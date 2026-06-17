株式会社すばる舎（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：徳留慶太郎）は、ジェイムズ・マスティック氏＋柴田元幸氏『死ぬまでに読みたい１０００冊』刊行記念【無料オンラインイベント】7月８日（水）２０時開催！

読むことの喜びと新たな本の発見にワクワクする驚き・娯楽・啓発に満ちたブックガイド！ 小説などのフィクションから、科学や哲学、回想録、歴史書、エッセイまで、幅広い興味に応える1冊！『死ぬまでに読みたい１０００冊』の刊行を記念して著者のジェイムズ・マスティック氏と監訳者の柴田元幸氏とのスペシャル対談！

https://subaru20260708.peatix.com/view

【内容】

本書の監訳者でもある柴田元幸氏が司会兼通訳として、著者のジェイムズ・マスティック氏と本書の魅力について対談していただきます。 簡単な中身のご紹介から、長年書店の仕事に携わってきたマスティック氏の本書への思いなど語っていただきます。 Q&Aの時間も設けますので、本書に関して或いは著者のマスティック氏、監訳者の柴田氏にお聞きしたいことがあればご質問ください。 お二人のお時間の許す限りお答えしていただきます。 ＊柴田氏に通訳していただきながらになりますので、多くの時間が取れない可能性があることをご承知おきください。 ＊トークイベントの内容は変更の可能性もあります。

【概要】

・日時：2026年7月8日（水）20:00～21:00（受付開始時間19：50～）＊終了時間は多少の変更もあります。 ・参加条件：無料 ・開催形態：オンライン配信（ZOOMウェビナー） ・申込方法URL：https://subaru20260708.peatix.com/viewより申し込み可能 ・主催：すばる舎

【出演者プロフィール】

◆James Mustich（ジェイムズ・マスティック） 書店員、編集者、文筆家。1977年、プリンストン大学卒業。1980 年代初頭に独立系書店の書店員としてキャリアをスタートし、1986 年から20 年にわたって通販書籍カタログA Common Reader の社長兼発行人を務める。2007年にオンラインマガジン「バーンズ&ノーブル・レビュー」の創刊編集者、2017年に「バーンズ&ノーブル・ポッドキャスト」の創設エグゼクティブプロデューサーとなり、数々の著名な作家にインタビューを実施。14 年かけて執筆した 1,000 Books to Read Before You Die（ 2018、邦訳版が本書）は、ワシントンポスト紙で「年間ベスト・ノンフィクション」の1冊に選ばれ、「究極の生涯読書リスト」と絶賛された。 ◆柴田元幸（シバタ モトユキ） 1954 年東京都生まれ。米文学研究者、翻訳家、東京大学名誉教授。ポール・オースター、スティーヴン・ミルハウザー、レベッカ・ブラウン、スチュアート・ダイベックなど、アメリカ現代文学中心に訳書多数。2010 年、トマス・ピンチョン『メイスン＆ディクスン』（新潮社）で日本翻訳文化賞受賞。2017 年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。著書に、講談社エッセイ賞受賞の『生半可な學者』（白水社）、第27 回サントリー学芸賞受賞の小説論集『アメリカン・ナルシス』（東京大学出版会）などがある。文芸誌「MONKEY」（スイッチ・パブリッシング）の責任編集を務める。

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