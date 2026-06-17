大阪 SNS運用 会社をお探しの経営者へ--キングプロテアのSNS運用代行が大阪エリアで本格始動
～～～TikTok・Instagram累計1,500本以上の制作実績を誇るZ世代クリエイターチームが、大阪の店舗ビジネスの集客課題をまるごと解決～～～
大阪 SNS運用 会社の選択肢として、札幌発のSNS運用代行専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）が2026年5月より大阪エリアへの本格対応を開始した。累計動画制作1,500本超・26アカウント同時運用のZ世代クリエイターチームが、TikTok・Instagramを起点とした集客の設計から実行まで丸ごと担う。大阪の店舗ビジネス経営者が抱える「SNSをやりたいが手が回らない」「投稿してみたが伸びない」という課題に、データと現場経験で正面から応える。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350955/images/bodyimage1】
大阪 SNS運用 会社を選ぶ前に知っておくべき現状--なぜ今、動画起点の集客が不可欠なのか
大阪の店舗ビジネス経営者がSNS集客において直面している壁は、全国の中小企業が抱える課題と共通している。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、中小企業のデジタルマーケティング実施率はいまだ30%台に留まっており、残り約70%の事業者がSNSや動画を活用できていない状況が続いている。
特にTikTok・Instagramのショート動画は、2024年以降の消費者行動において「発見・検討・来店」の起点として機能するプラットフォームへと急速に進化した。Meta社の2025年レポートでは、Instagramリールを閲覧したユーザーの約44%が「投稿を見た後に何らかのアクション（検索・プロフィール訪問・問い合わせ等）を起こした」と報告されており、動画を活用しない店舗は「そもそも発見される機会」そのものを失いつつある。
キングプロテアがこれまで支援してきた26アカウントの運用データからも同様の傾向が確認されている。新規アカウントを立ち上げ、月10本以上のショート動画を投稿し始めた店舗では、開始後3～6ヶ月以内にフォロワー数と予約・来店件数の両方に顕著な変化が現れるケースが多い。大阪のような競合が多く情報過多な市場だからこそ、「動画という目を引くフォーマット」で継続的に発信し続けることが、他店との差別化に直結する。
ショート動画の運用を「やってみたが続かなかった」という経営者が少なくない理由は明確だ。動画の企画・台本作成・撮影・編集・投稿・分析という一連のプロセスは、本業を抱えた経営者やスタッフが片手間でこなせるほど軽いタスクではない。キングプロテアは、このプロセス全体をZ世代のTikTokネイティブクリエイターチームが丸ごと引き受けることで、大阪の経営者が本業に集中しながらSNS集客を回し続けられる仕組みを提供する。
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大阪 SNS運用 会社としてキングプロテアが選ばれる理由--1,500本超の実績と26アカウント同時運用から生まれる再現性
キングプロテアが大阪の経営者から選ばれる根拠は、数字が語っている。累計動画制作本数1,500本以上・現在同時進行で運用中のアカウント数26件--この規模の実戦データは、業種ごとの「伸びるフォーマット」と「避けるべき型」を精度高く特定することを可能にしている。
代表的な実績を見ると、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）では384,000再生、株式会社CAICA様では328,000再生、株式会社マーズデザイン様では88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様では76,000再生を達成している。再生数だけでなく、ビジネス成果に直結した事例も豊富だ。手結整体院では公式LINEとショート動画を組み合わせた施策により、支援開始1ヶ月目で前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を実現。宿泊事業会社ではMeta広告のターゲティングとクリエイティブPDCAにより、前代理店のCPA8～12万円を2万円まで改善し、同じ広告費で売上5倍を達成した。
これらの成果を生み出しているのは、TikTokをリアルに使いこなすZ世代中心のクリエイターチームだ。アルゴリズムの変化・ユーザーの視聴行動・伸びやすいテーマ設計を「肌感」で理解しているメンバーが、企画から投稿・分析改善まで一気通貫で担う。外注や再委託を挟まないインハウス体制だからこそ、スピードと品質が両立する。
