとどまらず、ユーザ課題に対するDX戦略や導入事例、現場での活用ノウハウを中心に構成し、来場者が自社に持ち帰り実行できる知見を提供します。本年は特に、「今すぐ成果を出す製造改革」に重点を置き、以下3つの軸で構成しています。
● いかに短期的な操業コストの最適化を実現できるのか
● いかに新規工場や生産ラインの立ち上げを迅速化できるのか
● 現場や経営が直面する課題に対して、どのように「今すぐ効く」打ち手を提供できるのか
■ プログラム
当日は、製造業DXを多角的に捉えるプログラムを通じて、戦略から実装までの一貫した視点を提供します。
プログラムの詳細は公式サイト (*1) にて公開しています。
基調講演：有識者や業界リーダが登壇し、製造業DXの最新潮流と競争優位を確立する攻防双方の戦略を提示
ユーザ講演：DXを実際に推進する企業が、導入背景や成果、現場での課題と克服プロセスを共有
パートナ／当社セッション：OTとITの融合がもたらす機会と課題に焦点を当て、先進技術やソリューションを紹介
製品・ソリューション展示：実機およびデジタルソリューションの動態展示により、導入後の活用イメージを可視化
懇親会：来場者・講演者・パートナ間の交流を促進
(*1) https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/events/roklive-japan-2026.html
■ 開催概要
イベント名：ROKLive Japan 2026
日時：2026年7月8日 (水) 10:00～19:00 (途中入退場自由)
会場：赤坂インターシティコンファレンス (東京都港区赤坂1-8-1) (*2)
参加費：無料 (事前登録制)
参加登録：参加をご希望の方はウェブサイト (*3) にて事前登録をお願いします。
対象：製造部門･生産管理･生産技術･品質保証･DX推進･IT推進･業務改革部門の経営者、部門長、担当者の皆様
主催： ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社
(*2) https://aicc.tokyo/access/
(*3) https://events.rockwellautomation.com/profile/214568
■ 代表コメント
ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社 代表取締役社長 矢田智巳
「ROKLive Japanでは、『今このタイミングで導入する意義』および『導入を先送りすることによるリスク』を直感的にご理解いただけます。同時に、ロックウェル オートメーションの強みである、ハードウェア・ソフトウェア・情報層が連動する統合的なアプローチを、重要な価値としてご紹介します。単一製品ではなく、複数のソリューションが連携することで実運用に耐えうる成果が生まれる、その本質を具体的に実感いただける機会です。急速に変化する市場環境の中で、『いま顧客にとって最も意味のある選択肢とは何か』、その答えを共に考え、次の一歩へと繋げるきっかけがここにあります。ROKLive Japanが、新たな可能性に出会う場となることを願っています。」
■ 報道関係者へのご案内
取材をご希望の報道関係者の皆様は、企業名、媒体名、お名前、ご連絡先をご明記の上、ロックウェル･オートメーション広報 (rockwellautomation-pr@actioinc.jp) までご連絡ください。
ロックウェル･オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、2025年度末現在約26,000名の社員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com/ja-jp
＜イベントに関するお問い合わせ先＞
イベント事務局 竹田 美香子
E-mail: mtakeda@rockwellautomation.com
配信元企業：ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社
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