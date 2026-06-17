株式会社サンクユー、BtoB-ECの改修費用が膨らみ続ける原因を解説｜毎年の追加開発から抜け出すための視点とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351780/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC運用企業に向けて、改修費用が毎年増え続ける原因と改善の考え方を整理したコラム『BtoB-ECの「改修費用」が毎年膨らむ会社に共通する構造問題｜改修サイクルを断ち切る視点』を公開しました。
■ なぜ改修費用は毎年増え続けるのか
BtoB-ECを運用している企業の中には、
・毎年改修予算が増えている
・機能追加が止まらない
・システムが複雑化している
・保守費用も上がり続けている
といった課題を抱えるケースがあります。
問題は改修そのものではなく、「改修が発生し続ける構造」にある場合が少なくありません。
■ 改修費用が膨らむ会社の共通点
本コラムでは、改修費用が増え続ける企業の特徴として、
・場当たり的な機能追加を繰り返す
・業務ルールが整理されていない
・例外対応をシステム化し続ける
・将来の拡張を考慮せず設計している
といった構造的な問題を挙げています。
結果として、機能を追加するたびに影響範囲が広がり、改修コストが上昇していきます。
■ 「機能追加＝改善」とは限らない
現場からの要望をそのまま実装し続けると、
・画面が複雑になる
・運用ルールが増える
・保守性が低下する
といった問題が発生します。
コラムでは、機能を増やすことよりも、業務そのものを整理する視点が重要であると解説しています。
■ 改修サイクルを断ち切るための考え方
改修費用を抑えるためには、
・業務の標準化
・要件の優先順位付け
・拡張性を考慮した設計
・運用ルールの整理
が重要です。
特にBtoB-ECでは、短期的な要望対応ではなく、中長期視点での設計が将来コストを大きく左右します。
■ コラムはこちら
BtoB-ECの「改修費用」が毎年膨らむ会社に共通する構造問題｜改修サイクルを断ち切る視点
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-endless-revision/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、単なる機能追加ではなく、改修が増え続ける根本原因の整理から支援しています。
・業務整理／要件定義
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・拡張性を考慮した設計
・既存システムの改善提案
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・毎年改修費用が増えている
・追加開発が止まらない
・システムが複雑になってきた
・保守コストを抑えたい
・長く使えるBtoB-ECを構築したい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC運用企業に向けて、改修費用が毎年増え続ける原因と改善の考え方を整理したコラム『BtoB-ECの「改修費用」が毎年膨らむ会社に共通する構造問題｜改修サイクルを断ち切る視点』を公開しました。
■ なぜ改修費用は毎年増え続けるのか
BtoB-ECを運用している企業の中には、
・毎年改修予算が増えている
・機能追加が止まらない
・システムが複雑化している
・保守費用も上がり続けている
といった課題を抱えるケースがあります。
問題は改修そのものではなく、「改修が発生し続ける構造」にある場合が少なくありません。
■ 改修費用が膨らむ会社の共通点
本コラムでは、改修費用が増え続ける企業の特徴として、
・場当たり的な機能追加を繰り返す
・業務ルールが整理されていない
・例外対応をシステム化し続ける
・将来の拡張を考慮せず設計している
といった構造的な問題を挙げています。
結果として、機能を追加するたびに影響範囲が広がり、改修コストが上昇していきます。
■ 「機能追加＝改善」とは限らない
現場からの要望をそのまま実装し続けると、
・画面が複雑になる
・運用ルールが増える
・保守性が低下する
といった問題が発生します。
コラムでは、機能を増やすことよりも、業務そのものを整理する視点が重要であると解説しています。
■ 改修サイクルを断ち切るための考え方
改修費用を抑えるためには、
・業務の標準化
・要件の優先順位付け
・拡張性を考慮した設計
・運用ルールの整理
が重要です。
特にBtoB-ECでは、短期的な要望対応ではなく、中長期視点での設計が将来コストを大きく左右します。
■ コラムはこちら
BtoB-ECの「改修費用」が毎年膨らむ会社に共通する構造問題｜改修サイクルを断ち切る視点
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-endless-revision/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、単なる機能追加ではなく、改修が増え続ける根本原因の整理から支援しています。
・業務整理／要件定義
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・拡張性を考慮した設計
・既存システムの改善提案
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・毎年改修費用が増えている
・追加開発が止まらない
・システムが複雑になってきた
・保守コストを抑えたい
・長く使えるBtoB-ECを構築したい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
プレスリリース詳細へ