また、PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpressなど大手メディア56～68社への掲載実績は、キングプロテアが「信頼できる専門会社」として外部から評価されている証左でもある。大阪の経営者が「実績のある会社に任せたい」と考えたとき、この第三者メディアによる評価は安心の根拠になる。
さらに、通常のSNS運用代行ラインナップに加え、夜職特化プラン（TikTokライブ支援・ライバー育成含む）も並行提供している。キャバ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等の店舗オーナー、またはキャスト・ホスト個人のアカウント育成まで、業種特性を深く理解したチームが対応できる点は、他の一般的な運用代行会社との大きな違いだ。
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大阪 SNS運用 会社としてキングプロテアが選ばれる理由--1,500本超の実績と26アカウント同時運用から生まれる再現性
キングプロテアが大阪の経営者から選ばれる根拠は、数字が語っている。累計動画制作本数1,500本以上・現在同時進行で運用中のアカウント数26件--この規模の実戦データは、業種ごとの「伸びるフォーマット」と「避けるべき型」を精度高く特定することを可能にしている。
代表的な実績を見ると、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）では384,000再生、株式会社CAICA様では328,000再生、株式会社マーズデザイン様では88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様では76,000再生を達成している。再生数だけでなく、ビジネス成果に直結した事例も豊富だ。手結整体院では公式LINEとショート動画を組み合わせた施策により、支援開始1ヶ月目で前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を実現。宿泊事業会社ではMeta広告のターゲティングとクリエイティブPDCAにより、前代理店のCPA8～12万円を2万円まで改善し、同じ広告費で売上5倍を達成した。
これらの成果を生み出しているのは、TikTokをリアルに使いこなすZ世代中心のクリエイターチームだ。アルゴリズムの変化・ユーザーの視聴行動・伸びやすいテーマ設計を「肌感」で理解しているメンバーが、企画から投稿・分析改善まで一気通貫で担う。外注や再委託を挟まないインハウス体制だからこそ、スピードと品質が両立する。
また、PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpressなど大手メディア56～68社への掲載実績は、キングプロテアが「信頼できる専門会社」として外部から評価されている証左でもある。大阪の経営者が「実績のある会社に任せたい」と考えたとき、この第三者メディアによる評価は安心の根拠になる。
さらに、通常のSNS運用代行ラインナップに加え、夜職特化プラン（TikTokライブ支援・ライバー育成含む）も並行提供している。キャバ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等の店舗オーナー、またはキャスト・ホスト個人のアカウント育成まで、業種特性を深く理解したチームが対応できる点は、他の一般的な運用代行会社との大きな違いだ。
大阪 SNS運用 会社を選ぶ際によくある失敗--「安さ」で選んで3ヶ月で解約するパターンと回避策
大阪でSNS運用代行会社を探す経営者が最も陥りやすい失敗は、「月額の安さだけで選ぶ」ことだ。SNS運用代行の市場には月額数万円の格安サービスから数十万円の上位プランまで幅広い選択肢が存在するが、低価格帯のサービスにはいくつかの共通した落とし穴がある。
まず「投稿本数が少ない」問題だ。TikTok・Instagramのアルゴリズムは継続的かつ高頻度の投稿を評価する設計になっており、月3～4本程度の投稿では「アカウントが育つ前に予算を使い切る」状態になりやすい。キングプロテアが標準として設計しているショート動画月10本以上というラインは、プラットフォームの推奨アクティビティ水準に合わせた数字だ。
次に「編集のクオリティが低い」問題がある。テロップ・音源・カット割りなどのショート動画特有の編集技術は、短期間で習得できるスキルではない。視聴者が最初の2～3秒でスクロールを止めるかどうかを決めるほど、動画の「つかみ」は精密に設計される必要がある。制作本数が多いチームほど、このノウハウが体系化されている。
