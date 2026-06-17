ウェス・アンダーソンによるキャンペーンビジュアル





リシュモンジャパン合同会社 モンブランは、2026年6月24日(水)にモンブラン 横浜高島屋店をオープンいたします。

モンブラン 横浜高島屋店は、横浜高島屋2階 インターナショナルブティックスに位置し、モンブランの豊かなヘリテージと現代的なデザインが融合した空間で、お客様をお迎えします。

筆記具、時計、レザーグッズ、アクセサリーの分野で卓越したクラフツマンシップとデザインを追求するラグジュアリーメゾン、モンブランの世界観をぜひご堪能ください。





モンブランが牽引する筆記の世界





オープンを記念し、バッグをご購入の先着20名様にはオリジナルレザータグを、また筆記具および税込40,000円以上のスモールレザーグッズをご購入の先着20名様にはオリジナルブックマークを進呈いたします。いずれもカリグラファーによる箔の名入れを承ります。(お渡しまでに3週間ほどいただきます)





オリジナルレザータグ(イメージ)

オリジナルブックマーク(イメージ)





さらに、1階正面玄関では、オープンから6月30日(火)まで、モンブランキオスクウォールを設置いたします。旅先からポストカードを送るような気持ちでお楽しみください。





旅先からポストカードを送る気持ちでキオスクをお楽しみください





ぜひこの機会に、モンブラン 横浜高島屋店へお立ち寄りください。









【モンブラン 横浜高島屋店 オープン】

オープン日：2026年6月24日(水)

所在地 ：〒220-8601 横浜市西区南幸1丁目6番31号 2階

インターナショナルブティックス

営業時間 ：午前10時～午後8時

TEL ：045-577-4939 ＜直通＞





※高島屋の高はハシゴダカです









【モンブランについて】

優れたクラフツマンシップとデザインの代名詞であるモンブランは、1906年に創業し、瞬く間に筆記文化に革命をもたらして以来、その革新性の境界線を押し広げて来ました。創意工夫とイマジネーションを原動力として、ラグジュアリーな筆記具や時計をはじめ、レザーグッズ、ニューテクノロジーやアクセサリーに至るまで、いずれのカテゴリーにおいても優れたクラフツマンシップの表現を進歩させています。大胆なアイデアとアルチザンのスキルから生み出されるラグジュアリーな‘ビジネスライフスタイルパートナー’を作るという、果てしない使命を反映したモンブランの白い星形のエンブレムは、パフォーマンス、品質、洗練されたスタイルの象徴となっています。世界に足跡(そくせき)を残そうとする人々をサポートするという継続的な取り組みの一環として、モンブランは世界中の教育プログラムへの協賛と、人々に潜在能力を最大限に発揮させることを目的としたイニシアチブを継続的に実施しています。

https://www.montblanc.com









【読者様お問い合わせ先】

モンブランお客様サポート

TEL： 0800-333-0102

URL： https://www.montblanc.com