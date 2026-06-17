『AIって難しそう』 初心者でも学べる生成AIオンライン学習講座 初心者にもわかりやすく解説。スマートフォンやパソコンから、いつでもどこでも学習できる。 個人のスキルアップや企業の人材育成を支援します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352647/images/bodyimage1】
2026年6月より、生成AI オンライン学習講座の販売を開始。
学生・主婦・会社員・シニアまで。スマホやパソコンで学べる生成AI講座を全国へ展開
ChatGPT、Gemini、Copilotなどの生成AIを学べるオンライン講座の提供を開始しました。
本サービスは、学生の学習支援、主婦の情報収集や家事効率化、会社員の業務改善、シニア世代のデジタル活用など、幅広い世代を対象としています。
スマートフォンやパソコンがあれば、いつでもどこでも学習可能。初心者にもわかりやすい動画形式で、生成AIの基本から実践的な活用方法まで学べます。
AI活用がますます広がる中、誰もが気軽に学べる環境を提供し、AI時代に必要なスキル習得を支援してまいります。
サービスサイト
AI学習：https://aigakushu.site/
Instant AI学習：https://instant.aigakushu.online/
DX研修：https://dxkenshu.jp/
オンライン学習：https://online.instantgakushu.jp/
その他、資格サイト
資格試験 https://online.instantgakushu.jp/
DX・生成AI人材育成を加速
「AI学習」「DX研修」など4つのオンライン学習サービスを展開
ChatGPT・Gemini・Copilotを活用した実践型eラーニングを提供
企業のDX推進および生成AI活用人材の育成を目的として、オンライン学習サービス「AI学習」「Instant学習」「DX研修」など複数のeラーニングプラットフォームの提供を強化いたします。
近年、企業におけるDX推進や生成AI活用の重要性が高まる一方で、「何から学べばよいかわからない」「社員教育に時間を確保できない」といった課題が増えています。
当社では、このような課題を解決するため、初心者から管理職まで幅広く学べるオンライン学習コンテンツを提供しています。ChatGPT、Google Gemini、Microsoft Copilotなどの生成AIツールの活用方法をはじめ、DX推進、情報セキュリティ、IT基礎知識、業務効率化など、実務に直結する講座を多数ラインアップしています。
お問い合わせ先
データネットワークサービス事業部（ブリーザーズ合同会社）
TEL 03-6824-4994
E-mail：otoiawase@thedatanetworks.net
東京都渋谷区渋谷3-1-9 ヤザワビル4階
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配信元企業：ブリーザーズ合同会社
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学生・主婦・会社員・シニアまで。スマホやパソコンで学べる生成AI講座を全国へ展開
ChatGPT、Gemini、Copilotなどの生成AIを学べるオンライン講座の提供を開始しました。
本サービスは、学生の学習支援、主婦の情報収集や家事効率化、会社員の業務改善、シニア世代のデジタル活用など、幅広い世代を対象としています。
スマートフォンやパソコンがあれば、いつでもどこでも学習可能。初心者にもわかりやすい動画形式で、生成AIの基本から実践的な活用方法まで学べます。
AI活用がますます広がる中、誰もが気軽に学べる環境を提供し、AI時代に必要なスキル習得を支援してまいります。
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Instant AI学習：https://instant.aigakushu.online/
DX研修：https://dxkenshu.jp/
オンライン学習：https://online.instantgakushu.jp/
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近年、企業におけるDX推進や生成AI活用の重要性が高まる一方で、「何から学べばよいかわからない」「社員教育に時間を確保できない」といった課題が増えています。
当社では、このような課題を解決するため、初心者から管理職まで幅広く学べるオンライン学習コンテンツを提供しています。ChatGPT、Google Gemini、Microsoft Copilotなどの生成AIツールの活用方法をはじめ、DX推進、情報セキュリティ、IT基礎知識、業務効率化など、実務に直結する講座を多数ラインアップしています。
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