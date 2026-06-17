気象学用大気質送信機グローバル市場予測2026-2032：業界再編の兆候を捉える 主要企業シェア・新規参入リスク分析
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352661/images/bodyimage1】
気候変動対策の国際的機運が高まり、大気質監視の重要性はかつてないほど増しています。世界保健機関（WHO）の大気質ガイドライン改定や、欧州連合（EU）の欧州グリーンディールに基づく厳格な排出規制、さらには米国環境保護庁（EPA）による大気質監視システムの統一基準策定など、世界各国・地域で大気環境データの高精度・高頻度観測へのニーズが急速に拡大しています。こうした状況下、気象観測と大気質監視の両機能を高度に融合させた「気象学用大気質送信機」市場が、新たな成長フェーズを迎えています。
このたび、世界の先端産業市場を専門に分析するGlobal Info Research（所在地：東京都中央区）は、業界関係者必携の最新調査レポート 「気象学用大気質送信機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表しました。本レポートは、気象学用大気質送信機市場の動向を多角的に掘り下げ、単なるデータ集約に留まらない実践的なビジネスインサイトを提供いたします。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254414/air-quality-transmitter-for-meteorology
本調査レポートでは、気象学用大気質送信機の世界市場について、売上高、販売数量、価格推移、主要企業のシェア状況など、定量データを中心に包括的に分析。2021年から2032年に至る長期予測に加え、成長が著しいアジア太平洋地域や、環境規制が一段と厳格化する北米・欧州市場の地域別トレンドを詳細に整理しています。また、世界気象機関（WMO）のGAWプログラムやコペルニクス大気監視サービス（CAMS）などの国際的な大気質監視ネットワークの拡充が市場に与える影響など、業界構造を変革するマクロ要因も定性的に分析。読者の皆様が不確実性の高い経営環境下でも戦略的な意思決定を行えるよう、エビデンスベースの情報を提供いたします。
主要企業の市場シェアと競争環境の徹底分析
世界の気象学用大気質送信機市場は、Vaisala、Campbell Scientific、Environnement SA、Teledyne API、Thermo Fisher Scientific、Handan Yunnong Intelligent Agricultural Technology、Delta OHMといったグローバルリーダー企業群によって牽引されています。当レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアの変動はもちろん、近年のM&A戦略や新興国メーカーの台頭など、競争環境の最新動向を詳細にランキング形式で明らかにしています。特に、大気質監視分野で長年の実績を持つ欧米企業と、アジア市場でシェアを拡大する新興メーカーの競争構図は、本レポートの重要な分析ポイントです。
多様化する監視ニーズに対応：製品別・用途別市場セグメンテーション
気象学用大気質送信機市場は、製品タイプ別にSingle-parameter Transmitter（単項目型）とMulti-parameter Transmitter（多項目型）に大別されます。近年では、複数の大気質パラメータ（PM2.5、NOx、SO?、O?、COなど）を同時計測可能な多項目型製品の需要が急増しており、市場成長の主要ドライバーとなっています。用途別には、Meteorological Monitoring（気象観測）、Air Pollution Monitoring（大気汚染監視）、Industrial Emissions Monitoring（産業排出監視）、Disaster Management（防災管理）の4セグメントに分類され、特に産業排出監視分野では、世界の主要国で強化される排出規制に対応するため、高精度・高耐久性の送信機導入が加速しています。
気候変動対策の国際的機運が高まり、大気質監視の重要性はかつてないほど増しています。世界保健機関（WHO）の大気質ガイドライン改定や、欧州連合（EU）の欧州グリーンディールに基づく厳格な排出規制、さらには米国環境保護庁（EPA）による大気質監視システムの統一基準策定など、世界各国・地域で大気環境データの高精度・高頻度観測へのニーズが急速に拡大しています。こうした状況下、気象観測と大気質監視の両機能を高度に融合させた「気象学用大気質送信機」市場が、新たな成長フェーズを迎えています。
このたび、世界の先端産業市場を専門に分析するGlobal Info Research（所在地：東京都中央区）は、業界関係者必携の最新調査レポート 「気象学用大気質送信機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表しました。本レポートは、気象学用大気質送信機市場の動向を多角的に掘り下げ、単なるデータ集約に留まらない実践的なビジネスインサイトを提供いたします。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254414/air-quality-transmitter-for-meteorology
本調査レポートでは、気象学用大気質送信機の世界市場について、売上高、販売数量、価格推移、主要企業のシェア状況など、定量データを中心に包括的に分析。2021年から2032年に至る長期予測に加え、成長が著しいアジア太平洋地域や、環境規制が一段と厳格化する北米・欧州市場の地域別トレンドを詳細に整理しています。また、世界気象機関（WMO）のGAWプログラムやコペルニクス大気監視サービス（CAMS）などの国際的な大気質監視ネットワークの拡充が市場に与える影響など、業界構造を変革するマクロ要因も定性的に分析。読者の皆様が不確実性の高い経営環境下でも戦略的な意思決定を行えるよう、エビデンスベースの情報を提供いたします。
主要企業の市場シェアと競争環境の徹底分析
世界の気象学用大気質送信機市場は、Vaisala、Campbell Scientific、Environnement SA、Teledyne API、Thermo Fisher Scientific、Handan Yunnong Intelligent Agricultural Technology、Delta OHMといったグローバルリーダー企業群によって牽引されています。当レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアの変動はもちろん、近年のM&A戦略や新興国メーカーの台頭など、競争環境の最新動向を詳細にランキング形式で明らかにしています。特に、大気質監視分野で長年の実績を持つ欧米企業と、アジア市場でシェアを拡大する新興メーカーの競争構図は、本レポートの重要な分析ポイントです。
多様化する監視ニーズに対応：製品別・用途別市場セグメンテーション
気象学用大気質送信機市場は、製品タイプ別にSingle-parameter Transmitter（単項目型）とMulti-parameter Transmitter（多項目型）に大別されます。近年では、複数の大気質パラメータ（PM2.5、NOx、SO?、O?、COなど）を同時計測可能な多項目型製品の需要が急増しており、市場成長の主要ドライバーとなっています。用途別には、Meteorological Monitoring（気象観測）、Air Pollution Monitoring（大気汚染監視）、Industrial Emissions Monitoring（産業排出監視）、Disaster Management（防災管理）の4セグメントに分類され、特に産業排出監視分野では、世界の主要国で強化される排出規制に対応するため、高精度・高耐久性の送信機導入が加速しています。