さらに「担当者がプラットフォームをリアルに使っていない」問題も深刻だ。TikTokのアルゴリズムは頻繁に変化し、昨年通用していた型が今年は伸びないことも珍しくない。キングプロテアのZ世代クリエイターは自らが日常的にTikTok・Instagramを使うユーザーであり、最新のトレンドと変化を実感として捉えている。マニュアルを読んで対応する会社と、リアルユーザーとして肌で感じながら対応する会社では、実績に大きな差が生まれる。
大阪でSNS運用代行を選ぶ際のチェックポイントとして以下を参考にしてほしい。
・月間投稿本数が10本以上確保されているか（ショート動画）
・企画・台本・撮影・編集・投稿・分析が一気通貫で提供されているか
・担当クリエイターがプラットフォームをリアルに使いこなしているか
・業種別の実績データ（再生数・フォロワー増加・売上連動）を開示しているか
・最低契約期間が明記されており、追加費用が発生しない料金体系か
・撮影のために現場に来てもらえるか（遠隔のみか）
キングプロテアはこれらすべての項目に対応しており、大阪エリアへの撮影同行にも順次対応を拡大していく予定だ。
大阪 SNS運用 会社のよくある質問--費用・契約期間・対応業種を一挙回答
大阪の経営者からSNS運用代行に関してよく寄せられる質問と、キングプロテアの回答をまとめた。
【Q1：大阪でSNS運用代行を依頼するといくらかかるのか？】
キングプロテアの料金体系は以下の3プランを軸に構成されている。
・キャストプラン（月額88,000円）：月4本投稿、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援
・店舗SNS運用プラン（月額177,000円）：ショート動画月8本投稿、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用
・法人SNS運用プラン（月額198,000円）：ショート動画月10本投稿、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用
大阪の運用代行会社の平均相場と比較しての位置づけは、「制作本数・サービス範囲・実績」を総合すると、コストパフォーマンスに優れた設計といえる。詳細は個別ヒアリングのうえ最適なプランをご案内する。
【Q2：最低契約期間はあるのか？】
最低契約期間は6ヶ月を推奨している。理由は明確で、SNS運用は「種を蒔いてから芽が出るまでの期間」が存在するからだ。アカウントの育成・アルゴリズムへの適応・コンテンツの改善サイクルを回すには最低3～6ヶ月のデータが必要であり、短期間で解約しても効果の判断すらできない。6ヶ月を一つの区切りとして成果を可視化し、継続・プラン変更・拡大の判断を行う流れを推奨する。
【Q3：大阪のどの業種に対応しているか？】
飲食店・美容サロン・小売店・クリニック・整体院・宿泊業など、店舗型ビジネス全般に対応している。BtoC比率の高い業種を中心に、社長・スタッフの「人」が出る発信と相性が良い。加えて、夜職特化プラン（キャバ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等）も並行提供しており、他のSNS運用代行会社が対応を敬遠しがちな業種にも専用プランで応える。
【Q4：札幌の会社が大阪の店舗に対応できるのか？】
コンテンツの企画・台本・編集・投稿・分析はリモートで完結できるプロセスだ。撮影については、大阪エリアへの出張対応を順次拡大中であり、また現地での素材収集フロー（スタッフへの撮影ディレクション等）を活用したハイブリッド運用も設計可能だ。詳細はお問い合わせにて個別に対応する。
【Q5：まず相談だけしたいのだが、費用はかかるか？】
初回相談・ヒアリングは無料で対応している。大阪の経営者が「SNSをどう使えばいいかわからない」「今の状況を見てほしい」という段階から相談できる。問い合わせフォーム（https://kingprotea.jp/contact/）またはメール（info@kingprotea.jp）から気軽に連絡してほしい。
サービス概要
・サービス名: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）
・提供会社: 株式会社キングプロテア
・対応エリア: 大阪・全国（リモート対応可）
・主な対応業種: 飲食・美容・クリニック・整体院・宿泊業・小売店・夜職特化プランあり
・料金例: キャストプラン 月額88,000円／店舗SNS運用プラン 月額177,000円／法人SNS運用プラン 月額198,000円（税込表記は個別確認）
・推奨最低契約期間: 3ヶ月
・お問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メールアドレス: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok／Instagram／YouTubeショート 他）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築・運用、MEO・SEO対策、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress ほか累計56～68社
