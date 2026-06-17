亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：髙木 政紀）は、『30g 超カリカリすぎるうす焼 Wチーズ＆ペッパー味』（以下：『超カリカリすぎるうす焼 Wチーズ＆ペッパー味』）を、6月22日（月）から全国のコンビニエンスストアにて発売します。

■カリカリカリカリ…、噛むたび心地良い、超カリカリ食感！

『超カリカリすぎるうす焼 Wチーズ＆ペッパー味』は、噛むたびに心地良い超カリカリ食感に特化したスナック感覚のうす焼です。うす焼は、スナックのように気軽に楽しめるお菓子として広がりを見せています。そこで、よりスナックらしい一度食べたらやめられない食感を目指し、米菓ならではのうす焼製法に新食感技術を掛け合わせたことにより、うす焼ならではの食べやすさと圧倒的なカリカリ食感を実現しました。また、薄くて小さなひと口サイズにすることで、スナックのように何枚でも食べやすく設計しました。

■まるで鉄板でチーズを焼いたような、あのカリカリ感を楽しめる

『超カリカリすぎるうす焼 Wチーズ＆ペッパー味』には、あえてカマンベールチーズとブルーチーズの2種類を使用しています。くせがなく食べやすいカマンベールチーズの味わいをベースに、アクセントとして独特のコクと風味を持つブルーチーズを加えることで、チーズのおいしさがより感じられます。また、ブラックペッパーが合わさることでピリ辛さがやみつきになる味わいに仕上げました。仕事終わりや夜のくつろぎ時間のお供に、ぜひお楽しみください。

【商品概要】

1. 商品名 30g 超カリカリすぎるうす焼 Wチーズ＆ペッパー味 2. 発売日 2026年6月22日（月） 3. 価格（税抜）/（税込） ノンプリントプライス（参考小売価格 128円前後 / 138円前後） 4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のコンビニエンスストア ※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。