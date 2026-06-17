積み重ね式エネルギー貯蔵装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（最大容量20キロワット以下、20～30キロワット、30～40キロワット、40キロワット以上）・分析レポートを発表
2026年6月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「積み重ね式エネルギー貯蔵装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、積み重ね式エネルギー貯蔵装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
積み重ね式エネルギー貯蔵装置市場は、2024年に3億3000万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には4億4800万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は4.5％と見込まれており、再生可能エネルギーの普及や分散型電源需要の拡大を背景に安定した成長が期待されています。
積み重ね式エネルギー貯蔵装置は、複数の蓄電モジュールを積み重ねて構成するモジュール式蓄電設備です。利用者は必要に応じてモジュール数を追加できるため、柔軟な容量拡張が可能となっています。
主な用途は住宅用電力供給や産業用電力管理であり、電気料金の最適化や太陽光発電などの再生可能エネルギーの蓄電・活用を支援する役割を担っています。従来の固定容量型装置と比較して拡張性が高く、導入時の初期投資を抑えながら将来的な需要増加にも対応できる点が大きな特徴です。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、再生可能エネルギーの導入拡大です。太陽光発電や風力発電は発電量が天候に左右されるため、余剰電力を蓄電し必要な時に利用するエネルギー貯蔵装置の重要性が高まっています。
また、電力料金の上昇や電力供給の安定化に対する関心の高まりも市場拡大を後押ししています。家庭や事業者は電力コスト削減や停電対策を目的として蓄電設備の導入を進めています。
さらに、脱炭素政策やエネルギー自立への取り組みも市場成長の重要な要因となっています。各国政府による再生可能エネルギー支援策や省エネルギー政策が市場発展を促進しています。
市場では高エネルギー密度化、安全性向上、長寿命化、管理装置の高度化などが主要な技術開発テーマとなっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、最大容量20キロワット以下、20～30キロワット、30～40キロワット、40キロワット以上の4つに分類されています。
20キロワット未満の製品は一般家庭向けを中心に利用されており、太陽光発電との組み合わせによる自家消費用途で需要が拡大しています。
20～30キロワットおよび30～40キロワットの製品は集合住宅や小規模事業所向けとして利用されています。
40キロワット超の製品は大型住宅や商業施設など電力需要の大きい用途向けに採用されており、より高度なエネルギー管理を実現しています。
用途別では、一般住宅、集合住宅、別荘、その他用途に分類されています。
一般住宅分野は市場の中心を占めており、太陽光発電との連携需要が高まっています。集合住宅では共有設備や共同利用装置向け需要が存在しています。別荘市場では非常用電源や独立型電源としての活用が進んでいます。
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競争環境
市場には蓄電池メーカーやエネルギーソリューション企業が多数参入しており、製品性能や安全性を中心とした競争が展開されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「積み重ね式エネルギー貯蔵装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、積み重ね式エネルギー貯蔵装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
積み重ね式エネルギー貯蔵装置市場は、2024年に3億3000万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には4億4800万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は4.5％と見込まれており、再生可能エネルギーの普及や分散型電源需要の拡大を背景に安定した成長が期待されています。
積み重ね式エネルギー貯蔵装置は、複数の蓄電モジュールを積み重ねて構成するモジュール式蓄電設備です。利用者は必要に応じてモジュール数を追加できるため、柔軟な容量拡張が可能となっています。
主な用途は住宅用電力供給や産業用電力管理であり、電気料金の最適化や太陽光発電などの再生可能エネルギーの蓄電・活用を支援する役割を担っています。従来の固定容量型装置と比較して拡張性が高く、導入時の初期投資を抑えながら将来的な需要増加にも対応できる点が大きな特徴です。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、再生可能エネルギーの導入拡大です。太陽光発電や風力発電は発電量が天候に左右されるため、余剰電力を蓄電し必要な時に利用するエネルギー貯蔵装置の重要性が高まっています。
また、電力料金の上昇や電力供給の安定化に対する関心の高まりも市場拡大を後押ししています。家庭や事業者は電力コスト削減や停電対策を目的として蓄電設備の導入を進めています。
さらに、脱炭素政策やエネルギー自立への取り組みも市場成長の重要な要因となっています。各国政府による再生可能エネルギー支援策や省エネルギー政策が市場発展を促進しています。
市場では高エネルギー密度化、安全性向上、長寿命化、管理装置の高度化などが主要な技術開発テーマとなっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、最大容量20キロワット以下、20～30キロワット、30～40キロワット、40キロワット以上の4つに分類されています。
20キロワット未満の製品は一般家庭向けを中心に利用されており、太陽光発電との組み合わせによる自家消費用途で需要が拡大しています。
20～30キロワットおよび30～40キロワットの製品は集合住宅や小規模事業所向けとして利用されています。
40キロワット超の製品は大型住宅や商業施設など電力需要の大きい用途向けに採用されており、より高度なエネルギー管理を実現しています。
用途別では、一般住宅、集合住宅、別荘、その他用途に分類されています。
一般住宅分野は市場の中心を占めており、太陽光発電との連携需要が高まっています。集合住宅では共有設備や共同利用装置向け需要が存在しています。別荘市場では非常用電源や独立型電源としての活用が進んでいます。
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競争環境
市場には蓄電池メーカーやエネルギーソリューション企業が多数参入しており、製品性能や安全性を中心とした競争が展開されています。