国内外のタイル・石材・煉瓦を幅広く取り扱う総合ブランドメーカーの名古屋モザイク工業株式会社は、2026年6月11日(木)に「大阪ショールーム」をリニューアルオープンいたしました。

名古屋モザイク工業 大阪ショールーム RENEWAL OPEN

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=w76kZ7SQANo

タイルの新しい発見と提案がここに！discovery and suggestion! 2026年6月、｢TILURA」のシミュレーションブースを新設し、タイルの新たな可能性を発信する空間に生まれ変わりました。「TILURA」は、お客さまのご要望に合わせてタイルの種類、サイズ、加工方法を細やかにコーディネートし、完全カスタムメイドでご提案するセラミックファニチャーです。 リニューアルした大阪ショールームをぜひご体感ください。リニューアルオープン日｜2026年6月11日(木)所在地｜大阪府大阪市中央区備後町2丁目1-1 備後町野村ビル1F ※6月17日～19日はプロユーザー様を対象に新商品展示会を開催しております。

https://www.nagoya-mosaic.co.jp/showrooms/osaka.html

■ CERAMIC KITCHEN BOOTH

ブランド「TILURA」が提案する、セラミックキッチンをご覧いただけます。上質な素材感と洗練された佇まいが生み出す、新しいキッチン空間をご体感ください。

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■詳細 天板：4D CERAMICS ARABESCATO 4D CASHMERE（t=20mm） 扉・バック～サイドパネル：マルミマキシマム CERMO SUPERIORE NATURAL（t=6mm） ビルドインコンロ：Rinnai / IHヒーター RHKD321GM1T 水栓金具：GROHE / 混合水栓 ミンタ 32321DL2J-2 シンク：hansgrohe / S510-U450 食器洗い機：Rinnai / フロントオープン45CM 扉材付 ホワイト ツヤ消し RSW-F403CWM-SV ウイング(左)：4D CERAMICS CALACATTA AUREO 4D（t=12mm） ウイング(右)：4D CERAMICS CALACATTA 4D（t=12mm） 床：マーブルラブ SILVER ROOT（1200角 t=8mm 受注輸入品）

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天板と同柄のフタ付シンク。柄が繋がっており、フタを閉じるとシンクの存在感を消すことができます。生活感を抑え、キッチンを家具のような存在に。作業スペースが広がり、利便性も向上します。 ■詳細 天板・スパイスラック棚板：4D CERAMICS KUROCA 4D CASHMERE（t=20mm） 扉・バックパネル・サイドパネル・巾木：マルミマキシマム PIETRA GREY NATURAL（t=6mm） ビルドインコンロ：Miele / IHヒーター CS7612FL 水栓金具：GROHE / エッセンス 30269ALJ 食器洗い機：Miele / フロントオープン45cm G5434SCi フタ付きシンク：hansgrohe / S510-U660 フタ：4D CERAMICS KUROCA 4D CASHMERE（t=20mm） 床：マーブルラブ FIA-AC1250

■ DRESSING BOOTH

ブランド「TILURA」が提案する、洗面空間をご覧いただけます。

磨き上げられた天然石のような美しさと、衛生的で滑らかな手触りを誇るソリッドサーフェイスの洗面ボウルです。 材質：天然鉱物（水酸化アルミニウム等）とアクリル・ポリエステル樹脂をブレンドした100％均質（フルボディ）の複合素材｜Made in ITALY ■詳細 (左) 天板：ルミシチリア FI-6MM2712-6520（t=6mm） TILURA洗面ボウル：MO7341A (右) 天板：ルミシチリア FI-6MM2712-6510（t=6mm） TILURA洗面ボウル：MO8330A

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。 ご来店の前には名古屋モザイク工業WEBサイト内「大阪ショールーム」ページをご確認ください。

https://www.nagoya-mosaic.co.jp/showrooms/osaka.html

会社概要

商号 ： 名古屋モザイク工業株式会社 所在地 ： 〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町2455-20 代表者 ： 代表取締役 山際 二郎 設立 ： 1955年04月 事業内容 ： タイル・れんが・ブロック工事業 資本金 ： 8,500万円

管理・運営・お問合わせ

名古屋モザイク工業株式会社

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