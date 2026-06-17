凹凸を埋めて光で影を飛ばす！ひと塗りで小ジワをカバーする部分用下地 2026年8月20日(木)より数量限定発売『なめらか美肌ベース』
株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、気になる小ジワをひと塗りでカバーする部分用化粧下地『なめらか美肌ベース』を2026年8月20日(木)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。
『なめらか美肌ベース』は、目もと、口もと、眉間などの気になる小ジワに密着し、シワを隠す部分用化粧下地。微粒子スムースパウダー※1がシワの凹凸を埋めるようにカバーして、肌表面を整えます。同時に、パウダーの光拡散効果で影を飛ばしてシワをぼかし、つるんとなめらかな肌印象に仕上げます。
『なめらか美肌ベース』 2,640円(税込)
≪商品概要≫
商品名 ： なめらか美肌べース
容量・価格： 13g 2,640円(税込)
商品特長 ：
◎微粒子スムースパウダーがシワの凹凸を埋めてカバー。
◎レフ板効果で光を拡散し、シワを目立たせる影を飛ばして、透明フィルターをかけたような自然な仕上がり。
◎フィットゲル処方※2で肌にピタッと密着。ヨレずに美しさをキープします。
◎保湿成分アーチチョーク葉エキス、スクワラン配合で、メイクしながら潤いが続きます。
◎肌色を選ばないカラーレスタイプ。
◎気になる部分に直接少量ずつ伸ばせる、先端アプリケーター付き。
テクスチャー：肌にピタッと密着して美しさをキープ
使用方法：
全顔用の化粧下地で整えた後、少量を出し小ジワなど凹凸の気になる部分に伸ばします。その後、指で軽くたたくようになじませ、表面がサラッとしてからファンデーションをこすらず軽く押さえるように仕上げます。メイク直しの際にご使用の場合は、ヨレをスポンジなどでやさしくならしてからなじませます。
※なくなり次第、終了となります。
※1 ポリメチルシルセスキオキサン：ソフトフォーカス効果
※2 (ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー：ソフトフォーカス効果
ハーバーのミネラルカラー(無機顔料)
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