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
大阪 SNS運用 会社の選択肢として、札幌発のSNS運用代行専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）が2026年5月より大阪エリアへの本格対応を開始した。累計動画制作1,500本超・26アカウント同時運用のZ世代クリエイターチームが、TikTok・Instagramを起点とした集客の設計から実行まで丸ごと担う。大阪の店舗ビジネス経営者が抱える「SNSをやりたいが手が回らない」「投稿してみたが伸びない」という課題に、データと現場経験で正面から応える。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350955/images/bodyimage1】
大阪 SNS運用 会社を選ぶ前に知っておくべき現状--なぜ今、動画起点の集客が不可欠なのか
大阪の店舗ビジネス経営者がSNS集客において直面している壁は、全国の中小企業が抱える課題と共通している。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、中小企業のデジタルマーケティング実施率はいまだ30%台に留まっており、残り約70%の事業者がSNSや動画を活用できていない状況が続いている。
特にTikTok・Instagramのショート動画は、2024年以降の消費者行動において「発見・検討・来店」の起点として機能するプラットフォームへと急速に進化した。Meta社の2025年レポートでは、Instagramリールを閲覧したユーザーの約44%が「投稿を見た後に何らかのアクション（検索・プロフィール訪問・問い合わせ等）を起こした」と報告されており、動画を活用しない店舗は「そもそも発見される機会」そのものを失いつつある。
キングプロテアがこれまで支援してきた26アカウントの運用データからも同様の傾向が確認されている。新規アカウントを立ち上げ、月10本以上のショート動画を投稿し始めた店舗では、開始後3～6ヶ月以内にフォロワー数と予約・来店件数の両方に顕著な変化が現れるケースが多い。大阪のような競合が多く情報過多な市場だからこそ、「動画という目を引くフォーマット」で継続的に発信し続けることが、他店との差別化に直結する。
ショート動画の運用を「やってみたが続かなかった」という経営者が少なくない理由は明確だ。動画の企画・台本作成・撮影・編集・投稿・分析という一連のプロセスは、本業を抱えた経営者やスタッフが片手間でこなせるほど軽いタスクではない。キングプロテアは、このプロセス全体をZ世代のTikTokネイティブクリエイターチームが丸ごと引き受けることで、大阪の経営者が本業に集中しながらSNS集客を回し続けられる仕組みを提供する。
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大阪 SNS運用 会社としてキングプロテアが選ばれる理由--1,500本超の実績と26アカウント同時運用から生まれる再現性
キングプロテアが大阪の経営者から選ばれる根拠は、数字が語っている。累計動画制作本数1,500本以上・現在同時進行で運用中のアカウント数26件--この規模の実戦データは、業種ごとの「伸びるフォーマット」と「避けるべき型」を精度高く特定することを可能にしている。
代表的な実績を見ると、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）では384,000再生、株式会社CAICA様では328,000再生、株式会社マーズデザイン様では88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様では76,000再生を達成している。再生数だけでなく、ビジネス成果に直結した事例も豊富だ。手結整体院では公式LINEとショート動画を組み合わせた施策により、支援開始1ヶ月目で前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を実現。宿泊事業会社ではMeta広告のターゲティングとクリエイティブPDCAにより、前代理店のCPA8～12万円を2万円まで改善し、同じ広告費で売上5倍を達成した。
これらの成果を生み出しているのは、TikTokをリアルに使いこなすZ世代中心のクリエイターチームだ。アルゴリズムの変化・ユーザーの視聴行動・伸びやすいテーマ設計を「肌感」で理解しているメンバーが、企画から投稿・分析改善まで一気通貫で担う。外注や再委託を挟まないインハウス体制だからこそ、スピードと品質が両立する。
また、PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpressなど大手メディア56～68社への掲載実績は、キングプロテアが「信頼できる専門会社」として外部から評価されている証左でもある。大阪の経営者が「実績のある会社に任せたい」と考えたとき、この第三者メディアによる評価は安心の根拠になる。
