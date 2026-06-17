株式会社 三越伊勢丹ホールディングス(本社：東京都新宿区、取締役 代表執行役社長 CEO：細谷 敏幸)の子会社である、株式会社 エムアイカード(本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：梅田 貴生、以下：エムアイカード)は、2026年6月17日より株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー(本社：東京都品川区、代表取締役：内田 隆、以下：RML)と協業し、オーナー経営者のお客さまの保険ニーズにお応えする取り組みを開始します。









■取り組みの背景・概要

三越伊勢丹グループでは、お一人おひとりのお客さまと長期的な関係性を築く「個客業」の考え方のもと、ライフステージや価値観に寄り添ったサービスの提供を推進してまいりました。

これまで、エムアイカードにおける保険サービスは、主に個人のお客さま向けを中心としてまいりましたが、当グループをご利用いただくオーナー経営者のお客さまにも保険サービスを通じた価値提供を実現するため、高い専門性と豊富なコンサルティング実績を有するRMLとの協業に至りました。

本取り組みにおいては、エムアイカードが培ってきた個客業の知見と、RMLによる高品質なセミナーおよび専門的なコンサルティング力を組み合わせることで、オーナー経営者のお客さまが抱える不安や課題に寄り添い、保険サービスの提供拡大につなげてまいります。









■今後の展望

エムアイカードは今後も、お客さまのライフステージや環境変化に応じた支援の拡充を図るとともに、WEALTH COORDINATE(※)との連携を通じて、金融・保険領域を含む資産・事業・人生設計を横断した価値提供の高度化を推進するとともに、法人・個人の両面から捉えたお客さまとの長期的な関係性の構築に取り組んでまいります。





(※)2025年10月より日本橋三越本店にて開始した、資産運用・資産防衛を中心に、長期的な資産形成を支援するサービスです。

URL： https://www2.micard.co.jp/mitous/wc.html









■株式会社リスクマネジメント・ラボラトリーについて

RMLは、高品質なセミナーおよび専門的なリスクマネジメント力を融合し、オーナー経営者のお客さまの「親族内への事業承継」を中心とした総合コンサルティングサービスを提供しています。





＜RMLの「3つの重点アプローチ」＞

1. 親族内承継の最適化と自社株・資産対策

円滑な承継の最大のカギとなる「自社株の分散防止」や「相続税・贈与税の軽減スキーム」を構築。後継者となるご親族への確実な財産・経営権の移転をサポートします。





2. 承継期(交代期)における経営リスクへの備え

先代から後継者への移行期に発生しやすい不測の事態や資金リスク、経営者保証の引き継ぎなどに備え、企業の持続可能性を守るための防衛策を講じます。





3. 現経営者のリタイアメントプランとご家族のライフプラン支援

事業を譲られた後の先代経営者さまのセカンドライフ、およびご家族全体の資産運用・管理をサポートし、ファミリー全体の長期的な安心を支えます。









WEALTH COORDINATEとの連携により、資産全体を俯瞰したコンサルティング提供を強化し、オーナー経営者のお客さまへの価値提供を一層深化させてまいります。









■株式会社 エムアイカード 会社概要

商号 ： 株式会社 エムアイカード

代表者 ： 代表取締役社長執行役員 梅田 貴生

所在地 ： 〒104-6212 東京都中央区晴海1丁目8番12号

設立 ： 1988年9月20日

事業内容： クレジットカード業、貸金業、損害保険代理業、

生命保険募集代理店、信託代理店業、金融商品仲介業、銀行代理業

URL ： https://www.micard.co.jp/









■株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 会社概要

商号 ： 株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

代表者 ： 代表取締役 内田 隆

所在地 ： 〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20 天王洲オーシャンスクエア5F

設立 ： 2000年8月

事業内容： 生命保険募集に関する業務、損害保険代理店業務、

金融商品仲介業務(関東財務局(金仲)7号)、

ファイナンシャルプランニング、資産計画の企画立案

URL ： https://www.rml.co.jp/risk-labo/