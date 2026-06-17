株式会社カンゼン（東京都千代田区）は、花まる学習会代表・高濱正伸の最新刊『AI時代の「伸びる子」の育て方』を2026年6月22日に刊行します。本書は、30年以上多くの家庭を見守った著者が、AI時代に必要な「見えないもの」をとらえる力を家庭で育む方法を伝授。

＜講演会で大人気！ 花まる学習会代表が秘訣を伝授＞

AIにはできない、人としての土台を“家庭”で築く ・相手の気持ちや言いたいことを理解する ・物事の本質や要点をつかむ ・解決策やアイデアを生み出す これからの時代に必要なのは、 学力を超えた「見えないもの」をとらえる力 その差こそ、“人生を生きる力”の差になる 時代の変化につれて、子育ての仕方も大きく変わってきています。 将来「メシが食える大人にするために」という信念のもと、30年以上多くのご家庭を見守ってきました。 「人が集まってくる魅力的な大人」になるために、AI時代にはどのような力を伸ばしていく必要があるのでしょうか。

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目次

１章 「試練よ来たれ」 寄り添うからこそ絆は強くなる ２章 「本気・没頭」を大切に 夢中になれる力を伸ばす ３章 「親が笑顔ならば子どもも笑顔」 家族で幸せを紡ぐ ４章 「君がいてくれて幸せ！」 自己肯定力を伸ばす ５章 「補助線を引く」 遊びから本質を見抜く力を引き出す

プロフィール

【著者】高濱正伸（たかはま・まさのぶ） 花まる学習会代表。1959年生まれ、熊本県人吉市出身。東京大学大学院農学系研究科修士課程修了。算数オリンピック委員会理事。 1993年「この国は自立できない大人を量産している」という問題意識から、「メシが食える大人に育てる」という理念のもと、「作文」「読書」「思考力」「野外体験」を主軸にすえた学習塾「花まる学習会」を設立。『考える力がつく算数脳パズル なぞぺー1』（草思社）『メシが食える大人になる! よのなかルールブック』（日本図書センター）『13歳のキミへ 中学生生活に自信がつくヒント35』（実務教育出版）『こどもお金ルール』『小学生の全教科の成績がアップ！ 国語の力は親で決まる』（カンゼン）など著書多数。監修として『算数嫌いな子が好きになる本』（カンゼン）など。

書誌情報

書名：『AI時代の”伸びる子”の育て方 『補助線を引ける』魅力的な大人になる』 ISBN：978-4-86255-811-4 著者：高濱正伸（花まる学習会 代表） ページ数：256P 判型：四六判 定価：1,980円（本体1,800円＋税） 発売日：2026年6月22日 出版社：カンゼン 商品URL：https://www.kanzen.jp/book/b10170914.html

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