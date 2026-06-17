全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、毎週土曜よる7時から放送中の「土曜洋画劇場」にて、6月20日（土）は『ミシシッピー・バーニング』を放送します。

1. 『ミシシッピー・バーニング』

6月の土曜洋画劇場は、人間の欲望と選択、思想が引き起こす「取り返しのつかない瞬間」を描いたサスペンス・ムービーを特集。最終週となる6月20日（土）は、差別と沈黙に覆われた社会を描く社会派サスペンス『ミシシッピー・バーニング』をお届けします。

ジーン・ハックマンの名演が光る、社会派サスペンス。 1960年代アメリカ南部で実際に起きた事件を基に、人種差別と暴力の闇に迫る。主演は『フレンチ・コネクション』『許されざる者』の名優ジーン・ハックマン。信念と荒々しさを併せ持つFBI捜査官を演じ、アカデミー賞主演男優賞にノミネートされた。共演には『プラトーン』のウィレム・デフォー。理想と正義を貫こうとする若手FBI捜査官を演じ、ハックマンと対照的な存在として物語に緊張感を与える。監督は『ミッドナイト・エクスプレス』のアラン・パーカー。アカデミー賞で撮影賞を受賞、作品賞ほか7部門ノミネートの重厚な一作。（英語・日本語字幕） 【ストーリー】1964 年ミシシッピー州の小さな町で3人の公民権運動家が姿を消した。徹底した人種差別のはびこる南部の町で捜査に乗り出すFBI捜査官、司法省からきたウォード（ウィレム・デフォー）とたたき上げのアンダーソン（ジーン・ハックマン）。彼らが事件の核心に迫るほど、焼き討ち、リンチ、殺人が続発する。ピンチをくぐり抜け、2人は真相に迫るのだが……！ 【スタッフ】監督：アラン・パーカー 【キャスト】ジーン・ハックマン、ウィレム・デフォー、フランシス・マクドーマンド、ブラッド・ドゥーリフ、R・リー・アーメイ ■コピーライト：© 1988 Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved.

2. 放送情報

「土曜洋画劇場」毎週土曜よる7時～ 6月20日（土）『ミシシッピー・バーニング』 ■『土曜洋画劇場』番組HP： https://www.twellv.co.jp/program/drama/doyou-youga/ ※6/27(土)は野球中継放送のため休止

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