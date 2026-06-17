「Web3市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMordor Intelligence（モードーインテリジェンス）の英文調査報告書「Web3市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年-Web3 - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」の販売を2026年6月17日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMordor Intelligenceの日本の正規代理店です。
Web3市場規模は、2025年の34億7,000万米ドル、2026年の49億7,000万米ドルから、2031年には299億7,000万米ドルに成長し、2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は43.21%に達するとMordor Intelligenceでは予測しています。
この急速な成長は、ブロックチェーンが概念実証段階から基幹企業システムへと移行したこと、G20諸国における規制枠組みの強化、そして開発者ツールの成熟化を反映しています。機関投資家は、リアルタイム決済、トークン化された資産、デジタルIDなどにブロックチェーンを導入し、試験的な予算から主流のIT予算へと支出を拡大させています。コスト効率の高いレイヤー2ネットワークは重要な障壁を取り除き、ゼロ知識証明はプライバシー保護型のユースケースを可能にしています。ベンチャー投資は依然として堅調ですが、既存テクノロジー企業による買収は、プラットフォームが開発者の忠誠心を確保しようと競い合う中で、統合が進んでいることを示しています。
レポートの主要ポイント
●ブロックチェーンレイヤー別に見ると、レイヤー1プロトコルは2025年にWeb3市場の76.45%のシェアを占め、レイヤー3アーキテクチャは2031年まで年平均成長率（CAGR）46.40%で成長すると予測されています。
●アプリケーション別に見ると、仮想通貨決済および取引所は2025年にWeb3市場の65.05%を占め、分散型金融（DF）は2031年まで年平均成長率44.00%で成長すると予測されています。
●エンドユーザー業界別に見ると、銀行、金融サービス、保険業界は2025年にWeb3市場の37.85%のシェアを占めると予測されています。 eコマースと小売業は、2031年まで年平均成長率（CAGR）45.00%で最も速い成長が見込まれています。
●展開モデル別に見ると、パブリックなパーミッションレスチェーンは2025年時点でWeb3市場規模の83.55%を占めていましたが、コンソーシアム型およびハイブリッド型チェーンは予測期間中に年平均成長率45.20%で拡大すると予測されています。
●地域別に見ると、北米が2025年時点で収益シェア39.05%で首位を占め、アジア太平洋地域は2031年まで年平均成長率45.90%で成長すると予測されています。
本レポートで取り上げている企業一覧：
Binance Holdings Ltd、Coinbase Global Inc、ConsenSys Software Inc、Polygon Labs Ltd、Chainlink Labs Ltd、Amazon Web Services Inc、QuickNodeAlchemy Insights Inc、Biconomy Ltd、Moralis AB、Helium Foundation Inc、Ripple Labs Inc、Kraken Digital Asset Exchange、OKX FinTech Co、 Ltd、Animoca Brands Corp、 Ltd、Solana Foundation Ltd、Circle Internet Financial LLCDapper Labs Inc、Immutable Pty Ltd、
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352664/images/bodyimage1】
レポート概要
Web3市場レポート：ブロックチェーンレイヤー（レイヤー1、レイヤー2、レイヤー3）、アプリケーション（暗号通貨決済・交換、分散型金融など）、エンドユーザー産業（金融サービス、Eコマース・小売、メディア・エンターテイメント・スポーツなど）、展開モデル（パブリック/パーミッションレスチェーン、プライベート/パーミッションドチェーンなど）、および地域別。
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Web3市場規模は、2025年の34億7,000万米ドル、2026年の49億7,000万米ドルから、2031年には299億7,000万米ドルに成長し、2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は43.21%に達するとMordor Intelligenceでは予測しています。
この急速な成長は、ブロックチェーンが概念実証段階から基幹企業システムへと移行したこと、G20諸国における規制枠組みの強化、そして開発者ツールの成熟化を反映しています。機関投資家は、リアルタイム決済、トークン化された資産、デジタルIDなどにブロックチェーンを導入し、試験的な予算から主流のIT予算へと支出を拡大させています。コスト効率の高いレイヤー2ネットワークは重要な障壁を取り除き、ゼロ知識証明はプライバシー保護型のユースケースを可能にしています。ベンチャー投資は依然として堅調ですが、既存テクノロジー企業による買収は、プラットフォームが開発者の忠誠心を確保しようと競い合う中で、統合が進んでいることを示しています。
レポートの主要ポイント
●ブロックチェーンレイヤー別に見ると、レイヤー1プロトコルは2025年にWeb3市場の76.45%のシェアを占め、レイヤー3アーキテクチャは2031年まで年平均成長率（CAGR）46.40%で成長すると予測されています。
●アプリケーション別に見ると、仮想通貨決済および取引所は2025年にWeb3市場の65.05%を占め、分散型金融（DF）は2031年まで年平均成長率44.00%で成長すると予測されています。
●エンドユーザー業界別に見ると、銀行、金融サービス、保険業界は2025年にWeb3市場の37.85%のシェアを占めると予測されています。 eコマースと小売業は、2031年まで年平均成長率（CAGR）45.00%で最も速い成長が見込まれています。
●展開モデル別に見ると、パブリックなパーミッションレスチェーンは2025年時点でWeb3市場規模の83.55%を占めていましたが、コンソーシアム型およびハイブリッド型チェーンは予測期間中に年平均成長率45.20%で拡大すると予測されています。
●地域別に見ると、北米が2025年時点で収益シェア39.05%で首位を占め、アジア太平洋地域は2031年まで年平均成長率45.90%で成長すると予測されています。
本レポートで取り上げている企業一覧：
Binance Holdings Ltd、Coinbase Global Inc、ConsenSys Software Inc、Polygon Labs Ltd、Chainlink Labs Ltd、Amazon Web Services Inc、QuickNodeAlchemy Insights Inc、Biconomy Ltd、Moralis AB、Helium Foundation Inc、Ripple Labs Inc、Kraken Digital Asset Exchange、OKX FinTech Co、 Ltd、Animoca Brands Corp、 Ltd、Solana Foundation Ltd、Circle Internet Financial LLCDapper Labs Inc、Immutable Pty Ltd、
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352664/images/bodyimage1】
レポート概要
Web3市場レポート：ブロックチェーンレイヤー（レイヤー1、レイヤー2、レイヤー3）、アプリケーション（暗号通貨決済・交換、分散型金融など）、エンドユーザー産業（金融サービス、Eコマース・小売、メディア・エンターテイメント・スポーツなど）、展開モデル（パブリック/パーミッションレスチェーン、プライベート/パーミッションドチェーンなど）、および地域別。