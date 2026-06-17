【医薬品】他社牽制力ランキング2025 トップ3はROCHE、NOVARTIS、MERCK
株式会社パテント・リザルトは6月17日、「医薬品業界」の特許を対象に、2025年の特許審査過程において他社特許への拒絶理由として引用された特許件数を企業別に集計した「医薬品業界 他社牽制力ランキング2025」をまとめました。
この集計により、直近の技術開発において競合他社が権利化する上で、阻害要因となる先行技術を多数保有している先進的な企業が明らかになります。
集計の結果、2025年に最も引用された企業は、1位 F. HOFFMANN LA ROCHE（以下：ROCHE）、2位 NOVARTIS、3位 MERCKとなりました。また大塚製薬は日本企業として唯一、10位以内にランクインしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352638/images/bodyimage1】
1位 ROCHEの最も引用された特許は「吸湿性高分子マトリックスを用いて安定化したアトルバスタチン含有錠剤」に関する技術で、興和の計4件の審査過程で引用されています。このほかには「画像解析システムと機械学習を用いて、染色せずに組織試料の第二バイオマーカーを自動的に検出し、仮想染色画像で強調表示する方法」に関する技術が引用された件数の多い特許として挙げられ、AGILENT TECHNOLOGIES（US）などの計3件の拒絶理由として引用されています。
2025年にROCHEの特許による影響を受けた企業としてはAMGEN（US）、GENENTECH（US）、SIEMENS HEALTHCARE（DE）などが挙げられます。
2位 NOVARTISの最も引用された特許は「アルギニン-ＨＣｌ・ヒスチジン・ポリソルベートを含む高濃縮抗体製剤により、低粘度・低濁度で皮下投与が可能な液体製剤」に関する技術で、MEDIMMUNE（SE）などの計5件の審査過程で引用されています。このほか「キメラ抗原受容体を使用する癌の処置」に関する技術が引用された件数の多い特許として挙げられ、BIOGEN（US）などの計4件の拒絶理由として引用されています。2025年にNOVARTISの特許による影響を受けた企業としては、STANFORD UNIVERSITY（US）、AMGENなどが挙げられます。
3位 MERCKの最も引用された特許は「腫瘍内でのTGFβ抑制とPD L1阻害を同時に実現する治療薬」に関する技術で、VIVASOR（US）などの計6件の審査過程において拒絶理由として引用されています。
2025年に、MERCKの特許により影響を受けた件数が最も多い企業は半導体エネルギー研究所で、次いで旭化成となっています。
4位 BAYERは「電気エネルギーを用いた不要植物の防除」、5位 PFIZERは「ｐＨ依存性の抗原結合を有する抗体」が、最も引用された特許として挙げられます。
＊＊＊
■ランキングの集計対象
日本特許庁に特許出願され、2025年12月までに公開されたすべての特許のうち、2025年1月から12月末までの期間に拒絶理由（拒絶理由通知または拒絶査定）として引用された特許を抽出。
本ランキングでは、権利移転を反映した集計を行っています。2026年5月末時点で権利を保有している企業の名義でランキングしているため、出願時と企業名が異なる可能性があります。
業種は総務省の日本標準産業分類を参考に分類しています。
■医薬品業界 他社牽制力ランキング2025 データ販売
納品物：以下のデータを収録したエクセルファイル
１）ランキングトップ50社
医薬品業界の被引用件数上位50社のランキング
２）被引用件数上位100件のリスト
医薬品業界の被引用件数上位100件及び引用先の特許との対応を掲載
価格：50,000円（税抜）
お申し込みは下記URLをご参照ください。
https://www.patentresult.co.jp/ranking/fcit/2025/fcitmed.html
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社パテント・リザルト 事業本部 営業グループ
ホームページURL：https://www.patentresult.co.jp/
メールアドレス：info@patentresult.co.jp
■会社概要
社名：株式会社パテント・リザルト
住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田2-19-3 お茶の水木村ビル7階
配信元企業：株式会社パテント・リザルト
この集計により、直近の技術開発において競合他社が権利化する上で、阻害要因となる先行技術を多数保有している先進的な企業が明らかになります。
集計の結果、2025年に最も引用された企業は、1位 F. HOFFMANN LA ROCHE（以下：ROCHE）、2位 NOVARTIS、3位 MERCKとなりました。また大塚製薬は日本企業として唯一、10位以内にランクインしています。
1位 ROCHEの最も引用された特許は「吸湿性高分子マトリックスを用いて安定化したアトルバスタチン含有錠剤」に関する技術で、興和の計4件の審査過程で引用されています。このほかには「画像解析システムと機械学習を用いて、染色せずに組織試料の第二バイオマーカーを自動的に検出し、仮想染色画像で強調表示する方法」に関する技術が引用された件数の多い特許として挙げられ、AGILENT TECHNOLOGIES（US）などの計3件の拒絶理由として引用されています。
2025年にROCHEの特許による影響を受けた企業としてはAMGEN（US）、GENENTECH（US）、SIEMENS HEALTHCARE（DE）などが挙げられます。
2位 NOVARTISの最も引用された特許は「アルギニン-ＨＣｌ・ヒスチジン・ポリソルベートを含む高濃縮抗体製剤により、低粘度・低濁度で皮下投与が可能な液体製剤」に関する技術で、MEDIMMUNE（SE）などの計5件の審査過程で引用されています。このほか「キメラ抗原受容体を使用する癌の処置」に関する技術が引用された件数の多い特許として挙げられ、BIOGEN（US）などの計4件の拒絶理由として引用されています。2025年にNOVARTISの特許による影響を受けた企業としては、STANFORD UNIVERSITY（US）、AMGENなどが挙げられます。
3位 MERCKの最も引用された特許は「腫瘍内でのTGFβ抑制とPD L1阻害を同時に実現する治療薬」に関する技術で、VIVASOR（US）などの計6件の審査過程において拒絶理由として引用されています。
2025年に、MERCKの特許により影響を受けた件数が最も多い企業は半導体エネルギー研究所で、次いで旭化成となっています。
4位 BAYERは「電気エネルギーを用いた不要植物の防除」、5位 PFIZERは「ｐＨ依存性の抗原結合を有する抗体」が、最も引用された特許として挙げられます。
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■ランキングの集計対象
日本特許庁に特許出願され、2025年12月までに公開されたすべての特許のうち、2025年1月から12月末までの期間に拒絶理由（拒絶理由通知または拒絶査定）として引用された特許を抽出。
本ランキングでは、権利移転を反映した集計を行っています。2026年5月末時点で権利を保有している企業の名義でランキングしているため、出願時と企業名が異なる可能性があります。
業種は総務省の日本標準産業分類を参考に分類しています。
■医薬品業界 他社牽制力ランキング2025 データ販売
納品物：以下のデータを収録したエクセルファイル
１）ランキングトップ50社
医薬品業界の被引用件数上位50社のランキング
２）被引用件数上位100件のリスト
医薬品業界の被引用件数上位100件及び引用先の特許との対応を掲載
価格：50,000円（税抜）
お申し込みは下記URLをご参照ください。
https://www.patentresult.co.jp/ranking/fcit/2025/fcitmed.html
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社パテント・リザルト 事業本部 営業グループ
ホームページURL：https://www.patentresult.co.jp/
メールアドレス：info@patentresult.co.jp
■会社概要
社名：株式会社パテント・リザルト
住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田2-19-3 お茶の水木村ビル7階
配信元企業：株式会社パテント・リザルト
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