さらに、通常のSNS運用代行ラインナップに加え、夜職特化プラン（TikTokライブ支援・ライバー育成含む）も並行提供している。キャバ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等の店舗オーナー、またはキャスト・ホスト個人のアカウント育成まで、業種特性を深く理解したチームが対応できる点は、他の一般的な運用代行会社との大きな違いだ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350955/images/bodyimage3】
大阪 SNS運用 会社としてキングプロテアが選ばれる理由--1,500本超の実績と26アカウント同時運用から生まれる再現性
キングプロテアが大阪の経営者から選ばれる根拠は、数字が語っている。累計動画制作本数1,500本以上・現在同時進行で運用中のアカウント数26件--この規模の実戦データは、業種ごとの「伸びるフォーマット」と「避けるべき型」を精度高く特定することを可能にしている。
代表的な実績を見ると、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）では384,000再生、株式会社CAICA様では328,000再生、株式会社マーズデザイン様では88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様では76,000再生を達成している。再生数だけでなく、ビジネス成果に直結した事例も豊富だ。手結整体院では公式LINEとショート動画を組み合わせた施策により、支援開始1ヶ月目で前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を実現。宿泊事業会社ではMeta広告のターゲティングとクリエイティブPDCAにより、前代理店のCPA8～12万円を2万円まで改善し、同じ広告費で売上5倍を達成した。
これらの成果を生み出しているのは、TikTokをリアルに使いこなすZ世代中心のクリエイターチームだ。アルゴリズムの変化・ユーザーの視聴行動・伸びやすいテーマ設計を「肌感」で理解しているメンバーが、企画から投稿・分析改善まで一気通貫で担う。外注や再委託を挟まないインハウス体制だからこそ、スピードと品質が両立する。
また、PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpressなど大手メディア56～68社への掲載実績は、キングプロテアが「信頼できる専門会社」として外部から評価されている証左でもある。大阪の経営者が「実績のある会社に任せたい」と考えたとき、この第三者メディアによる評価は安心の根拠になる。
さらに、通常のSNS運用代行ラインナップに加え、夜職特化プラン（TikTokライブ支援・ライバー育成含む）も並行提供している。キャバ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等の店舗オーナー、またはキャスト・ホスト個人のアカウント育成まで、業種特性を深く理解したチームが対応できる点は、他の一般的な運用代行会社との大きな違いだ。
大阪 SNS運用 会社を選ぶ際によくある失敗--「安さ」で選んで3ヶ月で解約するパターンと回避策
大阪でSNS運用代行会社を探す経営者が最も陥りやすい失敗は、「月額の安さだけで選ぶ」ことだ。SNS運用代行の市場には月額数万円の格安サービスから数十万円の上位プランまで幅広い選択肢が存在するが、低価格帯のサービスにはいくつかの共通した落とし穴がある。
まず「投稿本数が少ない」問題だ。TikTok・Instagramのアルゴリズムは継続的かつ高頻度の投稿を評価する設計になっており、月3～4本程度の投稿では「アカウントが育つ前に予算を使い切る」状態になりやすい。キングプロテアが標準として設計しているショート動画月10本以上というラインは、プラットフォームの推奨アクティビティ水準に合わせた数字だ。
次に「編集のクオリティが低い」問題がある。テロップ・音源・カット割りなどのショート動画特有の編集技術は、短期間で習得できるスキルではない。視聴者が最初の2～3秒でスクロールを止めるかどうかを決めるほど、動画の「つかみ」は精密に設計される必要がある。制作本数が多いチームほど、このノウハウが体系化されている。
さらに「担当者がプラットフォームをリアルに使っていない」問題も深刻だ。TikTokのアルゴリズムは頻繁に変化し、昨年通用していた型が今年は伸びないことも珍しくない。キングプロテアのZ世代クリエイターは自らが日常的にTikTok・Instagramを使うユーザーであり、最新のトレンドと変化を実感として捉えている。マニュアルを読んで対応する会社と、リアルユーザーとして肌で感じながら対応する会社では、実績に大きな差が生まれる。
