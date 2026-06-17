ＪＡ全農兵庫・ＪＡ淡路日の出・ＪＡあわじ島は、兵庫県およびハウス食品株式会社と連携し、2026年7月1日から8月31日までの期間、淡路島たまねぎをテーマに、店頭販促、ＥＣ販売、公式Ｘキャンペーン、兵庫県の小中学校の栄養教諭向けの食育活動を連動して展開します。 ハウス食品株式会社との取組は、野菜を取り入れやすい"カレーライス"等を通じて、地産地消の推進と兵庫県産食材の消費拡大を図るもので、今回で3回目の共同実施となります。昨年度の夏に引き続き、「淡路島たまねぎ まるごとカレー」のレシピ提案および店頭販促を実施するほか、今年度は新たに、兵庫県の小中学校の栄養教諭向けに、県産食材の魅力を伝え、県産県消を推進する食育活動も実施します。家庭でカレーを調理する機会を通じて、地元食材に親しみ、調理して食べる楽しさを感じていただくきっかけづくりにつなげます。 「淡路島たまねぎ まるごとカレー」は、甘みややわらかさが特長の淡路島たまねぎを丸ごと1個盛り付けることで、見た目の楽しさとたまねぎの食感を楽しめるメニューです。期間中は、関西エリアのスーパーマーケットや兵庫県内のＪＡグループ直売所等で、レシピ提案や試食販売を通じて「淡路島たまねぎ まるごとカレー」を展開し、消費拡大を図ります。 さらに、ＪＡ全農兵庫が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」内のショップ「あつめて、兵庫。」では、7月下旬から「淡路島たまねぎ まるごとカレーを作ろうＢＯＸ」として、「淡路島たまねぎ」を含む淡路島産食材と、ハウス食品「X-BLEND CURRY（中辛）」のセットを数量限定で販売します。あわせて、同ショップ公式Ｘではプレゼントキャンペーンも実施します。

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取組概要

https://newscast.jp/attachments/Il1fVq2GUfWBaReubFS4.pdf

（１）「淡路島たまねぎ まるごとカレー」のレシピ

https://newscast.jp/attachments/ARNkWYsMPHljuWzCgk6K.pdf

（２）「淡路島たまねぎ」を使用した地産地消企画

実施期間：2026年7月1日～8月31日 展開内容：対象店舗のたまねぎ売り場等で、試食販売およびレシピ配布を実施 対象店舗：関西圏のスーパー・量販店等、JA淡路日の出 御食菜采館（洲本市）、美菜恋来屋（南あわじ市）ほか

（３）JAタウン「あつめて、兵庫。」でのセット販売

販売開始日：2026年7月下旬予定 ※規定数に達し次第終了 商品名：淡路島たまねぎ まるごとカレーを作ろうＢＯＸ セット内容（予定）： ・ハウス食品「X-BLEND CURRY（中辛）」1箱 ・淡路島たまねぎ ・淡路島産米 ・淡路牛切落し ・淡路島産野菜 ・「淡路島たまねぎ まるごとカレー」レシピ 販売価格：5,000円（税込・お客様送料負担なし） ショップURL：https://www.ja-town.com/shop/c/c5401/ ※詳細・販売開始日は決まり次第、ショップ内で案内

（４）JAタウン「あつめて、兵庫。」公式Ｘプレゼントキャンペーン

実施期間：2026年7月1日～7月14日 賞品内容：「淡路島たまねぎ」約10kg、ハウス食品「X-BLEND CURRY」甘口・中辛・辛口 各1箱、「淡路島たまねぎ まるごとカレー」レシピ アカウント：https://x.com/JA_zennohhyogo 当選人数：10名 応募方法：上記アカウントをフォローのうえ、7月1日投稿のキャンペーンポストをリポスト

（５）県産食材の魅力を伝え、県産県消を推進する食育活動の実施

兵庫県の小中学校の栄養教諭に、「淡路島たまねぎ」の特長や魅力を発信します。販売促進に加え、県産食材の魅力を食育の場にも広げる取り組みです。 実施日： ① 2026年7月30日 13:30～15:00 ② 2026年8月6日 16:00～16:30 場所：学校給食・食育支援センター（兵庫県加東市山国2007） 内容：兵庫県の小中学校の栄養教諭向けに、県内の産地概要や県産青果物の特長を紹介 ※（公財）兵庫県スポーツ協会が主催する食育関係者向け研修会において、ハウス食品株式会社、ＪＡグループ兵庫、兵庫県が連携し、県産食材を活用した食育を推進します。

「淡路島たまねぎ」は、たまねぎの産地として知られる兵庫県の淡路島で栽培されています。栽培の歴史は長く、約130年前に始まりました。現在も、水稲・たまねぎ・畜産を組み合わせた循環型農業が続けられており、南あわじ市は、日本農業遺産にも認定されています。淡路島たまねぎは、やわらかさと甘みが特長です。

（６）「淡路島たまねぎ」とは

【お問い合わせ窓口】 ＪＡ全農兵庫 企画広報課 土井 電話：０７８－３３３－６０３４ メール：zz_hg_support@zennoh.or.jp