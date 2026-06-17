株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、気になる小ジワをひと塗りでカバーする部分用化粧下地『なめらか美肌ベース』を2026年8月20日(木)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。

『なめらか美肌ベース』は、目もと、口もと、眉間などの気になる小ジワに密着し、シワを隠す部分用化粧下地。微粒子スムースパウダー※1がシワの凹凸を埋めるようにカバーして、肌表面を整えます。同時に、パウダーの光拡散効果で影を飛ばしてシワをぼかし、つるんとなめらかな肌印象に仕上げます。





『なめらか美肌ベース』 2,640円(税込)





≪商品概要≫

商品名 ： なめらか美肌べース

容量・価格： 13g 2,640円(税込)

商品特長 ：

◎微粒子スムースパウダーがシワの凹凸を埋めてカバー。

◎レフ板効果で光を拡散し、シワを目立たせる影を飛ばして、透明フィルターをかけたような自然な仕上がり。

◎フィットゲル処方※2で肌にピタッと密着。ヨレずに美しさをキープします。

◎保湿成分アーチチョーク葉エキス、スクワラン配合で、メイクしながら潤いが続きます。

◎肌色を選ばないカラーレスタイプ。

◎気になる部分に直接少量ずつ伸ばせる、先端アプリケーター付き。





テクスチャー：肌にピタッと密着して美しさをキープ





使用方法：

全顔用の化粧下地で整えた後、少量を出し小ジワなど凹凸の気になる部分に伸ばします。その後、指で軽くたたくようになじませ、表面がサラッとしてからファンデーションをこすらず軽く押さえるように仕上げます。メイク直しの際にご使用の場合は、ヨレをスポンジなどでやさしくならしてからなじませます。





※なくなり次第、終了となります。





※1 ポリメチルシルセスキオキサン：ソフトフォーカス効果

※2 (ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー：ソフトフォーカス効果





ハーバーのミネラルカラー(無機顔料)





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