SUZUKIのKATANA型ピザカッター「ピザカッターナ」が「タカシマヤ ゲートタワーモール」に登場！

株式会社フェイス（本社：石川県白山市、ブランド名：CAMSHOP.JP）は、2026年6月1日（月）から6月24日（水）まで、タカシマヤ ゲートタワーモール 7階 ローズテラスにて「CAMSHOP POP UP STORE」を期間限定開催いたします。 会場では、SUZUKIの正式ライセンスを取得したKATANA型ピザカッター「ピザカッターナ」を販売いたします。 「ピザカッターナ」は、SUZUKIを代表する名車「KATANA」をモチーフにしたユニークなキッチンアイテムです。前輪部分がピザカッターとして機能し、ピザを楽しくカットすることができます。 使用後は付属の専用スタンドにセットすることで、まるでガレージにKATANAを飾るかのようにディスプレイが可能。キッチンやダイニングのアクセントとしても存在感を放ちます。 単なるキッチングッズではなく、「いつでもKATANAと共にありたい」というライダーやファンの想いを形にした、実用性と造形美を兼ね備えたアイテムです。 カラーはシルバーとレッドの2色展開。 新たに登場したレッドカラーは、KATANAらしいシャープなデザインに鮮やかな存在感をプラス。メタリックな質感と深みのある赤色が、キッチンシーンをより印象的に演出します。 ご自宅用としてはもちろん、バイク好きの方やSUZUKIファンへのギフトとしてもおすすめです。 オンラインショップからもご購入いただけます。 商品紹介ページ： https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n

【開催概要】

イベント名： 『CAMSHOP』POP UP STORE 会場： タカシマヤ ゲートタワーモール 7階 ローズテラス 〒450-6001 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番3号 期間： 2026年6月1日（月）～6月24日（水） 【SUZUKI GSX1100S KATANAについて】 1980年代初頭に登場した「SUZUKI GSX1100S KATANA」は、その名の通り日本刀をモチーフにした鋭く美しいデザインと、卓越した走行性能で世界中のライダーを魅了しました。 直線的で無駄のないフォルム、切れ味のあるシルエットは、今なお多くのファンに語り継がれる伝説的なモデルです。 「ピザカッターナ」は、そんなKATANAのスピリットを日常に取り入れるために誕生しました。 イベント会場の他、公式サイトからもお買い求めいただけます。 オフィシャルサイト：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n

【商品詳細】 カッター：ステンレス 本体：ABS樹脂 品質表示：食器洗浄機、食器乾燥機、使用不可 【販売元】 販売元会社名 ：株式会社フェイス 所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38 お問い合わせ：076-287-6593 メール ：27@faith-jp.com 受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く) HP ：https://camshop.jp/ CAMSHOPメールマガジン https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043 ▼X https://twitter.com/camshop_byfaith ▼インスタグラム https://www.instagram.com/camshop_by_faith/ https://www.instagram.com/faithinc_norimono/ https://www.instagram.com/faithinc__fun/ ▼公式LINE https://lin.ee/35ZhpoPh 商品紹介ページ https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n