大阪でSNS運用代行を選ぶ際のチェックポイントとして以下を参考にしてほしい。
・月間投稿本数が10本以上確保されているか（ショート動画）
・企画・台本・撮影・編集・投稿・分析が一気通貫で提供されているか
・担当クリエイターがプラットフォームをリアルに使いこなしているか
・業種別の実績データ（再生数・フォロワー増加・売上連動）を開示しているか
・最低契約期間が明記されており、追加費用が発生しない料金体系か
・撮影のために現場に来てもらえるか（遠隔のみか）
キングプロテアはこれらすべての項目に対応しており、大阪エリアへの撮影同行にも順次対応を拡大していく予定だ。
大阪 SNS運用 会社のよくある質問--費用・契約期間・対応業種を一挙回答
大阪の経営者からSNS運用代行に関してよく寄せられる質問と、キングプロテアの回答をまとめた。
【Q1：大阪でSNS運用代行を依頼するといくらかかるのか？】
キングプロテアの料金体系は以下の3プランを軸に構成されている。
・キャストプラン（月額88,000円）：月4本投稿、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援
・店舗SNS運用プラン（月額177,000円）：ショート動画月8本投稿、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用
・法人SNS運用プラン（月額198,000円）：ショート動画月10本投稿、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用
大阪の運用代行会社の平均相場と比較しての位置づけは、「制作本数・サービス範囲・実績」を総合すると、コストパフォーマンスに優れた設計といえる。詳細は個別ヒアリングのうえ最適なプランをご案内する。
【Q2：最低契約期間はあるのか？】
最低契約期間は6ヶ月を推奨している。理由は明確で、SNS運用は「種を蒔いてから芽が出るまでの期間」が存在するからだ。アカウントの育成・アルゴリズムへの適応・コンテンツの改善サイクルを回すには最低3～6ヶ月のデータが必要であり、短期間で解約しても効果の判断すらできない。6ヶ月を一つの区切りとして成果を可視化し、継続・プラン変更・拡大の判断を行う流れを推奨する。
【Q3：大阪のどの業種に対応しているか？】
飲食店・美容サロン・小売店・クリニック・整体院・宿泊業など、店舗型ビジネス全般に対応している。BtoC比率の高い業種を中心に、社長・スタッフの「人」が出る発信と相性が良い。加えて、夜職特化プラン（キャバ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等）も並行提供しており、他のSNS運用代行会社が対応を敬遠しがちな業種にも専用プランで応える。
【Q4：札幌の会社が大阪の店舗に対応できるのか？】
コンテンツの企画・台本・編集・投稿・分析はリモートで完結できるプロセスだ。撮影については、大阪エリアへの出張対応を順次拡大中であり、また現地での素材収集フロー（スタッフへの撮影ディレクション等）を活用したハイブリッド運用も設計可能だ。詳細はお問い合わせにて個別に対応する。
【Q5：まず相談だけしたいのだが、費用はかかるか？】
初回相談・ヒアリングは無料で対応している。大阪の経営者が「SNSをどう使えばいいかわからない」「今の状況を見てほしい」という段階から相談できる。問い合わせフォーム（https://kingprotea.jp/contact/）またはメール（info@kingprotea.jp）から気軽に連絡してほしい。
・サービス名: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）
・提供会社: 株式会社キングプロテア
・対応エリア: 大阪・全国（リモート対応可）
・主な対応業種: 飲食・美容・クリニック・整体院・宿泊業・小売店・夜職特化プランあり
・料金例: キャストプラン 月額88,000円／店舗SNS運用プラン 月額177,000円／法人SNS運用プラン 月額198,000円（税込表記は個別確認）
・推奨最低契約期間: 3ヶ月
・お問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メールアドレス: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok／Instagram／YouTubeショート 他）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築・運用、MEO・SEO対策、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress ほか累計56～68社
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
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